L'ECMA International a officiellement approuvé l'ECMAScript 2023, une mise à jour essentielle de la norme universelle pour le langage de programmation JavaScript. Avec l'introduction de méthodes innovantes de modification et de recherche de tableaux, l'amélioration de l'API WeakMap avec l'utilisation de symboles et la prise en charge normalisée de la grammaire hashbang, la spécification est prête à façonner l'avenir de JavaScript de manière modeste mais significative.

La 14e édition de l'ECMAScript, l'ECMAScript 2023, a été approuvée le 27 juin, révélant un large aperçu des principales améliorations. Ces améliorations s'étendent à de nombreux prototypes de tableaux et de tableaux typés, notamment toSorted, toReversed, findLast, findLastIndex, with, ainsi que toSpliced sur Array.prototype. L'exécution des fichiers est rationalisée grâce à l'autorisation des commentaires # ! au début des documents. En outre, elle ouvre les portes à l'utilisation d'un plus large éventail de symboles comme clés dans les collections faibles.

Les directives mises à jour s'étendent à quatre points focaux tels que détaillés par le TC39, le Comité technique 39 de l'ECMA, sur leur profil GitHub. Les mises à jour seront officiellement lancées cette année et sont les suivantes :

Introduction des méthodes .findLast() et .findLastIndex() sur un tableau et un tableau typé, appelé Array find from last. Il s'agit d'une solution au scénario de programmation fréquemment rencontré, qui consiste à localiser un élément dans un tableau. Elle est particulièrement utile lorsque la recherche de l'élément dans l'ordre inverse permet d'obtenir des performances optimales ou que l'ordre des éléments du tableau a de l'importance.

Extension de l'API WeakMap avec les symboles autorisés comme clés dans les clés WeakMap, permettant à des symboles uniques de fonctionner comme clés. Jusqu'à présent, l'utilisation de clés dans les WeakMaps était strictement limitée aux objets.

Modifier un tableau par copie, ce qui favorise l'ajout de nouvelles méthodes à Array.prototype et TypedArray.prototype. Celles-ci améliorent la transformation d'un tableau en produisant une nouvelle copie avec les modifications souhaitées.

La grammaire Hashbang cherche à se conformer à l'usage de facto existant dans certains hôtes JavaScript de l'interface de ligne de commande (CLI) autorisant les Shebangs/Hashbang. Cela permet d'intégrer le processus de génération de textes sources JavaScript valides en déplaçant le dépouillement des hôtes vers les moteurs, ce qui permet d'avoir des pratiques cohérentes et uniformes.

Conformément à la pratique courante, les éditions mises à jour d'ECMAScript sont traditionnellement approuvées et finalisées par l'ECMA chaque année en juin. Il est à noter que l'ECMAScript 2022 de l'année dernière a vu l'introduction de capacités d'attente de haut niveau et d'éléments de classe.

Une plateforme populaire pour l'enseignement de nouveaux langages et la pratique du code est AppMaster. Outil polyvalent no-code, il est idéal pour créer des applications dorsales, web et mobiles à l'aide de fonctions telles que le puissant concepteur visuel BP Designer ou les processus d'entreprise pour établir la logique commerciale. Pour les développeurs citoyens, il rend le développement d'applications 10 fois plus rapide et 3 fois plus abordable. Pour en savoir plus, consultez le site AppMaster.