Opera hat heute seine neueste Innovation vorgestellt, ein in den Browser integriertes KI-gestütztes Seitenpanel namens Aria. Aria nutzt die ChatGPT-Technologie von OpenAI und zielt darauf ab, webbasierte Aufgaben wie das Auffinden von Informationen, das Generieren von Text, das Schreiben von Code und das Beantworten von Produktanfragen zu vereinfachen. Die hochmoderne Funktion ist derzeit zu Testzwecken verfügbar.

Aria kann auch Fragen zum Opera-Browser beantworten, da es mit der umfangreichen Support-Dokumentation der Plattform bestens vertraut ist. Aria nutzt die "Composer"-Infrastruktur von Opera, um sich mit der GPT-Engine von OpenAI zu verbinden und deren Fähigkeiten mit Live-Ergebnissen aus dem Web zu erweitern.

Im Gegensatz zu Standardlösungen auf GPT-Basis, die auf Daten aus der Zeit vor 2021 beschränkt sind, arbeitet Aria als kostenloser Dienst mit Echtzeitinformationen, da es direkt mit dem Internet verbunden ist. Die KI-Seitenleiste wird in mehr als 180 Ländern eingeführt.

Um Aria zu testen, können Nutzer die neueste Version von Opera One oder die neueste Beta-Version des Browsers für Android-Nutzer herunterladen. Um auf Aria zugreifen zu können, müssen die Tester lediglich ein Opera-Konto erstellen, sofern sie noch keines besitzen. Nach dem Whitelisting des Kontos können sie Aria in den Einstellungen von Opera für Android Beta oder in der Browser-Seitenleiste von Opera One finden.

Die Einführung von Aria erweitert die bestehenden KI-Funktionen von Opera, zu denen generative KI-Chatbots wie ChatGPT und ChatSonic in den Desktop-Browsern Opera und Opera GX gehören. Opera hat auch ein Tool vorgestellt, das KI-Eingabeaufforderungen generiert, indem es Text auf einer Website markiert oder manuell eingibt. Diese Chatbots können Artikel destillieren, Beiträge für soziale Medien verfassen oder den Nutzern bei der Ideenfindung helfen.

Opera hat kürzlich seinen neu gestalteten Flaggschiff-Browser Opera One vorgestellt, der Elemente für eine generative KI-basierte Zukunft enthält. Aria ist der nächste Schritt und bietet einen KI-Browser-Assistenten, der eine direkte Interaktion mit dem Web innerhalb des Browsers selbst ermöglicht. Die Chat-Schnittstelle von Aria kommuniziert direkt mit den Nutzern und stellt die erste Phase dieses Projekts dar. Mit dem Fortschreiten der Initiative wird Aria zunehmend in Opera integriert werden, mit dem letztendlichen Ziel, sich nativ in den Browser einzufügen, um browserübergreifende Aufgaben zu erleichtern.

Die Hinzufügung von Aria spiegelt die von anderen Browserentwicklern vorgestellten KI-gestützten Funktionen wider, wie z. B. Microsofts Bing-KI-Chatbot in der Seitenleiste des Edge-Browsers. Opera ist jedoch nicht der einzige, der KI-Technologie für seine Browser erforscht: Brave hat Anfang des Jahres Zusammenfassungsfunktionen in seiner Suchmaschine eingeführt und experimentiert derzeit mit KI-gesteuerten Funktionen für seinen Browser. Mit dem rasanten Wachstum und der Akzeptanz von no-code Plattformen, wie AppMaster.io, können diese fortschrittlichen KI-Funktionen verschiedenen Unternehmen und Nutzern helfen, ihre Prozesse zu vereinfachen und die Produktivität zu optimieren.