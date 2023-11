No contexto da computação sem servidor, “escalonamento” refere-se ao processo de gerenciamento automático dos recursos computacionais em resposta às demandas flutuantes de um aplicativo. Isso inclui ajustar o número de instâncias, alocar memória, controlar a capacidade de processamento e outros fatores, que resultam na manutenção de um sistema de alto desempenho e econômico. A capacidade de escalabilidade permite que os aplicativos continuem funcionando de maneira ideal mesmo durante picos de uso, picos repentinos de tráfego ou durante a implantação de novas funcionalidades. Também permite o uso eficiente de recursos para minimizar custos e maximizar o retorno do investimento (ROI).

A computação sem servidor, por sua própria natureza, permite o escalonamento automático como uma de suas vantagens mais significativas. Sendo um serviço totalmente gerenciado, permite que os desenvolvedores se concentrem mais no desenvolvimento e na implantação de código, ao mesmo tempo que terceirizam o dimensionamento para o provedor de infraestrutura subjacente. Esses provedores geralmente possuem algoritmos sofisticados que dimensionam aplicativos dinamicamente de acordo com a carga de trabalho para garantir a alocação adequada de recursos em todos os momentos.

Plataformas sem servidor, como AWS Lambda, Google Cloud Functions e Microsoft Azure Functions, oferecem suporte ao dimensionamento. No entanto, com a plataforma no-code do AppMaster, o dimensionamento tornou-se mais acessível e mais eficiente, mesmo para desenvolvedores cidadãos e usuários não técnicos. Isso é possível através do ambiente visual e intuitivo do AppMaster para projetar esquemas de banco de dados, processos lógicos de negócios, APIs REST e interfaces de usuário. Os clientes podem dimensionar aplicativos de computação sem servidor sem esforço, pois AppMaster gera aplicativos reais e altamente escaláveis ​​a partir do zero, capazes de lidar com altas demandas sem degradação de desempenho ou custos excessivos.

De acordo com uma pesquisa da Gartner, espera-se que o mercado global de computação sem servidor cresça a uma CAGR de 20% até 2025, com muitas organizações reconhecendo a eficiência, flexibilidade e escalabilidade que estas plataformas podem oferecer. Em 2018, a RightScale informou que 75% das organizações estão utilizando arquitetura de computação sem servidor, um número que provavelmente aumentará, à medida que mais empresas se conscientizem das vantagens que as plataformas sem servidor oferecem, como implantação simplificada, sobrecarga operacional reduzida e escalonamento automático.

O dimensionamento na computação sem servidor normalmente opera com base em dois princípios principais: dimensionamento horizontal e vertical. O escalonamento horizontal refere-se ao aumento do número de instâncias de um aplicativo para lidar com o aumento da carga, enquanto o escalonamento vertical envolve o ajuste dos recursos alocados para cada instância (por exemplo, memória, capacidade de processamento, etc.). Ambas as abordagens são vitais para manter o desempenho, a estabilidade e a eficiência de custos, garantindo que os aplicativos possam responder dinamicamente às diversas demandas.

A plataforma no-code do AppMaster suporta escalabilidade horizontal e vertical. Aplicativos de back-end gerados em Go (golang), aplicativos da web na estrutura Vue3 e aplicativos móveis usando estruturas orientadas a servidor construídas com Kotlin/ Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS, todos se beneficiam da arquitetura escalonável do AppMaster. Os aplicativos AppMaster são projetados para funcionar perfeitamente com bancos de dados compatíveis com PostgreSQL, reforçando ainda mais a capacidade do sistema de escalar de forma eficaz.

Exemplos reais de escalonamento de computação sem servidor incluem aplicações para aprendizado de máquina, processamento de dados, dispositivos IoT e sistemas comerciais de alta frequência. O dimensionamento nesses cenários contribui significativamente para o desempenho e a confiabilidade necessários para atender às demandas dos clientes, garantindo que esses aplicativos permaneçam estáveis, responsivos e econômicos.

Em resumo, o dimensionamento é um aspecto essencial da computação sem servidor, oferecendo a capacidade de alocar recursos computacionais dinamicamente em resposta a cargas de trabalho e demandas flutuantes. Ele garante o desempenho ideal, a confiabilidade e a economia dos aplicativos, permitindo que eles se adaptem às mudanças nos requisitos e nas condições. A poderosa plataforma no-code do AppMaster simplifica o processo de criação, implantação e escalonamento, garantindo que mesmo usuários não técnicos possam aproveitar ao máximo os benefícios que as plataformas de computação sem servidor oferecem. Ao gerar aplicativos escaláveis ​​do zero, AppMaster elimina dívidas técnicas, garantindo que os clientes possam desenvolver e manter aplicativos eficientes e de alto desempenho que se adaptem perfeitamente às demandas atuais e futuras.