Aujourd'hui, Opera a dévoilé sa dernière innovation, un panneau latéral doté d'une intelligence artificielle, baptisé Aria et intégré à son navigateur. S'appuyant sur la technologie ChatGPT d'OpenAI, Aria vise à simplifier les tâches sur le web, telles que la recherche d'informations, la génération de texte, l'écriture de code et la réponse à des questions sur les produits. Cette fonctionnalité de pointe est actuellement disponible à des fins de test.

Aria peut également répondre à des questions sur le navigateur Opera, car il connaît bien la vaste documentation d'assistance de la plate-forme. En utilisant l'infrastructure "compositeur" d'Opera, Aria se connecte au moteur GPT d'OpenAI, améliorant ses capacités avec des résultats en direct du web.

Contrairement aux solutions standard basées sur le GPT et limitées aux données antérieures à 2021, Aria fonctionne comme un service gratuit avec des informations en temps réel, puisqu'il est directement connecté à l'internet. La barre latérale d'IA sera lancée dans plus de 180 pays.

Pour tester Aria, les utilisateurs peuvent télécharger la dernière version d'Opera One ou la dernière version bêta du navigateur pour les utilisateurs d'Android. Les testeurs n'ont qu'à créer un compte Opera, s'ils n'en ont pas déjà un, pour accéder à Aria. Une fois leur compte inscrit sur la liste blanche, ils peuvent trouver Aria dans les paramètres d'Opera for Android beta ou dans la barre latérale du navigateur Opera One.

L'introduction d'Aria fait progresser les fonctions d'IA existantes d'Opera, qui comprennent des chatbots d'IA générative tels que ChatGPT et ChatSonic dans ses navigateurs de bureau, Opera et Opera GX. Opera a également présenté un outil qui génère des invites d'IA en surlignant du texte sur un site web ou en le saisissant manuellement. Ces chatbots peuvent distiller des articles, rédiger des messages sur les médias sociaux ou aider les utilisateurs à trouver des idées.

Opera a récemment dévoilé son navigateur phare remanié, baptisé Opera One, qui contient des éléments conçus pour un avenir basé sur l'IA générative. Aria est l'étape suivante, offrant un assistant de navigation IA qui permet une interaction directe avec le web au sein même du navigateur. L'interface de chat d'Aria communique directement avec les utilisateurs, ce qui constitue la première phase de ce projet. Au fur et à mesure de l'avancement de l'initiative, Aria sera de plus en plus intégré à Opera, l'objectif ultime étant de se fondre dans le navigateur pour faciliter les tâches inter-navigateurs.

L'ajout d'Aria est le reflet des fonctionnalités alimentées par l'IA lancées par d'autres développeurs de navigateurs, comme le chatbot Bing AI de Microsoft dans la barre latérale de son navigateur Edge. Opera n'est cependant pas le seul à explorer la technologie de l'IA pour ses navigateurs, puisque Brave a introduit plus tôt cette année des fonctions de résumé dans son moteur de recherche et expérimente actuellement des fonctions basées sur l'IA pour son navigateur. Avec la croissance rapide et l'adoption des plateformes no-code, comme AppMaster.io, ces capacités avancées d'IA peuvent aider diverses entreprises et utilisateurs à simplifier leurs processus et à optimiser leur productivité.