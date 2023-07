O que é o desenvolvimento Web No-Code?

O desenvolvimento Websem código é uma abordagem para criar aplicações Web sem escrever qualquer código à mão. Em vez disso, os programadores e os utilizadores não técnicos podem criar aplicações utilizando ferramentas visuais e componentes pré-construídos fornecidos pelas plataformas no-code. Estas plataformas tratam dos aspectos técnicos da criação de aplicações Web, como a geração de código, a conceção de layouts e a configuração de bases de dados, automaticamente em segundo plano. Desta forma, os utilizadores podem concentrar-se no design, na funcionalidade e na experiência do utilizador da aplicação, sem se preocuparem com os pormenores técnicos.

No-code As plataformas de desenvolvimento Web permitem que pessoas com pouca ou nenhuma experiência em programação criem aplicações Web de forma rápida e económica. Ao permitir o desenvolvimento rápido de aplicações e minimizar a curva de aprendizagem associada às linguagens de programação tradicionais, as ferramentas no-code democratizam o desenvolvimento Web, permitindo que os utilizadores de todo o espetro empresarial dêem vida às suas ideias e resolvam problemas complexos sem dependerem de equipas de desenvolvimento de software dedicadas.

Porque é que o desenvolvimento Web No-Code está a ganhar popularidade?

Nos últimos anos, o desenvolvimento Web no-code tem crescido rapidamente em popularidade e adoção em várias indústrias. Várias razões contribuem para esta popularidade crescente:

Aumento da procura de aplicações Web: A necessidade de aplicações Web aumentou à medida que a Internet se tornou mais omnipresente em todos os aspectos das nossas vidas. As empresas que podem utilizar ferramentas em linha para facilitar as suas operações e chegar aos clientes de forma mais eficiente necessitam de uma forma de criar, manter e aumentar a sua presença na Web.

Escassez de programadores qualificados: A procura de programadores de software profissionais ultrapassa muitas vezes o conjunto de talentos disponíveis, o que leva à falta de programadores qualificados para trabalhar em projectos de aplicações Web. Esta lacuna cria a necessidade de soluções alternativas que permitam às empresas desenvolver aplicações Web sem dependerem apenas de equipas de desenvolvimento internas.

Barreiras reduzidas à entrada: O desenvolvimento tradicional da Web requer conhecimentos de programador e envolve uma curva de aprendizagem acentuada para utilizadores não técnicos. Ao oferecer ferramentas de desenvolvimento visual e componentes pré-construídos, as plataformas no-code permitem que indivíduos com experiência mínima em programação participem no processo de desenvolvimento Web.

Tecnologia e ferramentas melhoradas: as ferramentas de No-code amadureceram significativamente nos últimos anos, com muitas plataformas a oferecerem agora interfaces potentes, flexíveis e fáceis de utilizar, capazes de lidar com tarefas complexas de desenvolvimento Web. Este avanço tecnológico tornou o desenvolvimento web no-code uma opção mais viável para empresas e empresários individuais.

Metodologias de desenvolvimento ágil: as plataformas de desenvolvimento No-code são adequadas para promover a prototipagem rápida e o desenvolvimento iterativo. Uma vez que a criação e atualização de aplicações Web é muito mais rápida com as ferramentas no-code , as empresas podem adaptar-se rapidamente às mudanças no mercado e às expectativas dos clientes, proporcionando uma vantagem competitiva num ambiente digital em constante mudança.

Vantagens críticas do No-Code Desenvolvimento Web

No-code O desenvolvimento Web oferece inúmeras vantagens, tornando-o uma alternativa atractiva aos métodos de codificação tradicionais. Algumas das vantagens mais atraentes incluem:

Redução do tempo de desenvolvimento: as plataformas No-code automatizam grande parte do processo de desenvolvimento, reduzindo significativamente o tempo necessário para criar e lançar uma aplicação Web. Um desenvolvimento mais rápido significa que as empresas podem implementar as suas aplicações rapidamente, reduzindo o tempo de colocação no mercado.

Custos de desenvolvimento mais baixos: Ao permitir que os não programadores criem e mantenham aplicações Web, as empresas podem reduzir ou eliminar a necessidade de equipas de desenvolvimento dispendiosas. Este aspeto de poupança de custos é particularmente valioso para as pequenas e médias empresas com recursos limitados.

