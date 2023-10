No contexto dos bancos de dados relacionais, a recuperação refere-se ao processo de restauração de um banco de dados para um estado consistente, restabelecendo os dados perdidos ou danificados resultantes de uma falha, travamento ou corrupção. Este processo visa manter a integridade, consistência e confiabilidade de um sistema de banco de dados, garantindo que as transações confirmadas sejam permanentes e que os efeitos de quaisquer transações malsucedidas ou não confirmadas sejam anulados. A importância de uma estratégia de recuperação eficaz não pode ser exagerada, pois os sistemas de banco de dados são componentes cruciais de muitos aplicativos de software, incluindo aqueles criados e implantados usando a plataforma no-code AppMaster.

A recuperação de banco de dados geralmente é baseada em dois conceitos principais: Write-Ahead Logging (WAL) e checkpointing. Write-Ahead Logging é um protocolo que determina que antes de qualquer alteração ser aplicada ao banco de dados, a alteração deve primeiro ser registrada na forma de uma entrada de log. Essa entrada de log captura informações sobre a transação que levou à alteração, incluindo o valor original e o valor modificado dos dados afetados. As entradas de log são armazenadas sequencialmente em um arquivo de log, que pode ser usado durante o processo de recuperação para reverter o banco de dados ao estado anterior antes da ocorrência da falha. O checkpointing, por outro lado, é um processo que ajuda a minimizar o tempo de recuperação sincronizando periodicamente o estado do banco de dados com os logs. Durante uma operação de checkpoint, todas as alterações registradas no arquivo de log são aplicadas ao banco de dados, criando efetivamente um ponto estável ao qual o sistema pode reverter em caso de falha.

Existem diversas abordagens para recuperação de banco de dados, dependendo do tipo de falha, da extensão do dano e dos recursos de backup e recuperação disponíveis. Algumas das principais técnicas de recuperação incluem:

Rollback de Transação : Esta técnica é usada para reverter os efeitos de uma transação malsucedida ou abortada. Envolve o uso das entradas de log para desfazer quaisquer alterações que a transação não confirmada tenha feito no banco de dados. O processo de reversão de transação garante que o banco de dados permaneça em um estado consistente mesmo se ocorrer uma falha durante a execução da transação.

Transação Rollforward : Esta técnica é empregada ao restaurar um banco de dados a partir de uma cópia de backup. O processo começa restaurando o banco de dados para o estado refletido no backup e, em seguida, usando as entradas de log para aplicar quaisquer transações confirmadas que ocorreram após a realização do backup. Isso garante que o banco de dados seja atualizado e inclua todas as alterações que foram confirmadas antes da falha.

Recuperação de mídia : A recuperação de mídia é necessária quando uma falha no banco de dados é causada por danos à mídia de armazenamento, como falha ou corrupção do disco. Este processo envolve a restauração do banco de dados a partir de um backup e a aplicação de todas as entradas de log relevantes para atualizar o banco de dados. A recuperação de mídia é essencial para proteger os dados contra falhas de hardware e outras catástrofes físicas.

Recuperação pontual : esta técnica é utilizada quando um banco de dados precisa ser recuperado para um momento específico, em vez de para o estado mais recente. Envolve restaurar o banco de dados a partir de um backup e, em seguida, avançar as transações confirmadas até o carimbo de data/hora especificado. Este método de recuperação é frequentemente usado em casos em que erros humanos ou bugs de aplicativos causaram corrupção de dados ou exclusões inadvertidas de dados.

A implementação de uma estratégia de recuperação eficaz requer planeamento, testes e monitorização adequados. Envolve o estabelecimento de políticas de backup e recuperação, como determinar a frequência e o tipo de backups de banco de dados, identificar o objetivo de tempo de recuperação (RTO) e o objetivo de ponto de recuperação (RPO) aceitáveis, garantir que a infraestrutura de backup e recuperação esteja disponível e confiável e conduzir testes regulares para validar a eficácia da estratégia de recuperação. No contexto de aplicações criadas usando AppMaster, é vital que os clientes entendam os requisitos de recuperação de seus respectivos sistemas de banco de dados relacionais e implementem medidas apropriadas para proteger seus dados e manter sua integridade diante de possíveis falhas.

Em resumo, a recuperação em bancos de dados relacionais é um processo crítico que protege os dados contra perda ou corrupção causada por diversas falhas. Ele garante a integridade e a consistência do banco de dados, restaurando o sistema para um estado estável e revertendo os efeitos de transações malsucedidas. Os clientes AppMaster precisam estar cientes da importância da recuperação de banco de dados e devem tomar medidas proativas para estabelecer estratégias de recuperação eficazes para seus aplicativos, incluindo planejamento, teste e monitoramento de operações de backup, recuperação e manutenção de banco de dados.