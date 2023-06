A ECMA International aprovou oficialmente o ECMAScript 2023, uma atualização importante para o padrão universal da linguagem de programação JavaScript. Destacada pela introdução de métodos inovadores de modificação e pesquisa de array, API WeakMap aprimorada com uso de símbolos e suporte padronizado para gramática hashbang, a especificação está definida para moldar o futuro do JavaScript de forma modesta, mas significativa.

A 14ª edição do ECMAScript, o ECMAScript 2023, foi sancionada em 27 de junho, revelando uma ampla visão geral dos principais aprimoramentos. Estes avanços estendem-se a numerosos protótipos de array e de array tipado, incluindo toSorted, toReversed, findLast, findLastIndex, with, bem como o toSpliced no protótipo Array.prototype. A execução de ficheiros é simplificada através da permissão de comentários #! no precursor dos documentos. Além disso, abre as portas para a utilização de uma gama mais ampla de símbolos como chaves em colecções fracas.

As directivas actualizadas abrangem quatro pontos focais, conforme detalhado pelo TC39, o Comité Técnico 39 da ECMA, no seu perfil do GitHub. As actualizações serão lançadas oficialmente este ano e são as seguintes

Introdução dos métodos .findLast() e .findLastIndex() numa matriz e numa matriz tipada, designados por Array find from last. Este método constitui uma solução para o cenário de programação frequentemente encontrado, que consiste em localizar um elemento numa matriz. É particularmente útil quando procurar o elemento na ordem inversa produziria resultados de desempenho óptimos ou a ordem dos elementos do array é importante.

Expansão da API WeakMap com os símbolos permitidos como chaves em chaves WeakMap, permitindo que símbolos únicos funcionem como chaves. Até agora, o uso de chaves em WeakMaps tem sido limitado estritamente a objetos.

Alterar array por cópia, que promove a adição de novos métodos a Array.prototype e TypedArray.prototype. Estes métodos melhoram a transformação de um array, produzindo uma nova cópia com as alterações desejadas.

A gramática Hashbang procura estar em conformidade com o uso de facto existente em hosts JavaScript CLI (Command Line Interface) específicos que permitem Shebangs/Hashbang. Isto generaliza o processo de geração de textos-fonte JavaScript válidos, transferindo a remoção dos hosts para os motores, fornecendo práticas consistentes e uniformes.

De acordo com a prática padrão, as edições actualizadas do ECMAScript são tradicionalmente aprovadas e finalizadas pela ECMA anualmente em junho. É notável que o ECMAScript 2022 do ano passado tenha visto a introdução de capacidades de espera de nível superior e elementos de classe.

