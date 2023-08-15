Бизнес-аналитика (BI) — это всеобъемлющий термин, который включает в себя технологии, методологии, платформы и инструменты, используемые для сбора, управления, анализа и представления необработанных данных в виде осмысленной информации для процессов принятия решений. Основная цель BI — оптимизировать эффективность бизнеса, предоставляя заинтересованным сторонам своевременную, надежную и актуальную информацию для принятия решений на основе данных. В контексте платформ no-code таких как AppMaster, BI имеет решающее значение для упрощения обработки данных, визуализации и аналитики для нетехнических пользователей, что в конечном итоге демократизирует процесс принятия решений в организации.

Исследования и статистика показали ценность BI для предприятий любого размера. Согласно опросу Gartner 2021 года, примерно 84% организаций инвестируют в BI и аналитику данных, в результате чего размер мирового рынка превышает 20 миллиардов долларов. Этот рост спроса обусловлен растущей потребностью в принятии решений на основе данных и растущей сложностью данных, поскольку организации сталкиваются с проблемами больших данных, озер данных и Интернета вещей (IoT).

Инструменты и платформы BI предназначены для анализа данных из разрозненных источников и преобразования их в удобные для использования форматы, такие как информационные панели, отчеты и диаграммы. Эти инструменты предлагают интеллектуальный анализ данных, онлайн-аналитическую обработку (OLAP), прогнозную аналитику, аналитику самообслуживания и возможности отчетности. Они облегчают процесс извлечения, очистки, преобразования и загрузки данных из различных источников в хранилища данных или витрины данных для дальнейшего анализа и представления.

В контексте no-code инструменты BI играют жизненно важную роль, позволяя нетехническим пользователям использовать возможности анализа данных без необходимости навыков программирования. Платформы No-code такие как AppMaster предоставляют визуальный интерфейс для проектирования, разработки и развертывания серверных, веб-приложений и мобильных приложений. Платформа обслуживает пользователей с небольшим техническим образованием или вообще без него, предлагая функции drag-and-drop для создания моделей данных, разработки компонентов пользовательского интерфейса и определения бизнес-процессов.

AppMaster также поддерживает интеграцию инструментов бизнес-аналитики и внешних API, предоставляя пользователям беспрепятственный доступ к решениям для аналитики и визуализации данных. Эта интеграция позволяет компаниям извлекать полезные сведения из своих данных, принимать обоснованные решения и внедрять инновации. Приложения, созданные AppMaster, также совместимы с любой базой данных, совместимой с Postgresql, что обеспечивает совместимость и масштабируемость с существующей инфраструктурой данных. Эта универсальность позволяет компаниям поддерживать свои инвестиции в решения бизнес-аналитики и использовать самые передовые инструменты для удовлетворения меняющихся бизнес-требований.

Одним из существенных преимуществ BI в контексте no-code является быстрая разработка и развертывание аналитических приложений. Благодаря подходу AppMaster на основе чертежей и возможностям автоматического создания кода для внутренних, веб-приложений и мобильных приложений создание и публикация решений на основе данных может быть достигнуто за считанные минуты без ущерба для качества, производительности или стандартов безопасности. Кроме того, серверный подход позволяет быстро обновлять пользовательский интерфейс и логику приложения без повторной отправки в магазины приложений, что значительно ускоряет жизненный цикл разработки.

BI имеет решающее значение в современной бизнес-среде, когда лица, принимающие решения, полагаются на точную, своевременную и актуальную информацию для разработки стратегии и инноваций. Платформы No-code такие как AppMaster, упрощают интеграцию и внедрение решений BI для пользователей всех технических уровней, устраняя барьеры для входа и демократизируя возможности анализа данных. Расширяя возможности инструментов BI в контексте no-code, предприятия могут принимать более обоснованные решения, повышать эффективность организации и сохранять конкурентное преимущество в современном мире, ориентированном на данные.