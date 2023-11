Permanente opslag

In de context van serverloos computergebruik verwijst persistente opslag naar een manier om gegevens op een niet-vluchtige manier te bewaren en te beheren, zodat deze toegankelijk en intact blijven tijdens meerdere aanroepen of sessies. Dit is een cruciaal aspect bij het omgaan met de staatloze aard van serverloze computeromgevingen, waar individuele functie-instanties kortstondig en tijdelijk zijn, met beperkte mechanismen voor het delen van gegevens of het handhaven van de status tussen serverloze functie-aanroepen.

Persistente opslagoplossingen zijn een essentieel onderdeel voor de ontwikkeling van serverloze applicaties die een betrouwbare, consistente en gedeelde gegevensopslag vereisen om effectief te kunnen functioneren. Zonder geschikte middelen om opgeslagen gegevens op een dynamische en flexibele manier te beheren en te benaderen, kunnen ontwikkelaars voor uitdagingen komen te staan ​​bij het ontwerpen van applicaties die volledig kunnen profiteren van de voordelen van serverloze architectuur, met name op het gebied van schaalbaarheid, prestaties en kostenefficiëntie.

Er zijn momenteel verschillende soorten permanente opslagoplossingen beschikbaar, zoals objectopslagservices, blokopslagservices en beheerde databaseservices. Elk type opslagoplossing biedt duidelijke voordelen, afwegingen en geschikte gebruiksscenario's in de context van serverloos computergebruik.

Object Storage Services - Deze services bieden een zeer schaalbare en kosteneffectieve manier om ongestructureerde gegevens, zoals bestanden en binaire objecten, op een gedistribueerde en zeer beschikbare manier op te slaan. Voorbeelden van populaire objectopslagdiensten zijn Amazon S3, Google Cloud Storage en Microsoft Azure Blob Storage. Deze services zijn zeer geschikt voor gebruik met serverless computing, omdat ze toegang tot gegevens met lage latentie bieden via eenvoudige en efficiënte API's, waardoor ontwikkelaars staatloze applicaties kunnen bouwen die gegevens op aanvraag effectief kunnen opslaan, ophalen en verwerken.

Block Storage Services - Deze services bieden een meer traditionele benadering van gegevensopslag, waardoor ontwikkelaars gestructureerde gegevens kunnen opslaan en beheren in de vorm van blokapparaten, die vergelijkbaar zijn met fysieke schijven of volumemounts. Blokopslagdiensten, zoals Amazon Elastic Block Store (EBS) of Google Persistent Disk, zijn over het algemeen geschikter voor gebruik in situaties waarin toegang met hoge prestaties en lage latentie tot opgeslagen gegevens vereist is. Deze services zijn echter mogelijk niet zo geschikt voor serverloze computeromgevingen, omdat ze afhankelijkheden van specifieke computerbronnen kunnen introduceren, waardoor de schaalbaarheid en flexibiliteit van serverloze applicaties mogelijk worden beperkt.

Managed Database Services - Deze services bieden een abstractie op een hoger niveau voor het beheren van gestructureerde gegevens, waardoor ontwikkelaars de kracht en mogelijkheden van complete relationele of niet-relationele databasesystemen kunnen benutten in een serverloze omgeving. Voorbeelden van beheerde databaseservices zijn Amazon RDS, Google Cloud SQL en Microsoft Azure SQL Database. Deze services bieden een handiger en efficiënter middel voor het beheren en benaderen van gegevens in een serverloze computercontext, waardoor ontwikkelaars hun applicaties kunnen integreren met krachtige, zeer beschikbare en schaalbare oplossingen voor gegevensopslag, terwijl de complexiteit van het beheer van de onderliggende database wordt weggenomen. infrastructuur.

