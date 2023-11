Im Zusammenhang mit serverlosem Computing bezieht sich persistenter Speicher auf ein Mittel zur nichtflüchtigen Speicherung und Verwaltung von Daten, um sicherzustellen, dass sie über mehrere Aufrufe oder Sitzungen hinweg zugänglich und intakt bleiben. Dies ist ein entscheidender Aspekt im Umgang mit der zustandslosen Natur serverloser Computerumgebungen, in denen einzelne Funktionsinstanzen kurzlebig und temporär sind und nur begrenzte Mechanismen zum Teilen von Daten oder zur Aufrechterhaltung des Status zwischen serverlosen Funktionsaufrufen vorhanden sind.

Persistente Speicherlösungen sind eine wichtige Komponente für die Entwicklung serverloser Anwendungen, die einen zuverlässigen, konsistenten und gemeinsam genutzten Datenspeicher benötigen, um effektiv zu funktionieren. Ohne geeignete Mittel zur dynamischen und flexiblen Verwaltung und zum Zugriff auf gespeicherte Daten stehen Entwickler möglicherweise vor Herausforderungen beim Entwerfen von Anwendungen, die die Vorteile der serverlosen Architektur, insbesondere im Hinblick auf Skalierbarkeit, Leistung und Kosteneffizienz, voll ausnutzen können.

Derzeit sind verschiedene Arten von persistenten Speicherlösungen verfügbar, z. B. Objektspeicherdienste, Blockspeicherdienste und verwaltete Datenbankdienste. Jede Art von Speicherlösung bietet im Kontext des Serverless Computing unterschiedliche Vorteile, Kompromisse und geeignete Anwendungsfälle.

Objektspeicherdienste – Diese Dienste bieten eine hoch skalierbare und kostengünstige Möglichkeit, unstrukturierte Daten wie Dateien und Binärobjekte verteilt und hochverfügbar zu speichern. Beispiele für beliebte Objektspeicherdienste sind Amazon S3, Google Cloud Storage und Microsoft Azure Blob Storage. Diese Dienste eignen sich gut für die Verwendung mit serverlosem Computing, da sie über einfache und effiziente APIs einen Zugriff auf Daten mit geringer Latenz ermöglichen und es Entwicklern ermöglichen, zustandslose Anwendungen zu erstellen, die Daten bei Bedarf effektiv speichern, abrufen und verarbeiten können.

Blockspeicherdienste – Diese Dienste bieten einen traditionelleren Ansatz zur Datenspeicherung und ermöglichen es Entwicklern, strukturierte Daten in Form von Blockgeräten zu speichern und zu verwalten, die physischen Festplatten oder Volume-Mounts ähneln. Blockspeicherdienste wie Amazon Elastic Block Store (EBS) oder Google Persistent Disk eignen sich im Allgemeinen besser für den Einsatz in Situationen, in denen ein Zugriff mit hoher Leistung und geringer Latenz auf gespeicherte Daten erforderlich ist. Allerdings sind diese Dienste möglicherweise nicht so gut für Serverless-Computing-Umgebungen geeignet, da sie Abhängigkeiten von bestimmten Rechenressourcen mit sich bringen können, was möglicherweise die Skalierbarkeit und Flexibilität von Serverless-Anwendungen einschränkt.

Verwaltete Datenbankdienste – Diese Dienste bieten eine Abstraktion auf höherer Ebene für die Verwaltung strukturierter Daten und ermöglichen es Entwicklern, die Leistung und Funktionen voll ausgestatteter relationaler oder nicht relationaler Datenbanksysteme in einer serverlosen Umgebung zu nutzen. Beispiele für verwaltete Datenbankdienste sind Amazon RDS, Google Cloud SQL und Microsoft Azure SQL Database. Diese Dienste bieten eine bequemere und effizientere Möglichkeit zur Verwaltung und zum Zugriff auf Daten in einem Serverless-Computing-Kontext und ermöglichen es Entwicklern, ihre Anwendungen in leistungsstarke, hochverfügbare und skalierbare Datenspeicherlösungen zu integrieren und gleichzeitig die Komplexität der Verwaltung der zugrunde liegenden Datenbank zu abstrahieren Infrastruktur.

Bei AppMaster erleichtert unsere no-code Plattform die Verwaltung von persistentem Speicher in serverlosen Anwendungen durch die nahtlose Integration mit gängigen Speicherlösungen wie Amazon S3, Google Cloud Storage und PostgreSQL-kompatiblen Datenbanken. Unser intuitiver, visueller Ansatz für die Anwendungsentwicklung ermöglicht es Entwicklern, Datenmodelle zu definieren, REST-APIs und endpoints zu erstellen, Geschäftslogik zu entwerfen und Frontend-Komponenten mit einer hochmodernen Kombination aus Vue3, JS/TS, Kotlin und Jetpack Compose für Android zu erstellen. oder SwiftUI für IOS. Benutzer können persistenten Speicher problemlos in ihre serverlosen Anwendungen integrieren, indem sie die native Unterstützung für diese Speicherlösungen unserer Plattform nutzen und so problemlos voll funktionsfähige, interaktive und skalierbare Anwendungen erstellen können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass persistenter Speicher ein wichtiger Aspekt des Serverless Computing ist, der es zustandslosen Anwendungen ermöglicht, gemeinsam genutzte Daten nichtflüchtig, zuverlässig und konsistent zu verwalten und darauf zuzugreifen. Durch die Integration persistenter Speicherlösungen in serverlose Anwendungen können Entwickler das volle Potenzial des serverlosen Computings in Bezug auf Leistung, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz nutzen. Die no-code Plattform von AppMaster bietet eine nahtlose Integration beliebter persistenter Speicherlösungen und ermöglicht es Entwicklern, serverlose Anwendungen mit minimalem Aufwand und minimalem technischem Aufwand zu erstellen, bereitzustellen und zu verwalten.