ECMA International официально утвердила ECMAScript 2023, ключевое обновление универсального стандарта для языка программирования JavaScript. Благодаря внедрению инновационных методов модификации и поиска массивов, улучшенному API WeakMap с использованием символов и стандартизированной поддержке грамматики hashbang, спецификация будет определять будущее JavaScript скромно, но значительно.

14-я редакция ECMAScript, ECMAScript 2023, была утверждена 27 июня, раскрывая широкий обзор ключевых усовершенствований. Эти усовершенствования распространяются на многочисленные прототипы массивов и типизированных массивов, включая toSorted, toReversed, findLast, findLastIndex, with, а также toSpliced в Array.prototype. Выполнение файлов упрощается за счет использования комментариев #! в предваряющих документах. Кроме того, открываются возможности для использования более широкого набора символов в качестве ключей в слабых коллекциях.

Обновленные директивы охватывают четыре основных направления, подробно описанные TC39, Техническим комитетом 39 ECMA, в их профиле на GitHub. Обновления будут официально запущены в этом году и выглядят следующим образом:

Внедрение методов .findLast() и .findLastIndex() для массивов и типизированных массивов, называемых Array find from last. Это служит решением часто встречающегося в программировании сценария поиска элемента в массиве. Это особенно полезно, когда поиск элемента в обратном порядке дает оптимальные результаты производительности или порядок элементов массива имеет значение.

Расширение API WeakMap с помощью разрешенных символов в качестве ключей в ключах WeakMap, что позволяет уникальным символам функционировать в качестве ключей. До сих пор использование ключей в WeakMap было ограничено строго объектами.

Изменение массива путем копирования, что способствует добавлению новых методов в Array.prototype и TypedArray.prototype. Они улучшают преобразование массива путем создания новой копии с желаемыми изменениями.

Грамматика Hashbang стремится соответствовать существующему де-факто использованию в конкретных CLI (интерфейс командной строки) JavaScript-хостов, допускающих Shebangs/Hashbang. Это упрощает процесс создания корректных исходных текстов JavaScript, перенося удаление с хостов на движки, обеспечивая последовательную и единообразную практику.

В соответствии со стандартной практикой, обновленные редакции ECMAScript традиционно утверждаются и дорабатываются ECMA ежегодно в июне. Примечательно, что в прошлогоднем ECMAScript 2022 были введены возможности ожидания верхнего уровня и элементы классов.

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