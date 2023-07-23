Что такое No-Code веб-разработка?

No-code веб-разработка - это подход к созданию веб-приложений без написания кода вручную. Вместо этого разработчики и нетехнические пользователи могут создавать приложения с помощью визуальных инструментов и готовых компонентов, предоставляемых платформами no-code. Эти платформы выполняют технические аспекты создания веб-приложений, такие как генерация кода, проектирование макетов и конфигурирование баз данных, автоматически в фоновом режиме. Таким образом, пользователи могут сосредоточиться на дизайне, функциональности и удобстве работы с приложением, не заботясь о технических деталях.

No-code платформы для веб-разработки позволяют людям с минимальным опытом программирования создавать веб-приложения быстро и с минимальными затратами. Благодаря возможности быстрой разработки приложений и минимизации кривой обучения, связанной с традиционными языками программирования, инструменты no-code демократизируют веб-разработку, позволяя пользователям из разных сфер бизнеса воплощать свои идеи в жизнь и решать сложные задачи, не прибегая к услугам специализированных команд разработчиков программного обеспечения.

Почему No-Code веб-разработка набирает популярность?

В последние годы веб-разработка no-code стремительно набирает популярность и находит применение в различных отраслях. Этому способствуют несколько причин:

Растущий спрос на веб-приложения: Потребность в веб-приложениях растет по мере того, как Интернет все больше проникает во все сферы нашей жизни. Предприятиям, которые могут использовать онлайновые инструменты для облегчения своей деятельности и более эффективной работы с клиентами, требуется способ создания, поддержки и масштабирования своего веб-присутствия.

Потребность в веб-приложениях растет по мере того, как Интернет все больше проникает во все сферы нашей жизни. Предприятиям, которые могут использовать онлайновые инструменты для облегчения своей деятельности и более эффективной работы с клиентами, требуется способ создания, поддержки и масштабирования своего веб-присутствия. Нехватка квалифицированных разработчиков: Спрос на профессиональных разработчиков программного обеспечения часто опережает возможности кадрового резерва, что приводит к нехватке квалифицированных разработчиков для работы над проектами веб-приложений. В связи с этим возникает потребность в альтернативных решениях, позволяющих компаниям разрабатывать веб-приложения, не полагаясь исключительно на штатные команды разработчиков.

Спрос на профессиональных разработчиков программного обеспечения часто опережает возможности кадрового резерва, что приводит к нехватке квалифицированных разработчиков для работы над проектами веб-приложений. В связи с этим возникает потребность в альтернативных решениях, позволяющих компаниям разрабатывать веб-приложения, не полагаясь исключительно на штатные команды разработчиков. Снижение барьеров входа: Традиционная разработка веб-приложений требует знаний разработчика и сопряжена с большими трудностями в освоении для нетехнических пользователей. Платформы no-code , предлагающие визуальные средства разработки и готовые компоненты, позволяют участвовать в процессе веб-разработки людям с минимальным опытом кодирования.

Традиционная разработка веб-приложений требует знаний разработчика и сопряжена с большими трудностями в освоении для нетехнических пользователей. Платформы , предлагающие визуальные средства разработки и готовые компоненты, позволяют участвовать в процессе веб-разработки людям с минимальным опытом кодирования. Совершенствование технологий и инструментов: за последние годы инструменты No-code значительно усовершенствовались, и теперь многие платформы предлагают мощные, гибкие и удобные интерфейсы, позволяющие решать сложные задачи веб-разработки. Благодаря этому технологическому прогрессу веб-разработка no-code стала более выгодным вариантом для предприятий и индивидуальных предпринимателей.

за последние годы инструменты значительно усовершенствовались, и теперь многие платформы предлагают мощные, гибкие и удобные интерфейсы, позволяющие решать сложные задачи веб-разработки. Благодаря этому технологическому прогрессу веб-разработка стала более выгодным вариантом для предприятий и индивидуальных предпринимателей. Agile-методологии разработки: платформы No-code хорошо подходят для быстрого создания прототипов и итеративной разработки. Поскольку создание и обновление веб-приложений с помощью no-code происходит гораздо быстрее, компании могут быстро адаптироваться к изменениям на рынке и ожиданиям клиентов, что обеспечивает конкурентное преимущество в постоянно меняющейся цифровой среде.

Важнейшие преимущества веб-разработки No-Code

No-code Веб-разработка обладает многочисленными преимуществами, что делает ее привлекательной альтернативой традиционным методам кодирования. К числу наиболее значимых преимуществ относятся:

Сокращение времени разработки: платформы No-code автоматизируют большую часть процесса разработки, значительно сокращая время, необходимое для создания и запуска веб-приложения. Ускоренная разработка позволяет предприятиям быстро развертывать свои приложения, сокращая время выхода на рынок.

