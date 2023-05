Vandaag heeft Opera zijn nieuwste innovatie onthuld, een AI-ondersteund zijpaneel genaamd Aria, geïntegreerd in zijn browser. Met behulp van OpenAI's ChatGPT-technologie wil Aria webtaken vereenvoudigen, zoals informatie opzoeken, tekst genereren, code schrijven en productvragen beantwoorden. De geavanceerde functie is momenteel beschikbaar voor testdoeleinden.

Aria kan ook vragen beantwoorden over de Opera-browser, omdat het goed op de hoogte is van de uitgebreide ondersteuningsdocumentatie van het platform. Met behulp van Opera's "composer" infrastructuur maakt Aria verbinding met OpenAI's GPT engine, waardoor de mogelijkheden worden uitgebreid met live resultaten van het web.

In tegenstelling tot standaardoplossingen op basis van GPT die beperkt zijn tot gegevens van vóór 2021, werkt Aria als een gratis dienst met realtime informatie, omdat het rechtstreeks verbonden is met het internet. De AI sidebar zal in meer dan 180 landen worden gelanceerd.

Om Aria te testen kunnen gebruikers de nieuwste versie van Opera One of de nieuwste bètaversie van de browser voor Android-gebruikers downloaden. Testers hoeven alleen een Opera account aan te maken, als ze er nog geen hebben, om toegang te krijgen tot Aria. Na whitelisting van de account kunnen ze Aria vinden via de instellingen van Opera for Android beta of de browser sidebar van Opera One.

De introductie van Aria is een uitbreiding van Opera's bestaande AI-functies, waaronder generatieve AI-chatbots zoals ChatGPT en ChatSonic in de desktopbrowsers Opera en Opera GX. Opera heeft ook een tool geïntroduceerd die AI-prompts genereert door tekst op een website te markeren of handmatig in te voeren. Deze chatbots kunnen artikelen destilleren, social media posts schrijven of gebruikers helpen bij het genereren van ideeën.

Opera heeft onlangs zijn vernieuwde vlaggenschipbrowser Opera One onthuld, die elementen bevat die zijn ontworpen voor een generatieve, op AI gebaseerde toekomst. Aria is de volgende stap en biedt een AI-browserassistent die directe interactie met het web binnen de browser zelf mogelijk maakt. De chat-interface van Aria communiceert rechtstreeks met gebruikers, wat de eerste fase van dit project betekent. Naarmate het initiatief vordert, zal Aria steeds meer worden geïntegreerd in Opera, met als uiteindelijk doel het integreren in de browser om browseroverschrijdende taken te vergemakkelijken.

De toevoeging van Aria weerspiegelt AI-functies van andere browserontwikkelaars, zoals Microsofts Bing AI-chatbot in de zijbalk van de Edge-browser. Opera is echter niet de enige die AI-technologie onderzoekt voor zijn browsers, want Brave introduceerde eerder dit jaar samenvattingsfuncties in zijn zoekmachine en experimenteert momenteel met AI-gestuurde functies voor zijn browser. Met de snelle groei en toepassing van no-code platforms, zoals AppMaster.io, kunnen deze geavanceerde AI-mogelijkheden verschillende bedrijven en gebruikers helpen bij het vereenvoudigen van hun processen en het optimaliseren van de productiviteit.