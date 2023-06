ECMA International heeft officieel ECMAScript 2023 goedgekeurd, een belangrijke upgrade van de universele standaard voor de programmeertaal JavaScript. Met als hoogtepunten de introductie van innovatieve array-modificatie- en zoekmethoden, verbeterde WeakMap API met symboolgebruik en gestandaardiseerde ondersteuning voor hashbang-grammatica, zal de specificatie de toekomst van JavaScript op bescheiden maar significante wijze vormgeven.

De 14e editie van ECMAScript, ECMAScript 2023, werd op 27 juni bekrachtigd en onthult een breed overzicht van belangrijke verbeteringen. Deze verbeteringen strekken zich uit tot talrijke array en getypeerde array prototypes, waaronder toSorted, toReversed, findLast, findLastIndex, with, evenals de toSpliced op het Array.prototype. Bestandsuitvoering wordt gestroomlijnd door #! commentaar toe te staan aan de voorloper van documenten. Daarnaast opent het de poorten naar het gebruik van een breder scala aan Symbolen als sleutels in zwakke verzamelingen.

De bijgewerkte richtlijnen omvatten vier aandachtspunten zoals beschreven door TC39, het Technisch Comité 39 van ECMA, op hun GitHub profiel. De updates zullen dit jaar officieel worden gelanceerd en zijn als volgt:

Introductie van de methoden .findLast() en .findLastIndex() op een array en getypeerde array, aangeduid als Array find from last. Dit dient als oplossing voor het vaak voorkomende programmeerscenario van het vinden van een element binnen een array. Het is vooral nuttig wanneer het zoeken van het element in omgekeerde volgorde optimale prestatieresultaten zou opleveren of wanneer de volgorde van array-elementen van belang is.

Uitbreiding van de WeakMap API met de Toegestane symbolen als sleutels in WeakMap-sleutels, waardoor unieke symbolen als sleutels kunnen fungeren. Tot nu toe was het gebruik van sleutels in WeakMaps strikt beperkt tot objecten.

Array wijzigen door kopiëren, wat de toevoeging van nieuwe methoden aan Array.prototype en TypedArray.prototype bevordert. Deze verbeteren de transformatie van een array door een nieuwe kopie te maken met de gewenste wijzigingen.

De Hashbang grammatica probeert te voldoen aan het bestaande de facto gebruik in specifieke CLI (Command Line Interface) JavaScript hosts die Shebangs/Hashbang toestaan. Dit stroomlijnt het proces van het genereren van geldige JavaScript-bronteksten door het strippen te verplaatsen van hosts naar engines, wat consistente en uniforme praktijken oplevert.

In overeenstemming met de standaardpraktijk worden de bijgewerkte edities van ECMAScript traditioneel jaarlijks in juni goedgekeurd en afgerond door ECMA. Het is opmerkelijk dat ECMAScript 2022 van vorig jaar de introductie van top-level wachtmogelijkheden en klasse-elementen bevatte.

