No contexto da computação sem servidor, o armazenamento persistente refere-se a um meio de reter e gerenciar dados de maneira não volátil, garantindo que permaneçam acessíveis e intactos em múltiplas invocações ou sessões. Este é um aspecto crucial ao lidar com a natureza sem estado dos ambientes de computação sem servidor, onde as instâncias de funções individuais são efêmeras e temporárias, com mecanismos limitados para compartilhar dados ou manter o estado entre invocações de funções sem servidor.

As soluções de armazenamento persistente são um componente vital para o desenvolvimento de aplicativos sem servidor que exigem um armazenamento de dados confiável, consistente e compartilhado para funcionar de maneira eficaz. Sem meios adequados de gerenciar e acessar dados armazenados de maneira dinâmica e flexível, os desenvolvedores poderão enfrentar desafios no projeto de aplicativos que possam aproveitar ao máximo os benefícios da arquitetura sem servidor, especialmente em termos de escalabilidade, desempenho e economia.

Existem vários tipos de soluções de armazenamento persistente disponíveis atualmente, como serviços de armazenamento de objetos, serviços de armazenamento em blocos e serviços de banco de dados gerenciados. Cada tipo de solução de armazenamento oferece vantagens, compensações e casos de uso adequados distintos no contexto da computação sem servidor.

Serviços de armazenamento de objetos – Esses serviços fornecem um meio altamente escalonável e econômico de armazenar dados não estruturados, como arquivos e objetos binários, de maneira distribuída e altamente disponível. Exemplos de serviços populares de armazenamento de objetos são Amazon S3, Google Cloud Storage e Microsoft Azure Blob Storage. Esses serviços são adequados para uso com computação sem servidor, pois fornecem acesso de baixa latência aos dados por meio de APIs simples e eficientes, permitindo que os desenvolvedores criem aplicativos sem estado que podem armazenar, recuperar e processar dados sob demanda de maneira eficaz.

Serviços de armazenamento em bloco – Esses serviços oferecem uma abordagem mais tradicional ao armazenamento de dados, permitindo aos desenvolvedores armazenar e gerenciar dados estruturados na forma de dispositivos de bloco, que são semelhantes a discos físicos ou montagens de volume. Os serviços de armazenamento em bloco, como Amazon Elastic Block Store (EBS) ou Google Persistent Disk, geralmente são mais adequados para uso em situações em que é necessário acesso de alto desempenho e baixa latência aos dados armazenados. No entanto, estes serviços podem não ser tão adequados para ambientes de computação sem servidor, pois podem introduzir dependências em recursos computacionais específicos, limitando potencialmente a escalabilidade e a flexibilidade de aplicações sem servidor.

Serviços de banco de dados gerenciados – Esses serviços fornecem uma abstração de nível superior para o gerenciamento de dados estruturados, permitindo que os desenvolvedores aproveitem o poder e os recursos de sistemas de banco de dados relacionais ou não relacionais completos em um ambiente sem servidor. Exemplos de serviços de banco de dados gerenciados incluem Amazon RDS, Google Cloud SQL e banco de dados SQL do Microsoft Azure. Esses serviços oferecem um meio mais conveniente e eficiente de gerenciar e acessar dados em um contexto de computação sem servidor, permitindo que os desenvolvedores integrem seus aplicativos com soluções de armazenamento de dados de alto desempenho, altamente disponíveis e escaláveis, ao mesmo tempo em que abstraem as complexidades do gerenciamento do banco de dados subjacente. a infraestrutura.

Na AppMaster, nossa plataforma no-code facilita o gerenciamento de armazenamento persistente em aplicativos sem servidor, fornecendo integração perfeita com soluções de armazenamento populares, como Amazon S3, Google Cloud Storage e bancos de dados compatíveis com PostgreSQL. Nossa abordagem intuitiva e visual para o desenvolvimento de aplicativos permite que os desenvolvedores definam modelos de dados, criem APIs REST e endpoints, projetem lógica de negócios e criem componentes de front-end usando uma combinação de ponta de Vue3, JS/TS, Kotlin e Jetpack Compose para Android. ou SwiftUI para IOS. Os usuários podem incorporar facilmente armazenamento persistente em seus aplicativos sem servidor, utilizando o suporte nativo para essas soluções de armazenamento fornecido por nossa plataforma, permitindo-lhes criar aplicativos totalmente funcionais, interativos e escaláveis ​​com facilidade.

Concluindo, o armazenamento persistente é um aspecto vital da computação sem servidor que permite que aplicativos sem estado mantenham e acessem dados compartilhados de maneira não volátil, confiável e consistente. Ao integrar soluções de armazenamento persistente em aplicativos sem servidor, os desenvolvedores podem aproveitar todo o potencial da computação sem servidor em termos de desempenho, escalabilidade e economia. A plataforma no-code do AppMaster oferece integração perfeita de soluções populares de armazenamento persistente, permitindo que os desenvolvedores criem, implantem e gerenciem aplicativos sem servidor com o mínimo de atrito e dívida tecnológica.