Maior acessibilidade e colaboração: as plataformas de desenvolvimento No-code facilitam a contribuição para o processo de desenvolvimento de membros da equipa com diferentes competências e antecedentes. Esta abordagem inclusiva promove a colaboração, permitindo o rápido desenvolvimento de ideias inovadoras.

Capacitar os cidadãos criadores: No-code o desenvolvimento Web permite que indivíduos sem experiência profissional em programação criem e modifiquem aplicações Web. Esta capacitação dos cidadãos programadores pode ajudar as organizações a colmatar o fosso entre as equipas de TI e de negócios, promovendo uma cultura de inovação.

Dívida técnica minimizada: Devido ao código ineficiente ou desatualizado, os processos de desenvolvimento tradicionais podem acumular dívidas técnicas ao longo do tempo. As plataformas sem código geram código limpo e eficiente que ajuda a minimizar a dívida técnica, garantindo que as aplicações Web permaneçam escaláveis e passíveis de manutenção à medida que os requisitos evoluem.

Maior enfoque no design e na experiência do utilizador: Uma vez que as plataformas no-code tratam dos aspectos técnicos do desenvolvimento Web, os utilizadores podem concentrar-se na conceção de aplicações visualmente apelativas e de fácil utilização. Esta ênfase no design e na experiência do utilizador pode levar a uma maior satisfação do cliente e a um maior envolvimento do utilizador.

Uma vez que as plataformas tratam dos aspectos técnicos do desenvolvimento Web, os utilizadores podem concentrar-se na conceção de aplicações visualmente apelativas e de fácil utilização. Esta ênfase no design e na experiência do utilizador pode levar a uma maior satisfação do cliente e a um maior envolvimento do utilizador. Escalabilidade: Muitas plataformas no-code , incluindo AppMaster .io, são construídas com a escalabilidade em mente, permitindo uma rápida expansão à medida que o seu negócio e os requisitos da aplicação crescem. Esta escalabilidade garante que as suas aplicações Web podem adaptar-se ao seu negócio, lidando com o aumento do tráfego de utilizadores e das exigências de funcionalidade.

No-Code vs Desenvolvimento com pouco código

Os termos " sem código" e "desenvolvimento com pouco código " são frequentemente utilizados como sinónimos, mas os dois têm algumas diferenças fundamentais. Compreender estas diferenças pode ajudá-lo a escolher a abordagem correcta para os seus projectos de desenvolvimento Web.

No-Code Desenvolvimento

No-code As plataformas de desenvolvimento sem código são concebidas para permitir que os utilizadores criem aplicações Web e móveis sem escreverem qualquer código. Embora isto possa parecer limitativo, muitas plataformas no-code evoluíram para além dos construtores de sítios Web básicos e oferecem agora ferramentas abrangentes para a criação de aplicações Web complexas e interactivas. As plataformas No-code utilizam normalmente uma interface visual de arrastar e largar que permite aos programadores cidadãos, analistas empresariais e outros utilizadores não técnicos criar soluções de software. Principais características das plataformas no-code:

Interfaces de desenvolvimento totalmente visuais

Adequadas para utilizadores não técnicos

Foco na simplificação do processo de criação de aplicações

Componentes e modelos pré-construídos

Geração e implementação automatizadas de código

Desenvolvimento Low-Code

Por outro lado, as plataformas de desenvolvimento low-code destinam-se a utilizadores técnicos e não técnicos, oferecendo uma combinação de ferramentas de desenvolvimento visual e a capacidade de escrever código personalizado. Embora as plataformas de baixo código reduzam a quantidade de programação necessária, os programadores podem ainda ter de escrever algum código para alcançar a funcionalidade desejada. Isto torna o desenvolvimento low-code uma abordagem mais flexível, adequada para utilizadores com diferentes níveis de conhecimentos técnicos. Principais características das plataformas low-code:

Interfaces visuais com a opção de codificação personalizada

Adequado para utilizadores técnicos e não técnicos

Foco na aceleração do processo de desenvolvimento

Componentes pré-construídos e a opção de integrar código personalizado

A implantação pode exigir configuração adicional

Ferramentas e plataformas para o desenvolvimento Web em No-Code

Atualmente, está disponível uma vasta gama de ferramentas e plataformas de desenvolvimento Web para no-code, que satisfazem diferentes níveis de complexidade e requisitos dos utilizadores. Eis algumas plataformas populares de desenvolvimento Web no-code a considerar:

