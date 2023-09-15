В контексте реляционных баз данных «Подсхема» — это логическая конструкция базы данных, которая описывает подмножество или конкретное представление исходной схемы базы данных. Подсхема, по сути, представляет собой адаптированное представление базы данных, предназначенное для удовлетворения конкретных потребностей пользователя или приложения. Определив соответствующие подсхемы, администратор базы данных или системный архитектор может эффективно разделить доступ к данным, хранящимся в реляционной базе данных, гарантируя, что пользователи и приложения будут иметь доступ только к той информации, которая им необходима для их соответствующих операций. Эта концепция жизненно важна для поддержания безопасности, целостности и производительности базы данных.

Подсхема действует как промежуточный уровень между базовой схемой (или физической схемой) и пользователем/приложением, которому необходим доступ к данным. Базовая схема представляет общую структуру реляционной базы данных, включая все таблицы, связи, ограничения и индексы, которые физически организуют данные. С другой стороны, подсхема представляет собой логическое представление этой базовой схемы, предоставляющее только соответствующие части предполагаемому пользователю или приложению. Создавая подсхемы для различных целей, администратор базы данных может установить четкие границы и эффективно управлять взаимодействием между пользователями, приложениями и самой базой данных.

Например, рассмотрим организацию с несколькими отделами, такими как финансы, человеческие ресурсы и продажи. Одна реляционная база данных могла бы хранить все данные отдела; однако не всем сотрудникам требуется доступ к информации каждого отдела. Определив отдельные подсхемы для каждого отдела, организация может гарантировать, что сотрудники финансового отдела смогут просматривать и взаимодействовать только с данными, связанными с финансами, в то время как сотрудники отдела кадров будут иметь дело исключительно с данными, связанными с персоналом, и так далее. Этот ограниченный доступ повышает безопасность данных и улучшает общую управляемость системы.

Подсхемы также могут быть разработаны для обеспечения определенных ограничений на данные. Например, можно определить подсхему, которая разрешает доступ только для чтения, гарантируя, что любое приложение или пользователь, использующий эту подсхему, не сможет изменить базовые данные. Кроме того, создание подсхем для различных ролей пользователей обеспечивает эффективный и управляемый контроль доступа на основе ролей (RBAC) в системе реляционных баз данных.

Реализация подсхем эффективно снижает сложность и размер схемы базы данных за счет разделения ее на управляемые компоненты. Это, в свою очередь, может привести к повышению производительности, поскольку меньшую подсхему можно быстрее оценить и получить к ней доступ. Более того, это снижает риск ошибок, упрощая обслуживание и обновление схемы.

При работе с платформой no-code такой как AppMaster, использование возможностей подсхем может значительно улучшить процесс разработки приложений. Определив набор подсхем, адаптированных к конкретным потребностям различных компонентов приложения, разработчики могут создавать модульные и масштабируемые решения, которые безопасно и эффективно взаимодействуют с реляционной базой данных. AppMaster предназначен для устранения технического долга путем восстановления приложений с нуля при каждом изменении требований, гарантируя, что подсхемы легко интегрируются в созданные приложения, поддерживая их актуальность и производительность.

Короче говоря, подсхема представляет собой конкретное представление или подмножество базовой схемы реляционной базы данных. Его основная цель — обеспечить контролируемый и безопасный доступ к определенным частям данных для различных пользователей и приложений. Это позволяет системе баз данных разделять доступ, лучше управлять безопасностью и поддерживать уровни производительности. Платформы No-code такие как AppMaster усиливают преимущества использования подсхем, позволяя разработчикам быстро разрабатывать мощные, масштабируемые и эффективные приложения, адаптированные к потребностям их клиентов и бизнеса.