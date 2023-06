ECMA International ha approvato ufficialmente ECMAScript 2023, un aggiornamento fondamentale dello standard universale per il linguaggio di programmazione JavaScript. Con l'introduzione di metodi innovativi per la modifica e la ricerca degli array, il miglioramento dell'API WeakMap con l'uso dei simboli e il supporto standardizzato per la grammatica hashbang, la specifica è destinata a plasmare il futuro di JavaScript in modo modesto ma significativo.

La 14a edizione dell'ECMAScript, l'ECMAScript 2023, è stata approvata il 27 giugno, rivelando un'ampia panoramica di miglioramenti chiave. Questi miglioramenti riguardano numerosi prototipi di array e array tipizzati, tra cui toSorted, toReversed, findLast, findLastIndex, with e toSpliced su Array.prototype. L'esecuzione dei file è semplificata grazie alla possibilità di inserire commenti #! nei precursori dei documenti. Inoltre, apre le porte all'utilizzo di una più ampia gamma di simboli come chiavi di collezioni deboli.

Le direttive aggiornate si estendono a quattro punti focali, come specificato dal TC39, il Comitato Tecnico 39 dell'ECMA, sul suo profilo GitHub. Gli aggiornamenti saranno lanciati ufficialmente quest'anno e sono i seguenti:

Introduzione dei metodi .findLast() e .findLastIndex() su array e array tipizzati, denominati Array find from last. Si tratta di una soluzione allo scenario di programmazione più frequente, che consiste nell'individuare un elemento all'interno di un array. È particolarmente utile quando la ricerca dell'elemento in ordine inverso produce risultati ottimali in termini di prestazioni o quando l'ordine degli elementi dell'array è importante.

Espansione dell'API WeakMap con i simboli consentiti come chiavi nelle chiavi WeakMap, consentendo ai simboli unici di funzionare come chiavi. Finora, l'uso delle chiavi nelle WeakMap è stato limitato esclusivamente agli oggetti.

Modifica di array per copia, che promuove l'aggiunta di nuovi metodi ad Array.prototype e TypedArray.prototype. Questi migliorano la trasformazione di un array producendo una nuova copia con le modifiche desiderate.

La grammatica Hashbang cerca di conformarsi all'uso de facto esistente in specifici host CLI (Command Line Interface) JavaScript che consentono Shebang/Hashbang. In questo modo, il processo di generazione di testi sorgente JavaScript validi viene integrato spostando lo stripping dagli host ai motori, fornendo pratiche coerenti e uniformi.

In linea con la prassi standard, le edizioni aggiornate di ECMAScript vengono tradizionalmente approvate e finalizzate dall'ECMA ogni anno a giugno. È degno di nota il fatto che lo scorso anno l'ECMAScript 2022 ha visto l'introduzione delle capacità di attesa di primo livello e degli elementi di classe.