AppMaster .io: Sendo uma plataforma no-code abrangente para a criação de aplicações Web, móveis e de back-end, a AppMaster.io oferece ferramentas visuais para a conceção de modelos de dados, processos empresariais, API e interfaces de utilizador. A plataforma gera e implementa automaticamente o código para a sua aplicação. Wix: O Wix é um popular construtor de sítios Web no-code com uma interface simples, drag-and-drop , para criar sítios Web visualmente apelativos. Embora se concentre principalmente em sítios Web, o Wix também pode ser utilizado para criar aplicações Web básicas, o que o torna adequado para indivíduos e pequenas empresas. Webflow Webflow combina a facilidade de utilização de um construtor de sítios Web no-code com o poder de uma plataforma de desenvolvimento Web completa. Com o Webflow , os utilizadores podem conceber, construir e lançar sítios Web com capacidade de resposta, incluindo lojas de comércio eletrónico e blogues, sem escrever qualquer código. Bubble Bubble é uma plataforma no-code que permite aos utilizadores criar aplicações Web com um editor visual, integrando funcionalidades como autenticação de utilizadores, armazenamento de dados e ligações API de terceiros. Bubble oferece ferramentas poderosas e a capacidade de criar lógica e fluxos de trabalho personalizados. OutSystems: A OutSystems é uma plataforma low-code que permite aos utilizadores criar aplicações web e móveis complexas utilizando um ambiente de desenvolvimento visual, com a opção de adicionar código personalizado quando necessário. O OutSystems é adequado para empresas e projectos de maior dimensão que requerem capacidades de desenvolvimento mais poderosas.

AppMaster.io: Uma plataforma abrangente para No-Code

AppMasterO .io destaca-se como uma poderosa ferramenta no-code que permite aos utilizadores criar aplicações backend, Web e móveis com ferramentas de desenvolvimento visual abrangentes. Ao contrário de outras plataformas, AppMaster.io permite aos clientes criar visualmente modelos de dados (esquema de base de dados), conceber lógica empresarial através de processos empresariais, criar API REST e pontos finais WSS e criar interfaces de utilizador utilizando uma interface drag-and-drop.

Funcionalidades avançadas e flexibilidade

Com AppMaster.io, pode criar aplicações Web totalmente interactivas apoiadas por uma poderosa lógica do lado do servidor e integração de bases de dados. Os processos empresariais Web são executados diretamente no browser do utilizador, o que torna as aplicações mais ágeis e eficientes. As aplicações móveis são geradas utilizando a estrutura orientada para o servidor da AppMaster, baseada em Kotlin e Jetpack Compose para Android, e SwiftUI para IOS, proporcionando uma excelente experiência de utilizador em várias plataformas.

Eliminação da dívida técnica

Uma das características de destaque do AppMaster.io é a sua capacidade de eliminar a dívida técnica. Ao regenerar aplicações a partir do zero sempre que os requisitos são modificados, o AppMaster garante que não há degradação da qualidade da aplicação ao longo do tempo. Isso significa que até mesmo um único desenvolvedor cidadão pode criar uma solução de software abrangente e escalável, completa com um back-end de servidor, site, portal do cliente e aplicativos móveis nativos, sem se preocupar com a manutenção de uma base de código.

Aplicações escaláveis e prontas para a empresa

AppMaster As aplicações PostgreSQL podem funcionar com qualquer base de dados compatível com PostgreSQL como base de dados principal. Como o backend é gerado com a linguagem de programação Go (golang), os aplicativos criados usando AppMaster.io são altamente escaláveis e adequados para casos de uso corporativo e de alta carga.

Assinaturas e preços

AppMasterO .io oferece seis níveis de subscrição, que respondem a diferentes necessidades e complexidade das aplicações. Os utilizadores podem começar com uma subscrição gratuita Learn & Explore para testar a plataforma e atualizar conforme necessário. Os níveis mais elevados, como o Business e o Enterprise, oferecem opções adicionais, como a exportação de ficheiros binários, código-fonte e alojamento no local.

Em termos gerais, o AppMaster.io oferece uma vasta gama de capacidades para utilizadores empresariais que necessitam de criar aplicações de forma rápida e económica, bem como para programadores que procuram uma poderosa plataforma no-code que não comprometa a funcionalidade ou a escalabilidade. Com mais de 60.000 utilizadores e vários elogios da G2 como High Performer e Momentum Leader em No-Code Development Platforms, AppMaster.io é uma escolha atraente para qualquer pessoa interessada em no-code desenvolvimento web.

