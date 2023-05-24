Bugün Opera, tarayıcısına entegre Aria adlı yapay zeka destekli bir yan panel olan en son yeniliğini açıkladı. OpenAI'nin ChatGPT teknolojisinden yararlanan Aria, bilgi bulma, metin oluşturma, kod yazma ve ürün sorgularını yanıtlama gibi web tabanlı görevleri basitleştirmeyi hedefliyor. Son teknoloji özellik şu anda test amacıyla kullanılabilir.

Aria ayrıca, platformun kapsamlı destek belgelerinde çok bilgili olduğu için Opera tarayıcısı hakkında sorular sorabilir. Opera'nın "besteci" altyapısını kullanan Aria, OpenAI'nin GPT motoruna bağlanarak web'den canlı sonuçlarla yeteneklerini geliştiriyor.

2021 öncesi verilerle sınırlı standart GPT tabanlı çözümlerin aksine Aria, doğrudan internete bağlı olduğu için gerçek zamanlı bilgilerle ücretsiz bir hizmet olarak çalışır. AI kenar çubuğu 180'den fazla ülkede kullanıma sunulacak.

Aria'yı test etmek için, kullanıcılar Opera One'ın en yeni sürümünü veya Android kullanıcıları için tarayıcının en son beta sürümünü indirebilir. Test kullanıcılarının, Aria'ya erişmek için yalnızca bir Opera hesabı oluşturmaları yeterlidir. Hesabı beyaz listeye ekledikten sonra, Android için Opera beta ayarlarından veya Opera One'ın tarayıcı kenar çubuğundan Aria'yı bulabilirler.

Aria'nın tanıtımı, Opera'nın masaüstü tarayıcıları Opera ve Opera GX'te ChatGPT ve ChatSonic gibi üretken AI sohbet robotlarını içeren mevcut AI özelliklerini geliştirir. Opera ayrıca bir web sitesindeki metni vurgulayarak veya manuel olarak girerek yapay zeka istemleri oluşturan bir araç da tanıttı. Bu sohbet robotları, makaleler damıtabilir, sosyal medya gönderileri yazabilir veya kullanıcıların fikir üretmesine yardımcı olabilir.

Opera kısa bir süre önce, yapay zeka tabanlı üretken bir gelecek için tasarlanmış öğeler içeren, Opera One adlı yeniden tasarlanmış amiral gemisi tarayıcısını tanıttı. Aria, bir sonraki adımdır ve tarayıcının kendisinde web ile doğrudan etkileşimi sağlayan bir yapay zeka tarayıcı asistanı sunar. Aria'nın sohbet arayüzü, bu projenin ilk aşamasını ifade eden kullanıcılarla doğrudan iletişim kurar. Girişim ilerledikçe Aria, tarayıcılar arası görevleri kolaylaştırmak için yerel olarak tarayıcıyla harmanlama nihai hedefiyle Opera'ya giderek daha fazla entegre olacak.

Aria'nın eklenmesi, Microsoft'un Edge tarayıcısının kenar çubuğundaki Bing AI sohbet botu gibi diğer tarayıcı geliştiricileri tarafından piyasaya sürülen yapay zeka destekli özellikleri yansıtır. Bununla birlikte, Brave bu yılın başlarında arama motorunda özetleme işlevleri sunduğundan ve şu anda tarayıcısı için yapay zeka güdümlü özelliklerle deneyler yaptığından, Opera, tarayıcıları için yapay zeka teknolojisini keşfetme konusunda yalnız değil. AppMaster.io gibi no-code platformların hızla büyümesi ve benimsenmesiyle birlikte, bu gelişmiş yapay zeka yetenekleri, çeşitli işletmelere ve kullanıcılara süreçlerini basitleştirme ve üretkenliği optimize etme konusunda yardımcı olabilir.