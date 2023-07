Qu'est-ce que le développement web No-Code?

Le développement websans code est une approche qui consiste à créer des applications web sans écrire de code à la main. Au lieu de cela, les développeurs et les utilisateurs non techniques peuvent créer des applications à l'aide d'outils visuels et de composants préconstruits fournis par les plateformes no-code. Ces plateformes gèrent les aspects techniques de la création d'applications web, tels que la génération de code, la conception de mises en page et la configuration de bases de données, automatiquement en arrière-plan. Ainsi, les utilisateurs peuvent se concentrer sur la conception, la fonctionnalité et l'expérience utilisateur de l'application sans se soucier des détails techniques.

No-code Les plateformes de développement web permettent aux personnes ayant peu ou pas d'expérience en programmation de créer des applications web rapidement et à moindre coût. En permettant le développement rapide d'applications et en minimisant la courbe d'apprentissage associée aux langages de programmation traditionnels, les outils no-code démocratisent le développement web, permettant aux utilisateurs de tous les secteurs d'activité de donner vie à leurs idées et de résoudre des problèmes complexes sans dépendre d'équipes de développement logiciel dédiées.

Pourquoi le développement web No-Code gagne-t-il en popularité ?

Ces dernières années, le développement web no-code a connu une croissance rapide en termes de popularité et d'adoption dans divers secteurs d'activité. Plusieurs raisons contribuent à cette popularité croissante :

La demande croissante d'applications web : Le besoin d'applications web a augmenté au fur et à mesure que l'internet devient de plus en plus omniprésent dans tous les aspects de notre vie. Les entreprises qui peuvent utiliser des outils en ligne pour faciliter leurs opérations et atteindre leurs clients plus efficacement ont besoin d'un moyen de créer, de maintenir et de développer leur présence sur le web.

Pénurie de développeurs qualifiés : La demande de développeurs de logiciels professionnels dépasse souvent le vivier de talents disponibles, ce qui entraîne un manque de développeurs qualifiés pour travailler sur des projets d'applications web. Cette lacune crée un besoin de solutions alternatives qui permettent aux entreprises de développer des applications web sans dépendre uniquement d'équipes de développement internes.

Réduction des barrières à l'entrée : Le développement web traditionnel requiert des connaissances de développeur et implique une courbe d'apprentissage abrupte pour les utilisateurs non techniques. En offrant des outils de développement visuel et des composants préconstruits, les plateformes no-code permettent aux personnes ayant une expérience minimale du codage de participer au processus de développement web.

Amélioration de la technologie et des outils : les outils No-code ont considérablement évolué ces dernières années, de nombreuses plateformes offrant désormais des interfaces puissantes, flexibles et conviviales capables de prendre en charge des tâches de développement web complexes. Cette avancée technologique a fait du développement web no-code une option plus viable pour les entreprises et les entrepreneurs individuels.

Méthodologies de développement agiles : les plateformes de développement No-code sont bien adaptées à la promotion du prototypage rapide et du développement itératif. La création et la mise à jour d'applications web étant beaucoup plus rapides avec les outils no-code , les entreprises peuvent s'adapter rapidement aux changements du marché et aux attentes des clients, ce qui leur confère un avantage concurrentiel dans un environnement numérique en constante évolution.

Principaux avantages du développement web No-Code

No-code Le développement web offre de nombreux avantages, ce qui en fait une alternative intéressante aux méthodes de codage traditionnelles. Voici quelques-uns des avantages les plus convaincants :

Réduction du temps de développement : les plateformes No-code automatisent une grande partie du processus de développement, ce qui réduit considérablement le temps nécessaire à la création et au lancement d'une application web. Un développement plus rapide signifie que les entreprises peuvent déployer leurs applications rapidement, réduisant ainsi les délais de mise sur le marché.

Réduction des coûts de développement : En permettant à des non-développeurs de créer et de maintenir des applications web, les entreprises peuvent réduire ou éliminer le besoin d'équipes de développement coûteuses. Cet aspect économique est particulièrement précieux pour les petites et moyennes entreprises dont les ressources sont limitées.

Accessibilité et collaboration accrues : les plateformes de développement No-code permettent aux membres de l'équipe ayant des compétences et des antécédents différents de contribuer facilement au processus de développement. Cette approche inclusive favorise la collaboration et permet le développement rapide d'idées novatrices.

