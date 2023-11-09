Azure Монитор

Azure Monitor — это комплексное облачное решение Microsoft, предназначенное для обеспечения возможностей мониторинга приложений и производительности для бессерверных вычислительных сред, а также традиционных веб-приложений, инфраструктуры и виртуальных машин. В контексте бессерверных вычислений Azure Monitor играет решающую роль в сборе, анализе и обработке данных телеметрии, генерируемых различными ресурсами, приложениями и службами Azure. Azure Monitor поддерживает эффективный мониторинг различных служб Azure, включая функции, концентраторы событий, приложения логики и другие бессерверные компоненты. Это комплексное решение для мониторинга помогает разработчикам и ИТ-специалистам поддерживать высокопроизводительные и надежные бессерверные приложения.

Azure Monitor использует богатый набор возможностей для сбора различных показателей производительности и диагностики, а также данных журнала, создаваемых бессерверными приложениями и связанными с ними ресурсами, предлагая при этом аналитику в режиме реального времени и практический анализ. С помощью Azure Monitor пользователи могут настраивать пользовательские информационные панели, создавать оповещения, настраивать автоматическое масштабирование и даже выявлять узкие места в своих бессерверных инфраструктурах и приложениях, что обеспечивает эффективное управление ресурсами, быстрое выявление проблем и быстрое их решение.

AppMaster, мощная платформа no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, признает важность включения высококачественных инструментов мониторинга, таких как Azure Monitor, в жизненный цикл разработки приложений. Предлагая бесшовную интеграцию с Azure Monitor, AppMaster не только обеспечивает высокопроизводительные приложения, но также предоставляет пользователям превосходные возможности наблюдения, позволяя им создавать отказоустойчивые и эффективные бессерверные приложения.

Функциональность Azure Monitor можно разделить на четыре ключевые категории: сбор данных, анализ данных, реагирование на критические события и интеграция с другими службами и инструментами. Платформа собирает показатели производительности, журналы активности, журналы диагностики и журналы приложений из различных ресурсов, служб и компонентов Azure, а также пользовательские данные телеметрии, обеспечивая детальное представление о производительности бессерверных приложений и их базовой инфраструктуры. Azure Monitor поддерживает Application Insights — мощную службу управления производительностью приложений (APM) и диагностики, предназначенную для веб-приложений, API и бессерверных компонентов, таких как функции Azure, которая помогает обнаруживать, сортировать и диагностировать проблемы с производительностью и доступностью.

Для анализа данных Azure Monitor предоставляет широкий спектр инструментов и возможностей, таких как Metrics Explorer, Log Analytics, а также автоматический анализ производительности и диагностических данных. Эти инструменты позволяют пользователям выявлять тенденции, обнаруживать аномалии и выполнять анализ первопричин проблем, возникающих в их бессерверных приложениях. Кроме того, Azure Monitor позволяет пользователям настраивать собственные запросы с помощью языка запросов Kusto (KQL), который позволяет с легкостью выполнять сложные задачи анализа, корреляции и агрегирования данных.

Реагирование на критические события упрощается благодаря надежным механизмам оповещений и уведомлений Azure Monitor. Пользователи могут настраивать правила оповещений на основе заданных пороговых значений или условий для собранных метрик и данных журналов, обеспечивая быстрые уведомления в случае любых потенциальных проблем или нарушений. Кроме того, Azure Monitor поддерживает действия масштабирования, которые могут автоматически корректировать ресурсы, выделяемые бессерверным приложениям, на основе предопределенных критериев производительности, обеспечивая оптимальное использование ресурсов и экономическую эффективность.

Azure Monitor обеспечивает полную интеграцию с различными службами Azure, а также со сторонними инструментами и службами, такими как системы обработки заявок, платформы управления инцидентами и приложения для обмена сообщениями. Эта интеграция позволяет пользователям направлять оповещения и уведомления в соответствующие каналы или системы, способствуя быстрому и эффективному реагированию на инциденты.

Таким образом, Azure Monitor — это комплексное и мощное решение для мониторинга бессерверных вычислительных сред, предлагающее множество возможностей для сбора, анализа и обработки данных телеметрии, генерируемых ресурсами, приложениями и службами Azure. Благодаря интеграции Azure Monitor с AppMaster пользователи получают доступ к превосходным возможностям наблюдения и диагностики, что позволяет им эффективно отслеживать, оптимизировать и устранять неполадки своих бессерверных приложений, обеспечивая высокую производительность и надежность.