платформы автоматизируют большую часть процесса разработки, значительно сокращая время, необходимое для создания и запуска веб-приложения. Ускоренная разработка позволяет предприятиям быстро развертывать свои приложения, сокращая время выхода на рынок. Снижение стоимости разработки: Предоставив возможность создавать и поддерживать веб-приложения не разработчикам, компании могут сократить или вовсе отказаться от привлечения дорогостоящих групп разработчиков. Этот аспект экономии особенно ценен для малых и средних предприятий с ограниченными ресурсами.

Предоставив возможность создавать и поддерживать веб-приложения не разработчикам, компании могут сократить или вовсе отказаться от привлечения дорогостоящих групп разработчиков. Этот аспект экономии особенно ценен для малых и средних предприятий с ограниченными ресурсами. Повышение доступности и эффективности совместной работы: платформы разработки No-code позволяют членам команды с разным уровнем подготовки вносить свой вклад в процесс разработки. Такой инклюзивный подход способствует развитию сотрудничества и позволяет быстро разрабатывать инновационные идеи.

платформы разработки позволяют членам команды с разным уровнем подготовки вносить свой вклад в процесс разработки. Такой инклюзивный подход способствует развитию сотрудничества и позволяет быстро разрабатывать инновационные идеи. Расширение возможностей гражданских разработчиков: No-code веб-разработка позволяет людям, не имеющим профессионального опыта программирования, создавать и модифицировать веб-приложения. Расширение возможностей гражданских разработчиков помогает организациям преодолеть разрыв между ИТ- и бизнес-командами, способствуя формированию культуры инноваций.

веб-разработка позволяет людям, не имеющим профессионального опыта программирования, создавать и модифицировать веб-приложения. Расширение возможностей гражданских разработчиков помогает организациям преодолеть разрыв между ИТ- и бизнес-командами, способствуя формированию культуры инноваций. Минимизация технического долга: Из-за неэффективного или устаревшего кода традиционные процессы разработки могут со временем накапливать технический долг. No-code платформы генерируют чистый, эффективный код, который позволяет минимизировать технический долг, обеспечивая масштабируемость и поддерживаемость веб-приложений при изменении требований.

Из-за неэффективного или устаревшего кода традиционные процессы разработки могут со временем накапливать технический долг. No-code платформы генерируют чистый, эффективный код, который позволяет минимизировать технический долг, обеспечивая масштабируемость и поддерживаемость веб-приложений при изменении требований. Повышенное внимание к дизайну и пользовательскому опыту: Поскольку платформы no-code берут на себя все технические аспекты веб-разработки, пользователи могут сосредоточиться на создании визуально привлекательных и удобных приложений. Такая концентрация на дизайне и удобстве использования может привести к повышению удовлетворенности клиентов и росту вовлеченности пользователей.

Поскольку платформы берут на себя все технические аспекты веб-разработки, пользователи могут сосредоточиться на создании визуально привлекательных и удобных приложений. Такая концентрация на дизайне и удобстве использования может привести к повышению удовлетворенности клиентов и росту вовлеченности пользователей. Масштабируемость: Многие платформы no-code , включая AppMaster .io, построены с учетом требований масштабируемости, что позволяет быстро расширять их по мере роста бизнеса и требований к приложениям. Такая масштабируемость гарантирует, что ваши веб-приложения смогут адаптироваться вместе с вашим бизнесом, справляясь с растущим пользовательским трафиком и функциональными требованиями.

No-Code Сравнение с низкокодовой разработкой

Термины no-code и low-code разработка часто используются как взаимозаменяемые, однако они имеют ряд ключевых различий. Понимание этих различий поможет вам выбрать правильный подход для своих проектов веб-разработки.

Попробуйте no-code платформу AppMaster AppMaster поможет создать любое веб, мобильное или серверное приложение в 10 раз быстрее и 3 раза дешевле Начать бесплатно

No-Code Разработка

No-code Платформы разработки предназначены для того, чтобы пользователи могли создавать веб- и мобильные приложения без написания кода. Хотя это может показаться ограничением, многие платформы no-code вышли за рамки базовых конструкторов сайтов и теперь предлагают комплексные инструменты для создания сложных интерактивных веб-приложений. No-code -платформы обычно используют визуальный интерфейс, позволяющий обычным разработчикам, бизнес-аналитикам и другим нетехническим пользователям создавать программные решения методом drag-and-drop. Основные характеристики платформ no-code:

