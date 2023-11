W kontekście przetwarzania bezserwerowego „skalowanie” odnosi się do procesu automatycznego zarządzania zasobami obliczeniowymi w odpowiedzi na zmieniające się wymagania aplikacji. Obejmuje to dostosowywanie liczby instancji, przydzielanie pamięci, kontrolowanie wydajności przetwarzania i inne czynniki, a wszystko to skutkuje utrzymaniem wydajnego i ekonomicznego systemu. Możliwość skalowania pozwala aplikacjom na optymalne działanie nawet podczas szczytowego obciążenia, nagłych skoków ruchu lub wdrażania nowych funkcjonalności. Umożliwia także efektywne wykorzystanie zasobów w celu minimalizacji kosztów i maksymalizacji zwrotu z inwestycji (ROI).

Przetwarzanie bezserwerowe ze swej natury umożliwia automatyczne skalowanie, co jest jedną z jego najważniejszych zalet. Będąc w pełni zarządzaną usługą, pozwala programistom skoncentrować się bardziej na opracowywaniu i wdrażaniu kodu, jednocześnie zlecając skalowanie dostawcy infrastruktury. Dostawcy ci często dysponują wyrafinowanymi algorytmami, które dynamicznie skalują aplikacje w zależności od obciążenia, aby zapewnić zawsze odpowiednią alokację zasobów.

Platformy bezserwerowe, takie jak AWS Lambda, Google Cloud Functions i Microsoft Azure Functions, obsługują skalowanie. Jednak dzięki platformie AppMaster no-code skalowanie stało się bardziej dostępne i wydajne, nawet dla programistów obywatelskich i użytkowników nietechnicznych. Jest to możliwe dzięki intuicyjnemu, wizualnemu środowisku AppMaster do projektowania schematów baz danych, procesów logiki biznesowej, interfejsów API REST i interfejsów użytkownika. Klienci mogą bez wysiłku skalować aplikacje obliczeniowe bez serwera, ponieważ AppMaster generuje od podstaw rzeczywiste, wysoce skalowalne aplikacje, które są w stanie sprostać wysokim wymaganiom bez pogorszenia wydajności i nadmiernych kosztów.

Według badań firmy Gartner oczekuje się, że do 2025 r. globalny rynek komputerów bezserwerowych będzie rósł w tempie CAGR wynoszącym 20%, a wiele organizacji zdaje sobie sprawę z wydajności, elastyczności i skalowalności, jakie mogą zapewnić te platformy. W 2018 r. firma RightScale podała, że ​​75% organizacji korzysta z architektury obliczeniowej bezserwerowej, a liczba ta prawdopodobnie wzrośnie, w miarę jak coraz więcej firm będzie świadomych zalet platform bezserwerowych, takich jak uproszczone wdrażanie, zmniejszone koszty operacyjne i automatyczne skalowanie.

Skalowanie w przetwarzaniu bezserwerowym zazwyczaj działa na dwóch głównych zasadach: skalowanie poziome i pionowe. Skalowanie poziome odnosi się do zwiększania liczby instancji aplikacji w celu obsługi zwiększonego obciążenia, natomiast skalowanie pionowe polega na dostosowywaniu zasobów przydzielonych dla każdej instancji (np. pamięci, mocy obliczeniowej itp.). Obydwa podejścia są niezbędne do utrzymania wydajności, stabilności i efektywności kosztowej, zapewniając, że aplikacje mogą dynamicznie reagować na zmieniające się wymagania.

Platforma AppMaster no-code obsługuje skalowanie zarówno w poziomie, jak i w pionie. Wygenerowane aplikacje backendowe w Go (golang), aplikacje internetowe w frameworku Vue3 oraz aplikacje mobilne wykorzystujące frameworki serwerowe zbudowane za pomocą Kotlin/ Jetpack Compose dla Androida i SwiftUI dla iOS, wszystkie korzystają ze skalowalnej architektury AppMaster. Aplikacje AppMaster zaprojektowano tak, aby bezproblemowo współpracowały z bazami danych zgodnymi z PostgreSQL, co dodatkowo zwiększa możliwości efektywnego skalowania systemu.

Rzeczywiste przykłady skalowania obliczeń bezserwerowych obejmują aplikacje do uczenia maszynowego, przetwarzania danych, urządzeń IoT i systemów handlowych o wysokiej częstotliwości. Skalowanie w tych scenariuszach znacząco przyczynia się do wydajności i niezawodności wymaganej do spełnienia wymagań klientów, zapewniając, że aplikacje te pozostaną stabilne, responsywne i opłacalne.

Podsumowując, skalowanie jest istotnym aspektem przetwarzania bezserwerowego, oferującym możliwość dynamicznej alokacji zasobów obliczeniowych w odpowiedzi na zmieniające się obciążenia i wymagania. Zapewnia optymalną wydajność, niezawodność i opłacalność aplikacji, pozwalając im dostosować się do zmieniających się wymagań i warunków. Potężna platforma AppMaster, która no-code upraszcza proces tworzenia, wdrażania i skalowania, zapewniając nawet nietechnicznym użytkownikom możliwość pełnego wykorzystania korzyści, jakie zapewniają bezserwerowe platformy obliczeniowe. Generując od podstaw skalowalne aplikacje, AppMaster eliminuje dług techniczny, zapewniając klientom możliwość opracowywania i utrzymywania wydajnych, wydajnych aplikacji, które płynnie dostosowują się do obecnych i przyszłych wymagań.