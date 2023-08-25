Электронная подпись без кода

Электронная подпись No-Code относится к внедрению и использованию электронных подписей в контексте разработки no-code, что облегчает подписание и проверку цифровых документов или форм без необходимости ручного кодирования. Эта функция весьма актуальна в современную цифровую эпоху, когда безбумажные транзакции и юридически обязательные соглашения постепенно становятся нормой. Благодаря распространению инструментов no-code таких как AppMaster, как разработчики, так и не разработчики могут интегрировать решения электронной подписи в свои приложения более эффективно, безопасно и с меньшими затратами.

Платформы No-code, как следует из названия, позволяют пользователям создавать приложения и программное обеспечение без написания реального кода, используя визуальный интерфейс и готовые компоненты. Например, платформа AppMaster — это мощный инструмент no-code, который генерирует реальный исходный код приложения на основе определяемых пользователем чертежей и обеспечивает весь хостинг и развертывание в облаке или локально. Он поддерживает разработку на нескольких платформах, таких как серверная часть, веб-приложения и мобильные приложения, с использованием различных технологий, таких как платформа Vue3, Golang, Kotlin и Jetpack Compose, а также SwiftUI. Благодаря визуальному конструктору моделей данных, интерфейсу перетаскивания для веб- и мобильного пользовательского интерфейса, а также визуальным конструкторам бизнес-процессов (BP) он существенно сокращает время обучения и усилия, необходимые для создания и поддержки программного решения.

Когда дело доходит до интеграции функций электронной подписи в контексте no-code, основное внимание уделяется обеспечению бесперебойных, безопасных и совместимых процессов подписания для различных приложений и отраслей. Электронные подписи обеспечивают безопасные и юридически обязательные методы подписания и авторизации цифровых документов, что важно во многих случаях использования, таких как электронная коммерция, финансы, юриспруденция, недвижимость, здравоохранение и многое другое. Кроме того, электронные подписи способствуют снижению эксплуатационных расходов, связанных с бумажной документацией, и значительно улучшают общее качество обслуживания клиентов за счет минимизации времени, затрачиваемого на подписание и обработку документов.

Согласно исследованию Forrester Research, прогнозируется, что глобальный рынок электронных подписей будет расти со среднегодовыми темпами роста (CAGR) в размере 32,5%, достигнув 6,1 миллиарда долларов к 2026 году. Этот быстрый рост указывает на растущий спрос и признание электронных подписей. -подписи в различных секторах. Преимущества внедрения решений для электронной подписи no-code на предприятиях могут включать сокращение времени обработки документов для утверждения, усиленные меры безопасности, такие как шифрование и аутентификация, улучшенное соответствие правовым и нормативным стандартам, таким как Закон об электронных подписях в глобальной и национальной торговле (ESIGN). ), Единый закон об электронных транзакциях (UETA) и регламент Европейского Союза об услугах электронной идентификации и доверия (eIDAS), а также в целом оптимизированы рабочие процессы и процессы.

При реализации электронной подписи no-code разработчики могут интегрировать функции электронной подписи в специально созданные приложения с помощью API (интерфейсов прикладного программирования) или SDK (комплектов разработки программного обеспечения), предоставляемых поставщиками электронных подписей. Такой подход позволяет предварительно созданному, полностью протестированному и совместимому программному обеспечению для электронной подписи подключаться к приложению no-code, сокращая накладные расходы на разработку и обеспечивая безопасное и юридически совместимое решение. AppMaster, например, создает API-интерфейсы REST и endpoints WSS, которые можно использовать для подключения к API-интерфейсам различных поставщиков электронных подписей, что обеспечивает плавное внедрение во внутренние, веб- или мобильные приложения, созданные на платформе.

Другой подход к включению функций электронной подписи в контекст no-code может включать использование предварительно созданных компонентов или шаблонов, доступных на платформе no-code, которые облегчают процесс интеграции функций электронной подписи в приложение. Этот метод еще больше упрощает аспект интеграции и уменьшает трудности для неразработчиков или гражданских разработчиков, которые могут иметь ограниченные технические знания.

В заключение отметим, что электронная подпись no-code означает упрощенную интеграцию и использование функций электронной подписи в приложениях, созданных на платформах no-code, таких как AppMaster. С ростом внедрения цифровых технологий и безбумажных рабочих процессов внедрение электронных подписей в специально созданные приложения может принести огромную пользу бизнесу за счет повышения безопасности, улучшения соответствия требованиям, снижения затрат и улучшения общего пользовательского опыта.