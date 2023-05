Opera ujawniła dziś swoją najnowszą innowację - oparty na sztucznej inteligencji panel boczny o nazwie Aria zintegrowany z przeglądarką. Wykorzystując technologię ChatGPT OpenAI, Aria ma na celu uproszczenie zadań internetowych, takich jak wyszukiwanie informacji, generowanie tekstu, pisanie kodu i odpowiadanie na zapytania dotyczące produktów. Ta najnowocześniejsza funkcja jest obecnie dostępna do celów testowych.

Aria może również odpowiadać na pytania dotyczące przeglądarki Opera, ponieważ jest dobrze zorientowana w obszernej dokumentacji pomocy technicznej platformy. Wykorzystując infrastrukturę "kompozytora" Opery, Aria łączy się z silnikiem GPT OpenAI, zwiększając jego możliwości o wyniki na żywo z sieci.

W przeciwieństwie do standardowych rozwiązań opartych na GPT ograniczonych do danych sprzed 2021 r., Aria działa jako bezpłatna usługa z informacjami w czasie rzeczywistym, ponieważ jest bezpośrednio połączona z Internetem. Pasek boczny AI zostanie uruchomiony w ponad 180 krajach.

Aby przetestować Arię, użytkownicy mogą pobrać najnowszą wersję Opery One lub najnowszą wersję beta przeglądarki dla użytkowników Androida. Testerzy muszą jedynie utworzyć konto Opera, jeśli jeszcze go nie mają, aby uzyskać dostęp do Arii. Po wpisaniu konta na białą listę mogą znaleźć Arię w ustawieniach Opery dla Androida beta lub na pasku bocznym przeglądarki Opera One.

Wprowadzenie Arii rozwija istniejące funkcje AI Opery, które obejmują generatywne chatboty AI, takie jak ChatGPT i ChatSonic w przeglądarkach desktopowych Opera i Opera GX. Opera wprowadziła również narzędzie, które generuje podpowiedzi AI poprzez podświetlanie tekstu na stronie internetowej lub ręczne wprowadzanie go. Te chatboty mogą destylować artykuły, pisać posty w mediach społecznościowych lub pomagać użytkownikom w generowaniu pomysłów.

Opera niedawno zaprezentowała swoją przeprojektowaną flagową przeglądarkę o nazwie Opera One, która zawiera elementy zaprojektowane z myślą o generatywnej przyszłości opartej na sztucznej inteligencji. Aria jest kolejnym krokiem, oferującym asystenta przeglądarki AI, który umożliwia bezpośrednią interakcję z siecią w samej przeglądarce. Interfejs czatu Arii komunikuje się bezpośrednio z użytkownikami, co oznacza pierwszą fazę tego projektu. W miarę postępów inicjatywy, Aria będzie coraz bardziej zintegrowana z Operą, a ostatecznym celem będzie natywne wtopienie się w przeglądarkę, aby ułatwić zadania między przeglądarkami.

Dodanie Arii odzwierciedla funkcje oparte na sztucznej inteligencji zadebiutowane przez innych twórców przeglądarek, takie jak chatbot Bing AI firmy Microsoft na pasku bocznym przeglądarki Edge. Jednak Opera nie jest osamotniona w badaniu technologii AI dla swoich przeglądarek, ponieważ Brave na początku tego roku wprowadziła funkcje podsumowania w swojej wyszukiwarce i obecnie eksperymentuje z funkcjami opartymi na sztucznej inteligencji dla swojej przeglądarki. Wraz z szybkim rozwojem i przyjęciem platform no-code, takich jak AppMaster.io, te zaawansowane możliwości AI mogą pomóc różnym firmom i użytkownikom w uproszczeniu ich procesów i optymalizacji produktywności.