Полностью визуальные интерфейсы для разработки

Подходят для нетехнических пользователей

Ориентация на упрощение процесса создания приложений

Готовые компоненты и шаблоны

Автоматизированная генерация и развертывание кода

Low-Code Development

С другой стороны, платформы разработки low-code ориентированы как на технических, так и на нетехнических пользователей, предлагая сочетание визуальных средств разработки и возможности написания пользовательского кода. Несмотря на то, что low-code платформы сокращают объем программирования, разработчикам все равно придется написать некоторый код для достижения желаемой функциональности. Это делает разработку на low-code более гибким подходом, подходящим для пользователей с разным уровнем технической подготовки. Основные характеристики платформ low-code:

Визуальные интерфейсы с возможностью пользовательского кодирования

Подходит как для технических, так и для нетехнических пользователей

Ориентация на ускорение процесса разработки

Готовые компоненты и возможность интеграции пользовательского кода

Развертывание может потребовать дополнительной настройки

Инструменты и платформы для веб-разработки No-Code

На сегодняшний день существует широкий спектр инструментов и платформ для веб-разработки no-code, отвечающих различным уровням сложности и требованиям пользователей. Вот несколько популярных платформ для веб-разработки no-code:

AppMaster .io: AppMaster.io - комплексная no-code платформа для создания веб-, мобильных и бэкэнд-приложений, предлагающая визуальные инструменты для проектирования моделей данных, бизнес-процессов, API и пользовательских интерфейсов. Платформа автоматически генерирует и развертывает код для вашего приложения. Wix: Wix - это популярный конструктор сайтов no-code с простым интерфейсом drag-and-drop для создания визуально привлекательных сайтов. Хотя Wix ориентирован в первую очередь на создание веб-сайтов, его можно использовать и для создания базовых веб-приложений, что делает его подходящим для частных лиц и малых предприятий. Webflow : Webflow сочетает в себе простоту использования no-code конструктора сайтов и мощь полноценной платформы для веб-разработки. С помощью Webflow пользователи могут проектировать, создавать и запускать отзывчивые веб-сайты, включая магазины электронной коммерции и блоги, без написания какого-либо кода. Bubble Bubble - это платформа no-code , позволяющая создавать веб-приложения с помощью визуального редактора и интегрирующая такие функции, как аутентификация пользователей, хранение данных и подключение к API сторонних разработчиков. Bubble предлагает мощные инструменты и возможность создания пользовательской логики и рабочих процессов. OutSystems: OutSystems - это платформа low-code , позволяющая создавать сложные веб- и мобильные приложения с помощью визуальной среды разработки с возможностью добавления пользовательского кода при необходимости. OutSystems подходит для предприятий и крупных проектов, требующих более мощных возможностей разработки.

AppMaster.io: Комплексная платформа No-Code

AppMaster.io - это мощный no-code инструмент, позволяющий создавать внутренние, веб- и мобильные приложения с помощью комплексных средств визуальной разработки. В отличие от других платформ, AppMaster.io позволяет пользователям визуально создавать модели данных (схемы баз данных), проектировать бизнес-логику с помощью бизнес-процессов, создавать конечные точки REST API и WSS, а также создавать пользовательские интерфейсы с помощью интерфейса drag-and-drop.

Расширенные возможности и гибкость

С помощью AppMaster.io можно создавать полностью интерактивные веб-приложения, опирающиеся на мощную логику на стороне сервера и интеграцию с базами данных. Веб-бизнес-процессы выполняются непосредственно в браузере пользователя, что делает приложения более отзывчивыми и эффективными. Мобильные приложения создаются с использованием серверно-управляемого фреймворка AppMaster на базе Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для IOS, обеспечивая превосходный пользовательский опыт на различных платформах.

Устранение технического долга

Одной из отличительных особенностей AppMaster.io является его способность устранять технический долг. Регенерируя приложения с нуля при каждом изменении требований, AppMaster гарантирует отсутствие снижения качества приложений с течением времени. Это означает, что даже один гражданский разработчик может создать комплексное масштабируемое программное решение с серверным бэкендом, веб-сайтом, клиентским порталом и нативными мобильными приложениями, не заботясь о поддержании кодовой базы.

Масштабируемые приложения, готовые к работе на предприятиях

AppMaster Приложения могут работать с любой PostgreSQL-совместимой базой данных в качестве основной. Поскольку бэкенд создается на языке программирования Go (golang), приложения, созданные с использованием AppMaster.io, обладают высокой масштабируемостью и подходят для корпоративных и высоконагруженных приложений.

Попробуйте no-code платформу AppMaster AppMaster поможет создать любое веб, мобильное или серверное приложение в 10 раз быстрее и 3 раза дешевле Начать бесплатно

Подписки и ценообразование

AppMaster.io предлагает шесть уровней подписки, отвечающих различным потребностям и сложности приложений. Пользователи могут начать с бесплатной подписки Learn & Explore, чтобы протестировать платформу и обновить ее по мере необходимости. Более высокие уровни, такие как Business и Enterprise, предоставляют дополнительные возможности, такие как экспорт бинарных файлов, исходного кода и размещение на локальном хостинге.

