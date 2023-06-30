ECMA国际组织已经正式批准了ECMAScript 2023，这是对JavaScript编程语言通用标准的一个重要升级。该规范引入了创新的数组修改和搜索方法，增强了WeakMap API的符号使用，以及对hashbang语法的标准化支持，这些都将适度而又显著地塑造JavaScript的未来。

第14版ECMAScript，即ECMAScript 2023于6月27日被批准，揭示了关键增强的广泛概况。这些进步扩展到许多数组和类型化的数组原型，包括toSorted、toReversed、findLast、findLastIndex、with，以及Array.prototype上的toSpliced。文件的执行通过允许在文件的前导部分使用#!此外，它为利用更多的符号作为弱集合中的键打开了大门。

更新后的指令扩展到四个重点，由TC39（ECMA的第39技术委员会）在其GitHub简介中详细说明。这些更新将在今年正式推出，具体如下：

在数组和类型化数组上引入.findLast()和.findLastIndex()方法，称为Array find from last。这可以作为一个解决方案，解决经常遇到的在数组中定位一个元素的编程场景。当以相反的顺序寻找元素会产生最佳的性能结果或数组元素的顺序很重要时，它就特别有用。

WeakMap API的扩展，将允许的符号作为WeakMap键中的键，允许独特的符号作为键发挥作用。到目前为止，WeakMaps中的键的使用被严格限制在对象上。

通过拷贝改变数组，促进了Array.prototype和TypedArray.prototype的新方法的增加。这些方法通过产生一个带有所需变化的新副本来加强数组的转换。

Hashbang语法试图符合特定CLI（命令行界面）JavaScript主机中允许Shebangs/Hashbang的现有事实用法。这使生成有效的JavaScript源文本的过程成为主流，将剥离工作从主机转移到引擎，提供一致和统一的做法。

按照标准惯例，ECMAScript的更新版本通常在每年6月由ECMA批准并定稿。值得注意的是，去年的ECMAScript 2022引入了顶层等待能力和类元素。

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