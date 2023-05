Hoje, a Opera revelou a sua mais recente inovação, um painel lateral alimentado por IA chamado Aria integrado no seu navegador. Tirando partido da tecnologia ChatGPT da OpenAI, o Aria tem como objectivo simplificar as tarefas baseadas na Web, tais como localizar informações, gerar texto, escrever código e responder a perguntas sobre produtos. A funcionalidade de ponta está actualmente disponível para efeitos de teste.

O Aria também pode responder a perguntas sobre o navegador Opera, uma vez que conhece bem a extensa documentação de suporte da plataforma. Utilizando a infra-estrutura "composer" do Opera, o Aria liga-se ao motor GPT da OpenAI, melhorando as suas capacidades com resultados em directo da Web.

Ao contrário das soluções padrão baseadas no GPT, limitadas a dados anteriores a 2021, o Aria funciona como um serviço gratuito com informações em tempo real, uma vez que está directamente ligado à Internet. A barra lateral de IA será lançada em mais de 180 países.

Para testar o Aria, os utilizadores podem descarregar a versão mais recente do Opera One ou a versão beta mais recente do navegador para utilizadores Android. Os testadores só precisam de criar uma conta Opera, se ainda não tiverem uma, para aceder ao Aria. Após a criação da lista de permissões da conta, podem encontrar o Aria através das definições do Opera para Android beta ou da barra lateral do navegador Opera One.

A introdução do Aria avança as funcionalidades de IA existentes da Opera, que incluem chatbots de IA generativa, como o ChatGPT e o ChatSonic, nos seus navegadores para computador, Opera e Opera GX. O Opera também introduziu uma ferramenta que gera avisos de IA destacando o texto num sítio Web ou introduzindo-o manualmente. Estes chatbots podem destilar artigos, escrever publicações nas redes sociais ou ajudar os utilizadores a gerar ideias.

A Opera revelou recentemente o seu principal navegador redesenhado, denominado Opera One, que contém elementos concebidos para um futuro baseado em IA generativa. O Aria é o passo seguinte, oferecendo um assistente de navegador com IA que permite a interacção directa com a Web dentro do próprio navegador. A interface de conversação do Aria comunica directamente com os utilizadores, o que representa a primeira fase deste projecto. À medida que a iniciativa progride, o Aria será cada vez mais integrado no Opera, com o objectivo final de se misturar nativamente no navegador para facilitar as tarefas entre navegadores.

A adição do Aria reflecte as funcionalidades de IA lançadas por outros programadores de browsers, como o chatbot de IA do Bing da Microsoft na barra lateral do browser Edge. No entanto, o Opera não é o único a explorar a tecnologia de IA para os seus navegadores, uma vez que o Brave introduziu, no início deste ano, funções de resumo no seu motor de busca e está actualmente a experimentar funcionalidades baseadas em IA para o seu navegador. Com o rápido crescimento e adopção de plataformas no-code, como a AppMaster.io, estas capacidades avançadas de IA podem ajudar várias empresas e utilizadores a simplificar os seus processos e a optimizar a produtividade.