В целом AppMaster.io предлагает широкий спектр возможностей для бизнес-пользователей, которым необходимо быстро и экономично создавать приложения, и разработчиков, которым нужна мощная платформа no-code, не уступающая по функциональности и масштабируемости. Имея более 60 000 пользователей и получив множество наград от G2 как High Performer и Momentum Leader среди платформ для разработки No-Code, AppMaster.io является привлекательным выбором для всех, кто заинтересован в веб-разработке no-code.

Начало работы с No-Code

Начало пути no-code в области веб-разработки может быть невероятно полезным, поскольку позволяет воплотить свои идеи в жизнь без необходимости изучать языки программирования или нанимать разработчиков. Здесь мы приводим пошаговое руководство, которое поможет новичкам приступить к веб-разработке no-code:

Определите цели и требования к проекту: Прежде чем приступить к разработке no-code , необходимо определить цели и задачи вашего веб-приложения. Опишите основные возможности проекта, его внешний вид, целевую аудиторию и основные рабочие процессы. Это даст вам четкое представление об основе вашего приложения и поможет выбрать подходящую платформу no-code . Выберите подходящую платформу no-code : Изучите и сравните доступные платформы no-code , такие как AppMaster .io, Wix и Webflow . Обязательно выберите платформу, которая соответствует требованиям вашего проекта и допускает возможность масштабирования. Например, AppMaster .io - это комплексный инструмент no-code с широкими возможностями по разработке бэкенда, веб-приложений и мобильных приложений, что делает его разумным выбором для проектов разного типа и уровня сложности. Изучите основы платформы no-code : Выбрав платформу, ознакомьтесь с ее возможностями, функционалом и пользовательским интерфейсом. Изучите учебные пособия, курсы и официальную документацию, чтобы получить глубокие знания о конкретной платформе no-code . Многие платформы, в том числе AppMaster .io, предлагают бесплатные пробные версии для ознакомления с их инструментами и сервисами. Спланируйте структуру и расположение приложения: Сделайте эскиз интерфейса приложения, описав желаемую структуру, расположение и навигацию. Создание схемы пользовательского интерфейса позволит наглядно представить, как будет выглядеть и функционировать приложение, что даст возможность создать целостный пользовательский опыт. Для создания прототипа можно использовать инструменты wireframing или просто нарисованные от руки диаграммы. Проектирование и создание на платформе no-code : Начните создание веб-приложения, используя визуальные инструменты, доступные в выбранной вами платформе no-code . Перетаскивайте компоненты пользовательского интерфейса, настраивайте стили и внешний вид, не забывая о пользовательском опыте. Такие платформы, как AppMaster .io, позволяют визуально проектировать модели данных, бизнес-процессы, API и пользовательские интерфейсы, без труда создавая и развертывая приложение. Подключение внешних сервисов (при необходимости): Если вашему приложению необходимо взаимодействовать с другими сервисами, инструментами или базами данных, убедитесь, что вы используете доступные интеграции, предоставляемые вашей платформой no-code . Для достижения требуемой функциональности может потребоваться настройка API-соединений или подключение к сторонним инструментам. Протестируйте свое приложение: Проведите тщательное тестирование веб-приложения на различных устройствах, браузерах и операционных системах. Убедитесь, что все функциональные возможности, рабочие процессы и интеграции работают так, как задумано. Выявите и устраните все ошибки и проблемы с удобством использования, обнаруженные в ходе тестирования, чтобы обеспечить бесперебойную работу приложения. Развертывание приложения: После завершения тестирования и доработки приложения разверните его с помощью встроенных средств развертывания, предлагаемых платформой no-code . Некоторые платформы, например AppMaster .io, позволяют размещать приложения на своих серверах или даже экспортировать двоичные файлы или исходный код, чтобы затем развернуть его на собственном сервере. Продвижение и поддержка приложения: После того как веб-приложение будет запущено, необходимо продвигать его среди целевой аудитории и постоянно следить за его производительностью и отзывами пользователей. Регулярно обновляйте приложение, исправляя ошибки и улучшая работу пользователей на основе отзывов и меняющихся требований.

Выполнив эти шаги, вы сможете создавать и запускать собственные веб-приложения с помощью платформ разработки no-code. Такие платформы, как AppMaster.io, позволяют как нетехническим специалистам, так и опытным разработчикам создавать высококачественные масштабируемые приложения быстрее и с меньшими затратами. Итак, окунитесь в мир no-code веб-разработки и оцените преимущества, которые она дает вашим деловым или личным проектам.