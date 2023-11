Im Zusammenhang mit Serverless Computing bezieht sich „Skalierung“ auf den Prozess der automatischen Verwaltung der Rechenressourcen als Reaktion auf die schwankenden Anforderungen einer Anwendung. Dazu gehören die Anpassung der Anzahl der Instanzen, die Zuweisung von Speicher, die Steuerung der Verarbeitungskapazität und andere Faktoren, die alle zur Aufrechterhaltung eines leistungsstarken und kosteneffizienten Systems führen. Durch die Skalierbarkeit können Anwendungen auch bei Spitzenauslastung, plötzlichen Datenverkehrsspitzen oder bei der Bereitstellung neuer Funktionen weiterhin optimal funktionieren. Darüber hinaus ermöglicht es die effiziente Nutzung von Ressourcen, um Kosten zu minimieren und den Return on Investment (ROI) zu maximieren.

Serverloses Computing ermöglicht naturgemäß die automatische Skalierung als einen seiner größten Vorteile. Da es sich um einen vollständig verwalteten Dienst handelt, können sich Entwickler stärker auf die Entwicklung und Bereitstellung von Code konzentrieren und gleichzeitig die Skalierung an den zugrunde liegenden Infrastrukturanbieter auslagern. Diese Anbieter verfügen häufig über ausgefeilte Algorithmen, die Anwendungen je nach Arbeitslast dynamisch skalieren, um jederzeit eine angemessene Ressourcenzuweisung sicherzustellen.

Serverlose Plattformen wie AWS Lambda, Google Cloud Functions und Microsoft Azure Functions unterstützen die Skalierung. Mit der no-code Plattform von AppMaster ist die Skalierung jedoch selbst für Bürgerentwickler und technisch nicht versierte Benutzer zugänglicher und effizienter geworden. Möglich wird dies durch die intuitive, visuelle Umgebung von AppMaster zum Entwerfen von Datenbankschemata, Geschäftslogikprozessen, REST-APIs und Benutzeroberflächen. Kunden können Serverless-Computing-Anwendungen mühelos skalieren, da AppMaster echte, hoch skalierbare Anwendungen von Grund auf generiert, die hohen Anforderungen ohne Leistungseinbußen oder übermäßigen Kosten gerecht werden.

Laut einer Studie von Gartner wird erwartet, dass der globale Serverless-Computing-Markt bis 2025 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 20 % wachsen wird, wobei viele Unternehmen die Effizienz, Flexibilität und Skalierbarkeit erkennen, die diese Plattformen bieten können. Im Jahr 2018 berichtete RightScale, dass 75 % der Unternehmen eine Serverless-Computing-Architektur nutzen. Diese Zahl wird wahrscheinlich noch steigen, da immer mehr Unternehmen sich der Vorteile serverloser Plattformen bewusst werden, wie z. B. vereinfachte Bereitstellung, geringerer Betriebsaufwand und automatische Skalierung.

Die Skalierung beim Serverless Computing basiert typischerweise auf zwei Hauptprinzipien: horizontaler und vertikaler Skalierung. Bei der horizontalen Skalierung handelt es sich um die Erhöhung der Anzahl der Instanzen einer Anwendung, um eine erhöhte Last zu bewältigen, während bei der vertikalen Skalierung die Anpassung der für jede Instanz zugewiesenen Ressourcen (z. B. Speicher, Verarbeitungsleistung usw.) erforderlich ist. Beide Ansätze sind für die Aufrechterhaltung von Leistung, Stabilität und Kosteneffizienz von entscheidender Bedeutung und stellen sicher, dass Anwendungen dynamisch auf unterschiedliche Anforderungen reagieren können.

Die no-code -Plattform von AppMaster unterstützt sowohl horizontale als auch vertikale Skalierung. Generierte Backend-Anwendungen in Go (Golang), Webanwendungen im Vue3-Framework und mobile Anwendungen mit servergesteuerten Frameworks, die mit Kotlin/ Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS erstellt wurden, profitieren alle von der skalierbaren Architektur von AppMaster. AppMaster Anwendungen sind so konzipiert, dass sie nahtlos mit PostgreSQL-kompatiblen Datenbanken zusammenarbeiten, wodurch die Fähigkeit des Systems zur effektiven Skalierung weiter verbessert wird.

Zu den realen Beispielen für die Skalierung von Serverless Computing gehören Anwendungen für maschinelles Lernen, Datenverarbeitung, IoT-Geräte und Hochfrequenzhandelssysteme. Die Skalierung in diesen Szenarien trägt erheblich zur Leistung und Zuverlässigkeit bei, die zur Erfüllung der Anforderungen der Kunden erforderlich sind, und stellt sicher, dass diese Anwendungen stabil, reaktionsschnell und kosteneffizient bleiben.

Zusammenfassend ist die Skalierung ein wesentlicher Aspekt des Serverless Computing und bietet die Möglichkeit, Rechenressourcen dynamisch als Reaktion auf schwankende Arbeitslasten und Anforderungen zuzuweisen. Es gewährleistet die optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz von Anwendungen und ermöglicht ihnen die Anpassung an sich ändernde Anforderungen und Bedingungen. Die leistungsstarke no-code Plattform von AppMaster vereinfacht den Erstellungs-, Bereitstellungs- und Skalierungsprozess und stellt sicher, dass auch technisch nicht versierte Benutzer die Vorteile serverloser Computing-Plattformen in vollem Umfang nutzen können. Durch die Erstellung skalierbarer Anwendungen von Grund auf beseitigt AppMaster technische Schulden und stellt sicher, dass Kunden effiziente, leistungsstarke Anwendungen entwickeln und warten können, die sich nahtlos an aktuelle und zukünftige Anforderungen anpassen.