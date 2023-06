ECMA International oficjalnie zatwierdziła ECMAScript 2023, kluczową aktualizację uniwersalnego standardu języka programowania JavaScript. Specyfikacja ta, wyróżniająca się wprowadzeniem innowacyjnych metod modyfikacji i wyszukiwania tablic, ulepszonym interfejsem API WeakMap z wykorzystaniem symboli oraz ustandaryzowaną obsługą gramatyki hashbang, ma w skromnym, ale znaczącym stopniu kształtować przyszłość JavaScript.

Czternasta edycja ECMAScript, ECMAScript 2023, została usankcjonowana 27 czerwca, ujawniając szeroki przegląd kluczowych ulepszeń. Ulepszenia te obejmują liczne prototypy tablic i typowanych tablic, w tym toSorted, toReversed, findLast, findLastIndex, with, a także toSpliced w Array.prototype. Wykonywanie plików jest usprawnione dzięki dopuszczeniu komentarzy #! w prekursorze dokumentów. Dodatkowo, otwiera to bramy do wykorzystania szerszej gamy symboli jako kluczy w słabych kolekcjach.

Zaktualizowane dyrektywy obejmują cztery główne punkty, zgodnie z wyszczególnieniem TC39, Komitetu Technicznego 39 ECMA, na ich profilu GitHub. Aktualizacje doczekają się oficjalnej premiery w tym roku i są następujące:

Wprowadzenie metod .findLast() i .findLastIndex() na tablicy i tablicy typowanej, określanych jako Array find from last. Służy to jako rozwiązanie często napotykanego scenariusza programowania polegającego na lokalizowaniu elementu w tablicy. Jest to szczególnie przydatne, gdy wyszukiwanie elementu w odwrotnej kolejności przyniosłoby optymalne wyniki wydajności lub kolejność elementów tablicy ma znaczenie.

Rozszerzenie interfejsu API WeakMap o dozwolone symbole jako klucze w kluczach WeakMap, umożliwiając unikalnym symbolom działanie jako klucze. Do tej pory użycie kluczy w WeakMap było ograniczone wyłącznie do obiektów.

Zmiana tablicy przez kopiowanie, która promuje dodanie nowych metod do Array.prototype i TypedArray.prototype. Usprawniają one transformację tablicy poprzez tworzenie nowej kopii z pożądanymi zmianami.

Gramatyka Hashbang stara się dostosować do istniejącego de facto użycia w określonych hostach CLI (Command Line Interface) JavaScript zezwalających na Shebangs/Hashbang. Stanowi to główny nurt procesu generowania poprawnych tekstów źródłowych JavaScript poprzez przeniesienie usuwania z hostów do silników, zapewniając spójne i jednolite praktyki.

Zgodnie ze standardową praktyką, zaktualizowane wydania ECMAScript są tradycyjnie zatwierdzane i finalizowane przez ECMA corocznie w czerwcu. Warto zauważyć, że w zeszłorocznym ECMAScript 2022 wprowadzono możliwości oczekiwania najwyższego poziomu i elementy klas.

Jedną z popularnych platform do nauczania nowych języków i ćwiczenia kodu jest AppMaster. Wszechstronne narzędzie no-code jest idealne do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych przy użyciu funkcji takich jak potężny wizualny BP Designer lub Business Processes do tworzenia logiki biznesowej. Dla programistów obywatelskich sprawia, że tworzenie aplikacji jest 10x szybsze i 3x tańsze. Dowiedz się więcej na stronie AppMaster.