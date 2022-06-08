"Число программистов, приходящихся на один компьютер, сокращается так быстро, что большинство компьютеров в будущем, по крайней мере частично, будут работать без программистов". Это слова Джеймса Мартина из его книги "Разработка приложений без программистов сегодня", и мы находимся именно в таком будущем.

Все говорят о терминах low-code и no-code. Согласно исследованию Gartner, к 2024 году 80 процентов технологических решений и продуктов будут создаваться не ИТ-специалистами. Внедрение оптимизации и автоматизации упрощает процессы разработки. На no-code сервисах любой пользователь может создавать проекты без написания кода. Давайте попробуем разобраться в no-code, его преимуществах и потенциале, а также подробно рассмотрим один из перспективных no-code проектов.

Подробнее о no-code

Платформа no-code - это интуитивно понятный инструмент, чаще всего в виде drag & drop конструктора, на котором можно создавать программное обеспечение без написания кода. Предпосылкой для появления no-code платформ стала невозможность реализации идей. Есть идея, но нет возможности ее реализовать, нет ресурсов, не хватает людей, которые могут это сделать. Трудно найти квалифицированного специалиста. Неопытные программисты могут испортить весь проект: они не делают обзоры кода, не проверяют качество и стиль программирования. Все это приводит к ошибкам, которые не всегда можно исправить здесь и сейчас.

Большие бюджеты и команда разработчиков, UX-дизайнеров, аналитиков, руководителей групп и системных архитекторов доступны не всем компаниям. Да, это здорово, когда у каждого есть своя зона ответственности. Но для вашего запроса может не понадобиться команда из 20 человек. И самая распространенная проблема после неопытности кандидатов - это их способность усложнять проекты. Разработчикам трудно установить четкие сроки. Месяц согласованной работы превращается в три, появляются дефекты, и в конце концов вы слышите: "Это не работает, надо переделывать".

Инструменты No-code закрывают эти проблемы, предлагают быстрые решения и позволяют каждому пользователю ПК воспользоваться преимуществами такой платформы.

Пользователей в первую очередь привлекают:

Экономия средств - ежемесячная подписка на большинство инструментов в несколько раз дешевле, чем зарплата команды программистов;

Экономия времени и быстрый результат - первая версия продукта будет готова через пару недель;

Меньше рутины - инструменты берут на себя выполнение однотипных задач и снимают нагрузку с разработчиков;

Минимизация ошибок - платформа сама генерирует код, все процессы автоматизированы, что снижает количество ошибок.

Очевидные преимущества повышают спрос на подобные инструменты, что приводит к появлению на рынке новых решений. Область применения также растет - доступны сервисы для создания сайтов и приложений (Adalo и Glide), интеграции (Zapier и Integromat) и управления базами данных (Airtable), а также интернет-магазины (Ecwid) и игры, и многое другое.

Кто и как использует no-code?

No-code имеет десятки применений. Инструменты используются для быстрого запуска новых продуктов и MVP. No-code используется для запуска веб- или мобильных приложений, быстрого тестирования гипотез продаж, производительности и реакции аудитории при минимальных затратах. Организации часто создают внутренние рабочие инструменты, собственные CRM, контрольные списки и панели администратора для сотрудников компании. IT-стартапы одними из первых активно внедряют no-code инструменты для запуска тестирования продукта с минимальными затратами.

Корпорации чаще создают внутренние инструменты для команд. Яркий пример - конструктор Power Apps от Microsoft, который уже вышел на большой рынок. Маркетологи используют no-code для реализации небольших проектов и сбора аналитики и отзывов на основе данных. Дизайнеры быстро превращаются в разработчиков, используя, например, Webflow, куда можно перенести верстку из Figma и Sketch. И, конечно же, разработчиков. Ведь создание таких платформ не направлено на их полную замену. Главная цель - упростить все процессы и уменьшить количество ошибок, вызванных человеческим фактором. Напротив, никакой код не может считаться еще одной отраслью для развития и приобретения новых навыков. Таких платформ достаточно, чтобы превратить идею в продукт, представить его партнерам, команде, потенциальному пользователю и протестировать.

Не все платформы универсальны, и вам придется искать разные решения для закрытия различных проблем. Но, как и везде, есть исключение. И здесь мы хотим представить вам проект разработки AppMaster.io.

Что такое AppMaster.io, и чем он отличается от других инструментов?

Платформа AppMaster.io - это комплексный no-code инструмент, предназначенный для создания сложных продуктов, отличающихся от аналогов. AppMaster.io построен на основе интерфейса drag&drop, но позволяет настраивать продукт с помощью редактора бизнес-процессов. Платформа не основана на готовых шаблонах и не ограничивает пользователей предоставляемыми функциями. Любая идея может быть легко создана с помощью визуальных блоков.

AppMaster.io работает с тремя основными частями, из которых состоит любой проект:

Бэкенд (или приложения на стороне сервера)

Веб-приложения

Мобильные приложения

Чем может помочь платформа и чем она отличается?

