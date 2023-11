Dans le contexte de l'informatique sans serveur, le stockage persistant fait référence à un moyen de conserver et de gérer les données de manière non volatile, garantissant qu'elles restent accessibles et intactes lors de plusieurs invocations ou sessions. Il s'agit d'un aspect crucial lorsqu'il s'agit de la nature sans état des environnements informatiques sans serveur, où les instances de fonctions individuelles sont éphémères et temporaires, avec des mécanismes limités pour partager des données ou maintenir l'état entre les invocations de fonctions sans serveur.

Les solutions de stockage persistant sont un élément essentiel pour le développement d'applications sans serveur qui nécessitent un stockage de données fiable, cohérent et partagé pour fonctionner efficacement. Sans moyens appropriés pour gérer et accéder aux données stockées de manière dynamique et flexible, les développeurs pourraient être confrontés à des difficultés pour concevoir des applications capables de tirer pleinement parti des avantages de l'architecture sans serveur, notamment en termes d'évolutivité, de performances et de rentabilité.

Il existe actuellement plusieurs types de solutions de stockage persistant, telles que les services de stockage d'objets, les services de stockage par blocs et les services de bases de données gérées. Chaque type de solution de stockage offre des avantages, des compromis et des cas d'utilisation appropriés dans le contexte de l'informatique sans serveur.

Services de stockage d'objets : ces services constituent un moyen hautement évolutif et rentable de stocker des données non structurées, telles que des fichiers et des objets binaires, de manière distribuée et hautement disponible. Des exemples de services de stockage d'objets populaires sont Amazon S3, Google Cloud Storage et Microsoft Azure Blob Storage. Ces services sont bien adaptés à une utilisation avec l'informatique sans serveur, car ils fournissent un accès aux données à faible latence via des API simples et efficaces, permettant aux développeurs de créer des applications sans état capables de stocker, récupérer et traiter efficacement les données à la demande.

Services de stockage en bloc : ces services offrent une approche plus traditionnelle du stockage de données, permettant aux développeurs de stocker et de gérer des données structurées sous la forme de périphériques de bloc, similaires aux disques physiques ou aux montages de volumes. Les services de stockage par blocs, tels qu'Amazon Elastic Block Store (EBS) ou Google Persistent Disk, sont généralement plus adaptés aux situations où un accès hautes performances et à faible latence aux données stockées est requis. Toutefois, ces services ne sont peut-être pas aussi bien adaptés aux environnements informatiques sans serveur, car ils peuvent introduire des dépendances sur des ressources de calcul spécifiques, limitant potentiellement l'évolutivité et la flexibilité des applications sans serveur.

Services de bases de données gérés : ces services fournissent une abstraction de niveau supérieur pour la gestion des données structurées, permettant aux développeurs d'exploiter la puissance et les capacités de systèmes de bases de données relationnelles ou non relationnelles complets dans un environnement sans serveur. Des exemples de services de bases de données gérés incluent Amazon RDS, Google Cloud SQL et Microsoft Azure SQL Database. Ces services offrent un moyen plus pratique et plus efficace de gérer et d'accéder aux données dans un contexte informatique sans serveur, permettant aux développeurs d'intégrer leurs applications avec des solutions de stockage de données hautes performances, hautement disponibles et évolutives, tout en éliminant les complexités de la gestion de la base de données sous-jacente. Infrastructure.

Chez AppMaster, notre plateforme no-code facilite la gestion du stockage persistant dans les applications sans serveur en offrant une intégration transparente avec les solutions de stockage populaires telles qu'Amazon S3, Google Cloud Storage et les bases de données compatibles PostgreSQL. Notre approche intuitive et visuelle du développement d'applications permet aux développeurs de définir des modèles de données, de créer des API et endpoints REST, de concevoir une logique métier et de créer des composants frontaux à l'aide d'une combinaison de pointe de Vue3, JS/TS, Kotlin et Jetpack Compose pour Android, ou SwiftUI pour IOS. Les utilisateurs peuvent facilement intégrer un stockage persistant dans leurs applications sans serveur en utilisant la prise en charge native de ces solutions de stockage fournie par notre plateforme, leur permettant de créer facilement des applications entièrement fonctionnelles, interactives et évolutives.

En conclusion, le stockage persistant est un aspect essentiel de l'informatique sans serveur qui permet aux applications sans état de conserver et d'accéder aux données partagées de manière non volatile, fiable et cohérente. En intégrant des solutions de stockage persistant dans des applications sans serveur, les développeurs peuvent exploiter tout le potentiel de l'informatique sans serveur en termes de performances, d'évolutivité et de rentabilité. La plate no-code d' AppMaster offre une intégration transparente des solutions de stockage persistantes populaires, permettant aux développeurs de créer, déployer et gérer des applications sans serveur avec un minimum de frictions et de dettes technologiques.