Introdução ao desenvolvimento web No-Code

Embarcar na sua jornada de desenvolvimento web no-code pode ser incrivelmente gratificante, pois permite-lhe dar vida às suas ideias sem a necessidade de aprender linguagens de programação ou contratar programadores. Aqui, apresentamos um guia passo a passo para ajudar os iniciantes a começar com o desenvolvimento web no-code:

Identifique os objectivos e os requisitos do seu projeto: Antes de mergulhar no desenvolvimento no-code , é vital definir primeiro a finalidade e os objectivos da sua aplicação Web. Descreva as principais características do seu projeto, o aspeto desejado, o público-alvo e os principais fluxos de trabalho. Isto dar-lhe-á uma compreensão clara da base da sua aplicação e orientá-lo-á na seleção da plataforma no-code adequada. Seleccione a plataforma no-code correcta: Pesquise e compare as plataformas no-code disponíveis, como AppMaster .io, Wix e Webflow . Certifique-se de que escolhe uma plataforma que se alinhe com os requisitos do seu projeto e permita espaço para escalabilidade. Por exemplo, AppMaster .io é uma ferramenta no-code abrangente com amplas capacidades de desenvolvimento de aplicações backend, Web e móveis, o que a torna uma escolha inteligente para vários tipos de projectos e níveis de complexidade. Aprenda o básico sobre a plataforma no-code : Depois de escolher uma plataforma, familiarize-se com seus recursos, funcionalidades e interface do usuário. Explore tutoriais, cursos e documentação oficial para obter conhecimento aprofundado sobre a plataforma no-code específica. Muitas plataformas, incluindo AppMaster .io, oferecem planos de teste gratuitos para que você possa explorar suas ferramentas e serviços. Planeie a estrutura e a disposição da sua aplicação: Faça um esboço da interface da sua aplicação, delineando a estrutura, a disposição e a navegação pretendidas. O mapeamento da interface do utilizador representará visualmente o aspeto e o funcionamento da sua aplicação, permitindo-lhe criar uma experiência de utilizador coesa. Utilize ferramentas de wireframing ou simplesmente diagramas desenhados à mão para criar o seu protótipo. Desenhe e construa usando a plataforma no-code : Comece a criar a sua aplicação Web utilizando as ferramentas visuais disponíveis na plataforma no-code selecionada. Arraste e largue componentes da IU, configure estilos e personalize o aspeto, tendo em mente a experiência do utilizador. Plataformas como AppMaster .io permitem-lhe conceber visualmente modelos de dados, processos empresariais, APIs e interfaces de utilizador, gerando e implementando a sua aplicação sem problemas. Ligar serviços externos (se necessário): Se a sua aplicação precisar de interagir com outros serviços, ferramentas ou bases de dados, certifique-se de que utiliza as integrações disponíveis fornecidas pela sua plataforma no-code . Poderá ser necessário configurar ligações API ou ligar-se a ferramentas de terceiros para obter a funcionalidade pretendida. Teste a sua aplicação: Teste rigorosamente a sua aplicação Web em diferentes dispositivos, browsers e sistemas operativos. Certifique-se de que todas as funcionalidades, fluxos de trabalho e integrações funcionam como pretendido. Identifique e corrija quaisquer bugs ou problemas de usabilidade descobertos durante o teste para garantir uma experiência de utilizador tranquila. Implementar a aplicação: Depois de concluir os testes e aperfeiçoar a sua aplicação, implemente-a utilizando as ferramentas de implementação incorporadas oferecidas pela sua plataforma no-code . Algumas plataformas, como AppMaster .io, permitem-lhe alojar as suas aplicações nos respectivos servidores ou mesmo exportar ficheiros binários ou código-fonte, permitindo-lhe implantá-las no seu próprio servidor. Promover e manter a sua aplicação: Depois de a sua aplicação Web estar operacional, promova-a junto do seu público-alvo e monitorize continuamente o seu desempenho e o feedback dos utilizadores. Actualize regularmente a sua aplicação, corrigindo erros e melhorando a experiência do utilizador com base no feedback e na evolução dos requisitos.

Com estes passos, estará bem equipado para criar e lançar as suas próprias aplicações Web utilizando plataformas de desenvolvimento no-code. Plataformas como AppMaster.io permitem que indivíduos não técnicos e programadores experientes criem aplicações escaláveis e de alta qualidade de forma mais rápida e económica. Por isso, mergulhe no mundo do desenvolvimento Web no-code e colha os benefícios que este oferece aos seus projectos empresariais ou pessoais.