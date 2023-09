Programa de campeões de low-code

O programa Low-code Champions é uma iniciativa estratégica criada por especialistas em desenvolvimento de software e transformação digital para melhorar a agilidade, a eficiência e a escalabilidade dos processos de desenvolvimento de aplicativos usando plataformas low-code. O programa foi projetado para desenvolver um forte ecossistema de profissionais, empresas, líderes da indústria e acadêmicos que defendem e promovem a utilização de plataformas low-code para transformar o desenvolvimento de aplicativos para pequenas empresas, bem como para grandes corporações multinacionais.

Um princípio central do programa Low-code Champions é disseminar conhecimento e conscientização sobre os benefícios de plataformas low-code como AppMaster, que emergiu como uma poderosa ferramenta no-code para a criação de aplicativos back-end, web e móveis com o mínimo de codificação manual. e alta escalabilidade. De acordo com a Forrester, o mercado de plataformas de desenvolvimento low-code deverá crescer a uma taxa composta de crescimento anual de 28,6% de 2017 a 2022, atingindo US$ 21,2 bilhões em tamanho.

Um dos principais objetivos do programa Low-code Champions é educar as organizações sobre as vantagens significativas que as plataformas low-code oferecem em comparação com as abordagens tradicionais de desenvolvimento de software. Alguns dos principais aspectos que tornam o desenvolvimento low-code disruptivo incluem ciclos de desenvolvimento mais curtos, custos reduzidos, maior qualidade, utilização ideal de recursos, melhor flexibilidade e melhor colaboração entre as diferentes partes interessadas.

Um componente crítico do programa de campeões Low-code envolve transmitir as habilidades e conhecimentos necessários para dominar plataformas low-code como AppMaster. Reconhecendo que a falta de competências de low-code é uma grande barreira à sua adoção generalizada, o programa centra-se num currículo educacional abrangente para permitir aos participantes criar aplicações visualmente apelativas, altamente funcionais e escaláveis ​​utilizando plataformas low-code. As iniciativas de desenvolvimento de habilidades variam desde módulos de aprendizagem individualizados, cursos on-line, workshops, seminários e programas de treinamento, até certificações e programas de graduação em colaboração com instituições educacionais.

Outro aspecto significativo do programa de campeões Low-code é a construção de uma comunidade vibrante de profissionais, entusiastas, especialistas e líderes de pensamento low-code, trabalhando juntos para enfrentar vários desafios e moldar o futuro do ecossistema de low-code. Esta comunidade permite que as organizações compartilhem melhores práticas, discutam novas tendências e colaborem em iniciativas de todo o setor, além de se beneficiarem de oportunidades de referência e melhoria contínua de plataformas low-code como AppMaster.

Além disso, o programa Low-code Champions incentiva as organizações a realizarem investigação e desenvolvimento para melhorar a eficiência, escalabilidade e segurança das plataformas low-code, garantindo que estão sempre na vanguarda da tecnologia. O programa também promove a colaboração com especialistas do setor e outras plataformas low-code para desenvolver padrões e benchmarks para avaliar e comparar diferentes soluções low-code.

O programa de campeões Low-code também desempenha um papel vital na facilitação de conversas e negociações significativas entre organizações que buscam adotar plataformas low-code e fornecedores de plataformas como AppMaster. O programa auxilia na tomada de decisões mais informadas, esclarecendo os vários recursos, modelos de preços, planos de assinatura e fatores de desempenho que uma organização deve considerar antes de escolher uma plataforma low-code.

Além disso, o programa Low-code Champions procura permitir a integração perfeita de plataformas low-code com soluções de software, fontes de dados e sistemas empresariais existentes para ajudar as organizações a maximizar os seus investimentos em tecnologia. Além disso, enfatiza a necessidade de medidas robustas de segurança cibernética e práticas de proteção de dados para proteger informações e aplicações críticas para os negócios desenvolvidas usando plataformas low-code.

Concluindo, o programa Low-code Champions é uma abordagem abrangente e completa que visa promover e facilitar a adoção generalizada de plataformas low-code como AppMaster para revolucionar o desenvolvimento de aplicativos. Ao promover um ecossistema próspero de profissionais qualificados, soluções inovadoras, pesquisas proativas e colaborações impactantes, o programa Low-code Champions está preparado para transformar o futuro do desenvolvimento de software e estabelecer as bases para iniciativas de transformação digital da próxima geração.