Autonomisation des développeurs citoyens : No-code Le développement web permet à des personnes sans expérience professionnelle de la programmation de créer et de modifier des applications web. Cette autonomisation des développeurs citoyens peut aider les organisations à combler le fossé entre les équipes informatiques et les équipes commerciales, favorisant ainsi une culture de l'innovation.

Réduction de la dette technique : En raison d'un code inefficace ou obsolète, les processus de développement traditionnels peuvent accumuler une dette technique au fil du temps. Les plateformes "no-code" génèrent un code propre et efficace qui contribue à minimiser la dette technique, garantissant que les applications web restent évolutives et maintenables au fur et à mesure de l'évolution des besoins.

Une plus grande attention portée à la conception et à l'expérience de l'utilisateur : Étant donné que les plateformes no-code gèrent les aspects techniques du développement web, les utilisateurs peuvent se concentrer sur la conception d'applications visuellement attrayantes et conviviales. Cette attention portée à la conception et à l'expérience de l'utilisateur peut conduire à une plus grande satisfaction du client et à un engagement accru de l'utilisateur.

Évolutivité : De nombreuses plateformes no-code , dont AppMaster .io, sont conçues dans un souci d'évolutivité, ce qui permet une expansion rapide au fur et à mesure que les besoins de votre entreprise et de votre application se développent. Cette évolutivité garantit que vos applications web peuvent s'adapter en même temps que votre entreprise, en gérant l'augmentation du trafic des utilisateurs et des demandes de fonctionnalités.

No-Code vs Développement Low-Code

Les termes " no-code" et "low-code" sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais il existe des différences essentielles entre les deux. Comprendre ces différences peut vous aider à choisir la bonne approche pour vos projets de développement web.

No-Code Développement sans code

No-code Les plateformes de développement sans code sont conçues pour permettre aux utilisateurs de créer des applications web et mobiles sans écrire de code. Bien que cela puisse sembler restrictif, de nombreuses plateformes no-code ont évolué au-delà des constructeurs de sites web de base et offrent désormais des outils complets pour créer des applications web complexes et interactives. Les plateformes No-code utilisent généralement une interface visuelle de type "glisser-déposer" permettant aux développeurs citoyens, aux analystes commerciaux et à d'autres utilisateurs non techniques de créer des solutions logicielles. Principales caractéristiques des plateformes no-code:

Interfaces de développement entièrement visuelles

Adaptées aux utilisateurs non techniques

Simplification du processus de création d'applications

Composants et modèles préconstruits

Génération de code et déploiement automatisés

Développement Low-Code

D'autre part, les plateformes de développement low-code s'adressent à la fois aux utilisateurs techniques et non techniques, en offrant une combinaison d'outils de développement visuels et la possibilité d'écrire du code personnalisé. Bien que les plateformes à code bas réduisent la quantité de programmation requise, les développeurs peuvent toujours avoir besoin d'écrire un certain code pour atteindre la fonctionnalité souhaitée. Cela fait du développement low-code une approche plus flexible, adaptée aux utilisateurs ayant des niveaux d'expertise technique variés. Principales caractéristiques des plateformes low-code:

Interfaces visuelles avec possibilité de codage personnalisé

Convient aux utilisateurs techniques et non techniques

Accélération du processus de développement

Composants préconstruits et possibilité d'intégrer du code personnalisé

Le déploiement peut nécessiter une configuration supplémentaire

Outils et plateformes pour le développement web No-Code

Il existe aujourd'hui un large éventail d'outils et de plates-formes de développement web no-code, qui répondent à différents niveaux de complexité et aux besoins des utilisateurs. Voici quelques plateformes populaires de développement web no-code à considérer :

