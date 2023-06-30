ECMA International, JavaScript programlama dili için evrensel standarda önemli bir yükseltme olan ECMAScript 2023'ü resmen onayladı. Yenilikçi dizi değiştirme ve arama yöntemlerinin tanıtılması, sembol kullanımıyla geliştirilmiş WeakMap API'si ve hashbang dilbilgisi için standartlaştırılmış destek ile vurgulanan özellik, JavaScript'in geleceğini mütevazı ama önemli ölçüde şekillendirecek şekilde ayarlanmıştır.

ECMAScript'in 14. baskısı olan ECMAScript 2023, 27 Haziran'da onaylandı ve önemli geliştirmelere ilişkin geniş bir genel bakış ortaya koydu. Bu gelişmeler, toSorted, toReversed, findLast, findLastIndex, with ve ayrıca Array.prototype üzerinde toSpliced ​​dahil olmak üzere çok sayıda dizi ve yazılı dizi prototipini kapsar. Dosya yürütme, # ödeneği ile kolaylaştırılmıştır! belgelerin öncüsünde yorumlar. Ek olarak, zayıf koleksiyonlarda anahtar olarak daha geniş bir Sembol dizisinin kullanımına kapıları açar.

Güncellenen direktifler, ECMA'nın Teknik Komitesi 39 olan TC39 tarafından GitHub profillerinde detaylandırıldığı üzere dört odak noktasına uzanıyor. Güncellemeler bu yıl resmi lansmanını görecek ve şu şekilde olacak:

Bir dizide ve yazılan dizide .findLast() ve .findLastIndex() yöntemlerinin tanıtılması, Sondan itibaren Dizi bulma olarak adlandırılır. Bu, bir dizi içinde bir öğenin yerini belirlemeye ilişkin sık karşılaşılan programlama senaryosuna bir çözüm olarak hizmet eder. Öğeyi ters sırada aramanın optimum performans sonuçları vereceği veya dizi öğelerinin sırasının önemli olduğu durumlarda özellikle yararlıdır.

WeakMap API'sinin WeakMap anahtarlarında anahtar olarak İzin verilen sembollerle genişletilmesi, benzersiz sembollerin anahtar olarak işlev görmesine olanak tanır. Şimdiye kadar, WeakMaps'te anahtarların kullanımı kesinlikle nesnelerle sınırlıydı.

Array.prototype ve TypedArray.prototype'a yeni yöntemlerin eklenmesini destekleyen, diziyi kopyalayarak değiştirin. Bunlar, istenen değişikliklerle yeni bir kopya üreterek bir dizinin dönüşümünü geliştirir.

Hashbang dilbilgisi, Shebangs/Hashbang'a izin veren belirli CLI (Komut Satırı Arayüzü) JavaScript ana bilgisayarlarındaki mevcut fiili kullanıma uymaya çalışır. Bu, ayırma işlemini ana bilgisayarlardan motorlara kaydırarak geçerli JavaScript kaynak metinleri oluşturma sürecini ana akım haline getirir ve tutarlı ve tekdüze uygulamalar sağlar.

Standart uygulamaya uygun olarak, ECMAScript'in güncellenmiş sürümleri geleneksel olarak ECMA tarafından her yıl Haziran ayında onaylanır ve sonlandırılır. Geçen yılki ECMAScript 2022'nin üst düzey bekleme yeteneklerinin ve sınıf öğelerinin tanıtılmasına tanık olması dikkat çekicidir.

Yeni dilleri öğretmek ve kod alıştırması yapmak için popüler platformlardan biri AppMaster. Çok yönlü no-code bir araç olup, iş mantığı oluşturmak için güçlü görsel BP Tasarımcısı veya İş Süreçleri gibi işlevleri kullanarak arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için idealdir. Vatandaş geliştiriciler için, uygulama geliştirmeyi 10 kat daha hızlı ve 3 kat daha uygun maliyetli hale getirir. AppMaster'da daha fazlasını öğrenin.