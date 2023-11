Nel contesto del serverless computing, l'archiviazione persistente si riferisce a un mezzo per conservare e gestire i dati in modo non volatile, garantendo che rimangano accessibili e intatti attraverso più invocazioni o sessioni. Questo è un aspetto cruciale quando si affronta la natura stateless degli ambienti informatici serverless, dove le istanze delle singole funzioni sono effimere e temporanee, con meccanismi limitati per la condivisione dei dati o il mantenimento dello stato tra le invocazioni delle funzioni serverless.

Le soluzioni di storage persistente sono un componente vitale per lo sviluppo di applicazioni serverless che richiedono un archivio dati affidabile, coerente e condiviso per funzionare in modo efficace. Senza mezzi adeguati per gestire e accedere ai dati archiviati in modo dinamico e flessibile, gli sviluppatori potrebbero trovarsi ad affrontare difficoltà nella progettazione di applicazioni in grado di sfruttare appieno i vantaggi dell'architettura serverless, in particolare in termini di scalabilità, prestazioni ed efficienza dei costi.

Sono attualmente disponibili diversi tipi di soluzioni di archiviazione persistente, come servizi di archiviazione di oggetti, servizi di archiviazione a blocchi e servizi di database gestiti. Ciascun tipo di soluzione di storage offre vantaggi distinti, compromessi e casi d'uso adatti nel contesto dell'elaborazione serverless.

Servizi di storage di oggetti : questi servizi forniscono un mezzo altamente scalabile ed economico per archiviare dati non strutturati, come file e oggetti binari, in modo distribuito e altamente disponibile. Esempi di servizi di storage di oggetti popolari sono Amazon S3, Google Cloud Storage e Microsoft Azure Blob Storage. Questi servizi sono particolarmente adatti per l'uso con il serverless computing, poiché forniscono accesso a bassa latenza ai dati tramite API semplici ed efficienti, consentendo agli sviluppatori di creare applicazioni stateless in grado di archiviare, recuperare ed elaborare efficacemente i dati su richiesta.

Servizi di storage a blocchi : questi servizi offrono un approccio più tradizionale all'archiviazione dei dati, consentendo agli sviluppatori di archiviare e gestire dati strutturati sotto forma di dispositivi a blocchi, simili a dischi fisici o montaggi di volumi. I servizi di storage a blocchi, come Amazon Elastic Block Store (EBS) o Google Persistent Disk, sono generalmente più adatti all'uso in situazioni in cui è richiesto un accesso ad alte prestazioni e a bassa latenza ai dati archiviati. Tuttavia, questi servizi potrebbero non essere adatti agli ambienti informatici serverless, poiché possono introdurre dipendenze su risorse di elaborazione specifiche, limitando potenzialmente la scalabilità e la flessibilità delle applicazioni serverless.

Servizi di database gestiti : questi servizi forniscono un'astrazione di livello superiore per la gestione dei dati strutturati, consentendo agli sviluppatori di sfruttare la potenza e le capacità dei sistemi di database relazionali e non relazionali completi in un ambiente serverless. Esempi di servizi di database gestiti includono Amazon RDS, Google Cloud SQL e il database SQL di Microsoft Azure. Questi servizi offrono un mezzo più conveniente ed efficiente per gestire e accedere ai dati in un contesto informatico serverless, consentendo agli sviluppatori di integrare le proprie applicazioni con soluzioni di archiviazione dati ad alte prestazioni, altamente disponibili e scalabili, eliminando al contempo le complessità della gestione del database sottostante. infrastruttura.

In conclusione, lo storage persistente è un aspetto vitale del serverless computing che consente alle applicazioni stateless di mantenere e accedere ai dati condivisi in modo non volatile, affidabile e coerente. Integrando soluzioni di storage persistenti in applicazioni serverless, gli sviluppatori possono sfruttare tutto il potenziale dell'elaborazione serverless in termini di prestazioni, scalabilità ed efficienza dei costi. La piattaforma no-code di AppMaster offre un'integrazione perfetta delle più diffuse soluzioni di archiviazione persistente, consentendo agli sviluppatori di creare, distribuire e gestire applicazioni serverless con il minimo attrito e debito tecnologico.