كشفت Opera اليوم عن أحدث ابتكاراتها ، وهي لوحة جانبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسمى Aria مدمجة في متصفحها. بالاستفادة من تقنية ChatGPT الخاصة بـ OpenAI ، تهدف Aria إلى تبسيط المهام المستندة إلى الويب ، مثل تحديد موقع المعلومات وإنشاء نص وكتابة التعليمات البرمجية والإجابة على استفسارات المنتج. الميزة المتطورة متاحة حاليًا لأغراض الاختبار.

يمكن أن تطرح Aria أيضًا أسئلة حول متصفح Opera ، حيث إنها على دراية جيدة بوثائق الدعم الشامل للنظام الأساسي. باستخدام البنية التحتية "للملحن" في Opera ، تتصل Aria بمحرك OpenAI's GPT ، مما يعزز قدراتها من خلال النتائج الحية من الويب.

على عكس الحلول القياسية المستندة إلى GPT والتي تقتصر على بيانات ما قبل عام 2021 ، تعمل Aria كخدمة مجانية مع معلومات في الوقت الفعلي ، حيث إنها متصلة مباشرة بالإنترنت. سيتم إطلاق الشريط الجانبي للذكاء الاصطناعي في أكثر من 180 دولة.

لاختبار Aria ، يمكن للمستخدمين تنزيل أحدث إصدار من Opera One أو أحدث إصدار تجريبي من المتصفح لمستخدمي Android. يحتاج المختبرين فقط إلى إنشاء حساب Opera ، إذا لم يكن لديهم حساب بالفعل ، للوصول إلى Aria. بعد إدراج الحساب في القائمة البيضاء ، يمكنهم العثور على Aria من خلال إعدادات Opera لنظام Android التجريبي أو الشريط الجانبي للمتصفح Opera One.

يعمل إدخال Aria على تطوير ميزات الذكاء الاصطناعي الحالية في Opera ، والتي تتضمن روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT و ChatSonic في متصفحات سطح المكتب ، Opera و Opera GX. قدم Opera أيضًا أداة تنشئ مطالبات AI عن طريق تمييز النص على موقع ويب أو إدخاله يدويًا. يمكن لروبوتات الدردشة هذه تقطير المقالات وكتابة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو مساعدة المستخدمين في توليد الأفكار.

كشفت Opera مؤخرًا عن متصفحها الرائد المعاد تصميمه والذي يطلق عليه اسم Opera One ، والذي يحتوي على عناصر مصممة لمستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي. Aria هي الخطوة التالية ، حيث تقدم مساعد متصفح AI الذي يتيح التفاعل المباشر مع الويب داخل المتصفح نفسه. تتواصل واجهة الدردشة في Aria مباشرة مع المستخدمين ، مما يدل على المرحلة الأولى من هذا المشروع. مع تقدم المبادرة ، سيتم دمج Aria بشكل متزايد في Opera ، مع الهدف النهائي المتمثل في الاندماج محليًا في المتصفح لتسهيل المهام عبر المستعرضات.

تعكس إضافة Aria الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي ظهرت لأول مرة من قبل مطوري المستعرضات الآخرين ، مثل روبوت الدردشة Bing AI من Microsoft في الشريط الجانبي لمتصفح Edge. ومع ذلك ، فإن Opera ليست وحدها في استكشاف تقنية الذكاء الاصطناعي لمتصفحاتها ، حيث قدمت Brave في وقت سابق من هذا العام وظائف التلخيص في محرك البحث الخاص بها وتقوم حاليًا بتجربة ميزات مستندة إلى AI لمتصفحها. مع النمو السريع واعتماد الأنظمة الأساسية no-code ، مثل AppMaster.io ، يمكن لإمكانيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة هذه مساعدة العديد من الشركات والمستخدمين في تبسيط عملياتهم وتحسين الإنتاجية.