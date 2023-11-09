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Azure Монитор

09, нояб. 2023

Azure Monitor — это комплексное облачное решение Microsoft, предназначенное для обеспечения возможностей мониторинга приложений и производительности для бессерверных вычислительных сред, а также традиционных веб-приложений, инфраструктуры и виртуальных машин. В контексте бессерверных вычислений Azure Monitor играет решающую роль в сборе, анализе и обработке данных телеметрии, генерируемых различными ресурсами, приложениями и службами Azure. Azure Monitor поддерживает эффективный мониторинг различных служб Azure, включая функции, концентраторы событий, приложения логики и другие бессерверные компоненты. Это комплексное решение для мониторинга помогает разработчикам и ИТ-специалистам поддерживать высокопроизводительные и надежные бессерверные приложения.

Azure Monitor использует богатый набор возможностей для сбора различных показателей производительности и диагностики, а также данных журнала, создаваемых бессерверными приложениями и связанными с ними ресурсами, предлагая при этом аналитику в режиме реального времени и практический анализ. С помощью Azure Monitor пользователи могут настраивать пользовательские информационные панели, создавать оповещения, настраивать автоматическое масштабирование и даже выявлять узкие места в своих бессерверных инфраструктурах и приложениях, что обеспечивает эффективное управление ресурсами, быстрое выявление проблем и быстрое их решение.

AppMaster, мощная платформа no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, признает важность включения высококачественных инструментов мониторинга, таких как Azure Monitor, в жизненный цикл разработки приложений. Предлагая бесшовную интеграцию с Azure Monitor, AppMaster не только обеспечивает высокопроизводительные приложения, но также предоставляет пользователям превосходные возможности наблюдения, позволяя им создавать отказоустойчивые и эффективные бессерверные приложения.

Функциональность Azure Monitor можно разделить на четыре ключевые категории: сбор данных, анализ данных, реагирование на критические события и интеграция с другими службами и инструментами. Платформа собирает показатели производительности, журналы активности, журналы диагностики и журналы приложений из различных ресурсов, служб и компонентов Azure, а также пользовательские данные телеметрии, обеспечивая детальное представление о производительности бессерверных приложений и их базовой инфраструктуры. Azure Monitor поддерживает Application Insights — мощную службу управления производительностью приложений (APM) и диагностики, предназначенную для веб-приложений, API и бессерверных компонентов, таких как функции Azure, которая помогает обнаруживать, сортировать и диагностировать проблемы с производительностью и доступностью.

Для анализа данных Azure Monitor предоставляет широкий спектр инструментов и возможностей, таких как Metrics Explorer, Log Analytics, а также автоматический анализ производительности и диагностических данных. Эти инструменты позволяют пользователям выявлять тенденции, обнаруживать аномалии и выполнять анализ первопричин проблем, возникающих в их бессерверных приложениях. Кроме того, Azure Monitor позволяет пользователям настраивать собственные запросы с помощью языка запросов Kusto (KQL), который позволяет с легкостью выполнять сложные задачи анализа, корреляции и агрегирования данных.

Реагирование на критические события упрощается благодаря надежным механизмам оповещений и уведомлений Azure Monitor. Пользователи могут настраивать правила оповещений на основе заданных пороговых значений или условий для собранных метрик и данных журналов, обеспечивая быстрые уведомления в случае любых потенциальных проблем или нарушений. Кроме того, Azure Monitor поддерживает действия масштабирования, которые могут автоматически корректировать ресурсы, выделяемые бессерверным приложениям, на основе предопределенных критериев производительности, обеспечивая оптимальное использование ресурсов и экономическую эффективность.

Azure Monitor обеспечивает полную интеграцию с различными службами Azure, а также со сторонними инструментами и службами, такими как системы обработки заявок, платформы управления инцидентами и приложения для обмена сообщениями. Эта интеграция позволяет пользователям направлять оповещения и уведомления в соответствующие каналы или системы, способствуя быстрому и эффективному реагированию на инциденты.

Таким образом, Azure Monitor — это комплексное и мощное решение для мониторинга бессерверных вычислительных сред, предлагающее множество возможностей для сбора, анализа и обработки данных телеметрии, генерируемых ресурсами, приложениями и службами Azure. Благодаря интеграции Azure Monitor с AppMaster пользователи получают доступ к превосходным возможностям наблюдения и диагностики, что позволяет им эффективно отслеживать, оптимизировать и устранять неполадки своих бессерверных приложений, обеспечивая высокую производительность и надежность.

Изучите больше терминов:
CloudFormation Выход Вычислительные ресурсы Группы безопасности Инфраструктура как код (IaC) Масштабирование Микросервисная архитектура Облачный мониторинг Google Откат Пожарная лавка Разрешения для слоев Lambda Рентгеновское исследование Сигнатура функции Управление версиями Функции Google Cloud Функция как услуга (FaaS)

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