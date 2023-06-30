وافقت ECMA International رسميًا على ECMAScript 2023 ، وهو ترقية رئيسية للمعيار العالمي للغة برمجة JavaScript. تم تسليط الضوء من خلال إدخال تعديلات مبتكرة على المصفوفة وطرق البحث ، وواجهة برمجة تطبيقات WeakMap المحسّنة مع استخدام الرموز ، والدعم القياسي لقواعد hashbang ، تم تعيين المواصفات لتشكيل مستقبل JavaScript بشكل متواضع ولكن بشكل ملحوظ.

تمت المصادقة على الإصدار الرابع عشر من ECMAScript ، ECMAScript 2023 في 27 يونيو ، مما يكشف عن نظرة عامة واسعة على التحسينات الرئيسية. تمتد هذه التطورات إلى العديد من نماذج المصفوفات والمصفوفات المكتوبة ، بما في ذلك toSorted و toReversed و findLast و findLastIndex و with وكذلك toSpliced ​​on the Array.prototype. يتم تبسيط تنفيذ الملف من خلال السماح بـ #! التعليقات في مقدمة الوثائق. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يفتح الأبواب أمام استخدام مجموعة أوسع من الرموز كمفاتيح في المجموعات الضعيفة.

تمتد التوجيهات المحدثة إلى أربع جهات اتصال كما هو مفصل في TC39 ، اللجنة الفنية 39 لـ ECMA ، في ملف تعريف GitHub الخاص بهم. ستشهد التحديثات إطلاقها رسميًا هذا العام وهي كالتالي:

تقديم التابعين .findLast () و .findLastIndex () على مصفوفة ومصفوفة مكتوبة ، يطلق عليهما Array find from last. يعمل هذا كحل لسيناريو البرمجة الذي يتم مواجهته بشكل متكرر لتحديد موقع عنصر داخل مصفوفة. إنه مفيد بشكل خاص عند البحث عن العنصر بترتيب عكسي من شأنه أن يؤدي إلى نتائج أداء مثالية أو أن ترتيب عناصر الصفيف مهم.

توسيع WeakMap API باستخدام الرموز المسموح بها كمفاتيح في مفاتيح WeakMap ، مما يسمح للرموز الفريدة بالعمل كمفاتيح. حتى الآن ، كان استخدام المفاتيح في WeakMaps مقصورًا على الكائنات.

قم بتغيير المصفوفة عن طريق النسخ ، مما يعزز إضافة عمليات جديدة إلى Array.prototype و TypedArray.prototype. تعمل هذه على تحسين تحويل المصفوفة عن طريق إنتاج نسخة جديدة بالتغييرات المطلوبة.

تسعى قواعد Hashbang إلى التوافق مع الاستخدام الفعلي الحالي في مضيفات JavaScript CLI (واجهة سطر الأوامر) التي تسمح بـ Shebangs / Hashbang. يعمل هذا على تعميم عملية إنشاء نصوص مصدر JavaScript صالحة عن طريق تحويل التجريد من المضيفين إلى المحركات ، مما يوفر ممارسات متسقة وموحدة.

تمشيا مع الممارسة القياسية ، تمت الموافقة على الإصدارات المحدثة من ECMAScript بشكل تقليدي وإنهائها من قبل ECMA سنويًا في يونيو. من الجدير بالذكر أن ECMAScript 2022 شهد العام الماضي تقديم إمكانات الانتظار عالية المستوى وعناصر الفصل.

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