AppMaster .io: Plateforme no-code complète pour la création d'applications web, mobiles et backend, AppMaster.io offre des outils visuels pour la conception de modèles de données, de processus commerciaux, d'API et d'interfaces utilisateur. La plateforme génère et déploie automatiquement le code de votre application. Wix: Wix est un constructeur de sites web populaire, no-code , qui propose une interface simple, drag-and-drop , pour créer des sites web visuellement attrayants. Bien qu'il se concentre principalement sur les sites web, Wix peut également être utilisé pour créer des applications web de base, ce qui le rend adapté aux particuliers et aux petites entreprises. Webflow Wix : Webflow combine la facilité d'utilisation d'un constructeur de sites web no-code avec la puissance d'une plateforme de développement web à part entière. Avec Webflow , les utilisateurs peuvent concevoir, construire et lancer des sites web réactifs, y compris des boutiques de commerce électronique et des blogs, sans avoir à écrire le moindre code. Bubble OutSystems : Bubble est une plateforme no-code qui permet aux utilisateurs de créer des applications web à l'aide d'un éditeur visuel, en intégrant des fonctions telles que l'authentification des utilisateurs, le stockage des données et les connexions à des API tierces. Bubble offre des outils puissants et la possibilité de créer des logiques et des flux de travail personnalisés. OutSystems: OutSystems est une plateforme low-code qui permet aux utilisateurs de créer des applications web et mobiles complexes à l'aide d'un environnement de développement visuel, avec la possibilité d'ajouter du code personnalisé si nécessaire. OutSystems convient aux entreprises et aux projets de plus grande envergure nécessitant des capacités de développement plus puissantes.

AppMaster.io : Une plateforme complète No-Code

AppMaster.io se distingue comme un puissant outil no-code permettant aux utilisateurs de créer des applications backend, web et mobiles avec des outils de développement visuel complets. Contrairement à d'autres plateformes, AppMaster.io permet aux clients de créer visuellement des modèles de données (schéma de base de données), de concevoir une logique commerciale par le biais de processus commerciaux, de créer des points d'extrémité REST API et WSS et de construire des interfaces utilisateur à l'aide d'une interface drag-and-drop.

Fonctionnalités avancées et flexibilité

Avec AppMaster.io, vous pouvez créer des applications web entièrement interactives soutenues par une logique côté serveur et une intégration de base de données puissantes. Les processus commerciaux Web s'exécutent directement dans le navigateur de l'utilisateur, ce qui rend les applications plus réactives et plus efficaces. Les applications mobiles sont générées à l'aide du cadre serveur de AppMaster, basé sur Kotlin et Jetpack Compose pour Android, et SwiftUI pour IOS, offrant ainsi une excellente expérience utilisateur sur de multiples plateformes.

Élimination de la dette technique

L'une des caractéristiques les plus remarquables de AppMaster.io est sa capacité à éliminer la dette technique. En régénérant les applications à partir de zéro chaque fois que les exigences sont modifiées, AppMaster garantit qu'il n'y a pas de dégradation de la qualité de l'application au fil du temps. Cela signifie que même un simple développeur citoyen peut créer une solution logicielle complète et évolutive comprenant un serveur backend, un site web, un portail client et des applications mobiles natives, sans avoir à se soucier de la maintenance d'une base de code.

Des applications évolutives, prêtes pour l'entreprise

AppMaster Les applications de la solution peuvent fonctionner avec n'importe quelle base de données compatible avec PostgreSQL en tant que base de données principale. Comme le backend est généré avec le langage de programmation Go (golang), les applications construites avec AppMaster.io sont hautement évolutives et adaptées aux entreprises et aux cas d'utilisation à forte charge.

Abonnements et tarifs

AppMaster.io propose six niveaux d'abonnement, répondant à différents besoins et à la complexité des applications. Les utilisateurs peuvent commencer par un abonnement gratuit Learn & Explore pour tester la plateforme et la mettre à niveau si nécessaire. Les niveaux supérieurs, tels que Business et Enterprise, offrent des options supplémentaires, telles que l'exportation de fichiers binaires, le code source et l'hébergement sur site.

Dans l'ensemble, AppMaster.io offre un large éventail de possibilités aux utilisateurs professionnels qui ont besoin de créer des applications rapidement et à moindre coût, ainsi qu'aux développeurs à la recherche d'une plateforme no-code puissante qui ne compromet ni les fonctionnalités ni l'évolutivité. Avec plus de 60 000 utilisateurs et plusieurs récompenses de G2 en tant que High Performer et Momentum Leader dans les plateformes de développement No-Code, AppMaster.io est un choix convaincant pour toute personne intéressée par le développement web no-code.

