今天，Opera披露了其最新的创新，一个名为Aria的人工智能驱动的侧板集成到其浏览器中。利用OpenAI的ChatGPT技术，Aria旨在简化基于网络的任务，如定位信息、生成文本、编写代码和回答产品查询。这一尖端功能目前可用于测试目的。

Aria还可以解决有关Opera浏览器的问题，因为它精通该平台的大量支持文档。利用Opera的 "作曲家 "基础设施，Aria连接到OpenAI的GPT引擎，通过网络上的实时结果增强其能力。

与基于GPT的标准解决方案仅限于2021年之前的数据不同，Aria作为一项免费服务运作，具有实时信息，因为它直接连接到互联网。人工智能侧边栏将在180多个国家推出。

要测试Aria，用户可以下载最新的Opera One版本，或为Android用户下载最新的浏览器测试版。测试者只需要创建一个Opera账户，如果他们还没有账户的话，就可以访问Aria。账户白名单之后，他们可以通过Opera for Android beta的设置或Opera One的浏览器侧边栏找到Aria。

Aria的推出推进了Opera现有的人工智能功能，其中包括生成型人工智能聊天机器人，如其桌面浏览器Opera和Opera GX中的ChatGPT和ChatSonic。Opera还推出了一个工具，通过高亮显示网站上的文字或手动输入来生成AI提示。这些聊天机器人可以提炼文章，撰写社交媒体帖子或协助用户产生想法。

Opera最近发布了其重新设计的旗舰浏览器，被称为Opera One，其中包含为基于人工智能的生成性未来而设计的元素。Aria是下一步，它提供了一个人工智能浏览器助手，能够在浏览器本身与网络直接互动。Aria的聊天界面与用户直接沟通，标志着这个项目的第一阶段。随着该计划的进展，Aria将越来越多地集成到Opera中，最终目标是将其原生地融合到浏览器中，以促进跨浏览器任务。

Aria的加入反映了其他浏览器开发商首次推出的人工智能功能，如微软在其Edge浏览器的侧边栏中的Bing人工智能聊天机器人。然而，Opera并不是唯一为其浏览器探索人工智能技术的公司，今年早些时候，Brave ，在其搜索引擎中引入了总结功能，目前正在为其浏览器试验人工智能驱动的功能。随着no-code 平台的快速增长和采用，如AppMaster.io，这些先进的人工智能功能可以帮助各种企业和用户简化流程，优化生产力。