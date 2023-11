Dans le contexte de l'informatique sans serveur, la « mise à l'échelle » fait référence au processus de gestion automatique des ressources informatiques en réponse aux demandes fluctuantes d'une application. Cela inclut l'ajustement du nombre d'instances, l'allocation de mémoire, le contrôle de la capacité de traitement et d'autres facteurs, qui permettent tous de maintenir un système performant et rentable. La capacité d'évolutivité permet aux applications de continuer à fonctionner de manière optimale même pendant les pics d'utilisation, les pics soudains de trafic ou lors du déploiement de nouvelles fonctionnalités. Il permet également une utilisation efficace des ressources pour minimiser les coûts et maximiser le retour sur investissement (ROI).

L'informatique sans serveur, de par sa nature même, permet une mise à l'échelle automatique qui constitue l'un de ses avantages les plus importants. En tant que service entièrement géré, il permet aux développeurs de se concentrer davantage sur le développement et le déploiement du code tout en sous-traitant la mise à l'échelle au fournisseur d'infrastructure sous-jacent. Ces fournisseurs disposent souvent d'algorithmes sophistiqués qui mettent à l'échelle dynamiquement les applications en fonction de la charge de travail afin de garantir une allocation adéquate des ressources à tout moment.

Les plates-formes sans serveur, telles qu'AWS Lambda, Google Cloud Functions et Microsoft Azure Functions, prennent en charge la mise à l'échelle. Cependant, avec la plateforme no-code d' AppMaster, la mise à l'échelle est devenue plus accessible et plus efficace, même pour les développeurs citoyens et les utilisateurs non techniques. Ceci est rendu possible grâce à l'environnement visuel intuitif d' AppMaster pour la conception de schémas de base de données, de processus de logique métier, d'API REST et d'interfaces utilisateur. Les clients peuvent faire évoluer leurs applications informatiques sans serveur sans effort, car AppMaster génère à partir de zéro des applications réelles et hautement évolutives, capables de répondre à des demandes élevées sans dégradation des performances ni coûts excessifs.

Selon une étude de Gartner, le marché mondial de l'informatique sans serveur devrait croître à un TCAC de 20 % d'ici 2025, de nombreuses organisations reconnaissant l'efficacité, la flexibilité et l'évolutivité que ces plates-formes peuvent offrir. En 2018, RightScale a indiqué que 75 % des organisations utilisent une architecture informatique sans serveur, un chiffre qui est susceptible d'augmenter à mesure que de plus en plus d'entreprises prennent conscience des avantages qu'offrent les plateformes sans serveur, tels qu'un déploiement simplifié, une réduction des frais opérationnels et une mise à l'échelle automatique.

La mise à l'échelle dans l'informatique sans serveur fonctionne généralement selon deux principes principaux : la mise à l'échelle horizontale et verticale. La mise à l'échelle horizontale fait référence à l'augmentation du nombre d'instances d'une application pour gérer une charge accrue, tandis que la mise à l'échelle verticale implique l'ajustement des ressources allouées à chaque instance (par exemple, la mémoire, la puissance de traitement, etc.). Les deux approches sont essentielles au maintien des performances, de la stabilité et de la rentabilité, garantissant ainsi que les applications peuvent répondre de manière dynamique aux différentes demandes.

La plate-forme no-code d' AppMaster prend en charge la mise à l'échelle horizontale et verticale. Les applications backend générées dans Go (golang), les applications Web dans le framework Vue3 et les applications mobiles utilisant des frameworks pilotés par serveur construits avec Kotlin/ Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS, bénéficient tous de l'architecture évolutive d' AppMaster. Les applications AppMaster sont conçues pour fonctionner de manière transparente avec les bases de données compatibles PostgreSQL, renforçant ainsi la capacité du système à évoluer efficacement.

Des exemples concrets de mise à l'échelle de l'informatique sans serveur incluent des applications pour l'apprentissage automatique, le traitement des données, les appareils IoT et les systèmes commerciaux à haute fréquence. La mise à l'échelle dans ces scénarios contribue de manière significative aux performances et à la fiabilité requises pour répondre aux demandes des clients, garantissant que ces applications restent stables, réactives et rentables.

En résumé, la mise à l'échelle est un aspect essentiel de l'informatique sans serveur, offrant la possibilité d'allouer des ressources informatiques de manière dynamique en réponse aux charges de travail et aux demandes fluctuantes. Il garantit des performances, une fiabilité et une rentabilité optimales des applications, leur permettant de s'adapter aux exigences et aux conditions changeantes. La puissante plateforme no-code AppMaster simplifie le processus de création, de déploiement et de mise à l'échelle, garantissant que même les utilisateurs non techniques peuvent profiter pleinement des avantages qu'offrent les plateformes informatiques sans serveur. En générant des applications évolutives à partir de zéro, AppMaster élimine la dette technique, garantissant ainsi aux clients de développer et de maintenir des applications efficaces et performantes qui s'adaptent de manière transparente aux demandes actuelles et futures.