Главная особенность AppMaster.io: платформа генерирует исходный код вместо разработчика со скоростью 22 000 строк в секунду, позволяя пользователю получить приложение с исходным кодом и документацией. Такое вряд ли под силу программисту. Еще один плюс - возможность видеть интерфейс приложения и следить за изменениями в режиме реального времени. Вы даже можете начать с визуальной части приложения и уже потом продумать логику и связь элементов. AppMaster.io позволяет интегрироваться с различными сервисами через модули. Платформа имеет 40+ модулей - от аутентификации до визуализации и криптографии, и этот список постоянно растет.

Приложения, написанные на AppMaster.io, имеют хорошую производительность. Они построены на едином бэкенде. Например, вы создаете приложение для доставки товаров, где разрабатывается единый бэкенд. Два приложения - одно для клиента, другое для продавца - будут работать с единым бэкендом. Вы не будете постоянно привязаны к платформе. Как только вы решите отключиться от платформы, вы сможете забрать исходный код и продолжить работу над проектом самостоятельно.

AppMaster.io сокращает количество ошибок в десять раз. При любом небольшом изменении - добавлении новой функции или элемента или замене ссылок - код приложения будет сгенерирован и обновлен полностью. Это отличает платформу от подхода разработчика, который будет вносить изменения в определенную часть кода, рискуя что-то сломать и со временем привести к большому техническому долгу.

Легко ли работать с AppMaster.io?

Рабочий процесс построен на шести основных шагах:

Создание структуры данных с помощью визуальных инструментов.

Включение модулей для распространенных бизнес-кейсов.

Добавление бизнес-логики с помощью редактора бизнес-процессов.

Настройка автоматически генерируемой панели администратора в веб-приложении.

Проектирование мобильного приложения.

Публикация.

Для каждого этапа предоставляется рабочее пространство с удобным интерфейсом. В дизайнере модели данных проектируются базы данных и настраиваются соединения между ними. Также есть отдельный редактор для бизнес-процессов. Здесь вы выстраиваете логику своего приложения, используя только визуальные блоки и ни одной строчки кода.

В разделе эндпоинтов пользователь может настроить взаимодействие между клиентской и серверной сторонами приложения с помощью REST API. В App Designer создаются приложения (мобильные и веб-приложения) - проектируются их интерфейсы. Несмотря на то, что AppMaster.io предназначен для бизнес-пользователей, работать с ним сложнее, чем с аналогами. Как мы уже говорили, платформа рассчитана на более сложные решения с обширной бизнес-логикой. Построить иерархию программы будет проще при наличии технического образования.

Конечно, разобраться в инструменте можно методом проб и ошибок, изучив документацию или воспользовавшись поддержкой. Сервис предлагает услугу сотрудничества с одним из специалистов команды AppMaster, который поможет с вашим будущим проектом.

Что вы можете создать?

AppMaster.io специализируется на создании комплексных решений: приложений с серверной частью, многофункциональным интерфейсом, обширной бизнес-логикой, доступом к оборудованию, интеграцией с другими приложениями, возможностью размещения на облачных и корпоративных серверах и другими особенностями. Платформа разрабатывает нативные мобильные приложения, которые получают экраны и логику из созданного бэкенда в режиме реального времени. Это позволяет изменять дизайн и работу уже опубликованного приложения без дополнительного выпуска. Достаточно повторно опубликовать бэкенд, и конечный пользователь сразу же получает обновленное приложение.

С помощью этого инструмента no-code можно создавать программное обеспечение для внутренних нужд, например, программы поддержки клиентов, программы продаж и мониторинга, внутренние базы данных. Популярно создание трекеров задач, CRM-систем, ERP-приложений и программ для автоматического сбора и сортировки данных. AppMaster.io также подходит для создания решений, ориентированных на клиента, но может потребовать использования дополнительных услуг.

Предположим, вы создаете приложения для корпоративных клиентов. В таком случае AppMaster.io - ваш лучший выбор: бэкенд, созданный на языке Go (Golang), отличная производительность серверных приложений с возможностью компиляции под Windows, Linux и macOS, поддержка кластеров типа Kubernetes и Docker Swarm, встроенный health-монитор, Zap-логгер и работа с СУБД PostgreSQL. Если перед вами стоит задача построить небольшую посадочную страницу, например, или программу без сложной логики и расчета на большую нагрузку, то лучше обратиться к упрощенным и узконаправленным аналогам.

Каково будущее no-code?

No-code сейчас находится в активной фазе развития, то есть он еще не раскрыл весь свой потенциал. Поэтому пользователи должны быть готовы к ограничениям, которые может компенсировать только разработка в ее классическом понимании. Нет-код не подходит для любых потребностей. Важно понимать свою задачу и изучить возможности инструмента перед началом работы. Используйте no-code для составления карты клиента, проверки гипотез и автоматизации работы. А чтобы вывести no-code на корпоративный рынок, обратите внимание на платформы с компилируемым кодом и СУБД корпоративного уровня, чем и является AppMaster.io, по словам его авторов. Является ли поток угрозой для разработчиков или дополнительным инструментом в их арсенале для создания лучших продуктов? Зависит от вашего подхода. Но не забывайте, что платформы no-code тоже должны быть кем-то созданы.