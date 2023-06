ECMA International hat ECMAScript 2023 offiziell verabschiedet, eine wichtige Erweiterung des universellen Standards für die Programmiersprache JavaScript. Mit der Einführung innovativer Array-Änderungs- und Suchmethoden, der verbesserten WeakMap-API mit Symbolverwendung und der standardisierten Unterstützung für die Hashbang-Grammatik wird die Spezifikation die Zukunft von JavaScript in bescheidenem, aber bedeutendem Maße beeinflussen.

Die 14. Ausgabe des ECMAScript, das ECMAScript 2023, wurde am 27. Juni verabschiedet und gibt einen breiten Überblick über die wichtigsten Verbesserungen. Diese Verbesserungen erstrecken sich auf zahlreiche Array- und typisierte Array-Prototypen, einschließlich toSorted, toReversed, findLast, findLastIndex, with, sowie toSpliced im Array.prototype. Die Ausführung von Dateien wird durch die Zulassung von #!-Kommentaren am Anfang von Dokumenten rationalisiert. Außerdem öffnet es die Tore für die Verwendung einer breiteren Palette von Symbolen als Schlüssel in schwachen Sammlungen.

Die aktualisierten Richtlinien erstrecken sich auf vier Schwerpunkte, die vom TC39, dem Technischen Komitee 39 der ECMA, auf seinem GitHub-Profil beschrieben werden. Die Aktualisierungen werden noch in diesem Jahr offiziell eingeführt und lauten wie folgt

Einführung der Methoden .findLast() und .findLastIndex() auf ein Array und ein typisiertes Array, das als Array find from last bezeichnet wird. Dies dient als Lösung für das häufig auftretende Programmierszenario, ein Element innerhalb eines Arrays zu finden. Es ist besonders nützlich, wenn die Suche nach dem Element in umgekehrter Reihenfolge optimale Leistungsergebnisse liefern würde oder die Reihenfolge der Array-Elemente wichtig ist.

Erweiterung der WeakMap-API um die zulässigen Symbole als Schlüssel in WeakMap-Schlüsseln, wodurch eindeutige Symbole als Schlüssel fungieren können. Bis jetzt war die Verwendung von Schlüsseln in WeakMaps strikt auf Objekte beschränkt.

Array durch Kopieren ändern, was das Hinzufügen neuer Methoden zu Array.prototype und TypedArray.prototype fördert. Diese verbessern die Transformation eines Arrays, indem sie eine neue Kopie mit den gewünschten Änderungen erzeugen.

Die Hashbang-Grammatik zielt darauf ab, der bestehenden De-facto-Verwendung in bestimmten CLI (Command Line Interface) JavaScript-Hosts zu entsprechen, die Shebangs/Hashbang erlauben. Dadurch wird der Prozess der Erzeugung gültiger JavaScript-Quelltexte durch die Verlagerung des Strippings von den Hosts auf die Engines vereinfacht, was eine konsistente und einheitliche Vorgehensweise ermöglicht.

Wie üblich werden die aktualisierten Ausgaben von ECMAScript jährlich im Juni von der ECMA genehmigt und abgeschlossen. Bemerkenswert ist, dass mit der letztjährigen ECMAScript 2022 die Top-Level-Wait-Fähigkeiten und Klassenelemente eingeführt wurden.