Démarrer avec le développement web No-Code

Se lancer dans le développement web no-code peut être incroyablement gratifiant car cela vous permet de donner vie à vos idées sans avoir besoin d'apprendre des langages de programmation ou d'embaucher des développeurs. Nous présentons ici un guide étape par étape pour aider les débutants à se lancer dans le développement web no-code:

Identifiez les objectifs et les exigences de votre projet : Avant de se lancer dans le développement de no-code , il est essentiel de définir l'objet et les objectifs de votre application web. Décrivez les principales fonctionnalités de votre projet, l'aspect et la convivialité souhaités, le public cible et les principaux flux de travail. Cela vous permettra de bien comprendre les fondements de votre application et vous guidera dans le choix de la plateforme no-code appropriée. Sélectionnez la bonne plateforme no-code : Recherchez et comparez les plateformes no-code disponibles telles que AppMaster .io, Wix et Webflow . Veillez à choisir une plateforme qui corresponde aux exigences de votre projet et qui permette une certaine évolutivité. Par exemple, AppMaster .io est un outil no-code complet avec des capacités étendues de développement d'applications backend, web et mobiles, ce qui en fait un choix judicieux pour différents types de projets et niveaux de complexité. Apprenez les bases de la plateforme no-code : Une fois que vous avez choisi une plateforme, familiarisez-vous avec ses caractéristiques, ses fonctionnalités et son interface utilisateur. Explorez les didacticiels, les cours et la documentation officielle pour acquérir des connaissances approfondies sur la plate-forme no-code . De nombreuses plateformes, dont AppMaster .io, proposent des plans d'essai gratuits pour vous permettre d'explorer leurs outils et leurs services. Planifiez la structure et la présentation de votre application : Faites un croquis de l'interface de votre application, en décrivant la structure, la disposition et la navigation souhaitées. La cartographie de l'interface utilisateur représentera visuellement l'aspect et le fonctionnement de votre application, ce qui vous permettra de créer une expérience utilisateur cohérente. Utilisez des outils de wireframing ou simplement des diagrammes dessinés à la main pour créer votre prototype. Concevoir et construire à l'aide de la plateforme no-code : Commencez à créer votre application web en utilisant les outils visuels disponibles sur la plateforme no-code que vous avez choisie. Glissez-déposez les composants de l'interface utilisateur, configurez les styles et personnalisez l'apparence en gardant à l'esprit l'expérience de l'utilisateur. Des plateformes telles que AppMaster .io vous permettent de concevoir visuellement des modèles de données, des processus commerciaux, des API et des interfaces utilisateur, en générant et en déployant votre application de manière transparente. Connecter des services externes (si nécessaire) : Si votre application doit interagir avec d'autres services, outils ou bases de données, assurez-vous d'utiliser les intégrations disponibles fournies par votre plateforme no-code . Il se peut que vous deviez établir des connexions API ou vous connecter à des outils tiers pour obtenir la fonctionnalité souhaitée. Testez votre application : Testez rigoureusement votre application web sur différents appareils, navigateurs et systèmes d'exploitation. Assurez-vous que toutes les fonctionnalités, tous les flux de travail et toutes les intégrations fonctionnent comme prévu. Identifiez et corrigez les bogues ou les problèmes de convivialité découverts lors des tests afin de garantir une expérience utilisateur fluide. Déployez votre application : Une fois que vous avez terminé les tests et affiné votre application, déployez-la à l'aide des outils de déploiement intégrés proposés par votre plateforme no-code . Certaines plateformes, comme AppMaster .io, vous permettent d'héberger vos applications sur leurs serveurs ou même d'exporter des fichiers binaires ou le code source, ce qui vous permet de les déployer sur votre propre serveur. Promouvoir et maintenir votre application : Une fois que votre application web est en ligne, faites-en la promotion auprès de votre public cible et surveillez en permanence ses performances et les réactions des utilisateurs. Mettez régulièrement votre application à jour, en corrigeant les bogues et en améliorant l'expérience de l'utilisateur en fonction des réactions et de l'évolution des besoins.

Grâce à ces étapes, vous serez bien équipé pour créer et lancer vos propres applications web à l'aide des plateformes de développement no-code. Des plateformes telles que AppMaster.io permettent aux personnes non techniques et aux développeurs chevronnés de créer des applications évolutives de haute qualité plus rapidement et à moindre coût. Alors, plongez dans le monde du développement web no-code et profitez des avantages qu'il offre à votre entreprise ou à vos projets personnels.