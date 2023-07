Czym jest No-Code Web Development?

No-code web development to podejście do tworzenia aplikacji internetowych bez ręcznego pisania kodu. Zamiast tego programiści i użytkownicy nietechniczni mogą tworzyć aplikacje za pomocą narzędzi wizualnych i gotowych komponentów dostarczanych przez platformy no-code. Platformy te obsługują techniczne aspekty tworzenia aplikacji internetowych, takie jak generowanie kodu, projektowanie układów i konfigurowanie baz danych, automatycznie w tle. W ten sposób użytkownicy mogą skoncentrować się na projekcie aplikacji, jej funkcjonalności i doświadczeniu użytkownika, nie martwiąc się o szczegóły techniczne.

No-code Platformy do tworzenia stron internetowych umożliwiają osobom z niewielkim lub żadnym doświadczeniem w programowaniu szybkie i ekonomiczne tworzenie aplikacji internetowych. Umożliwiając szybkie tworzenie aplikacji i minimalizując krzywą uczenia się związaną z tradycyjnymi językami programowania, narzędzia no-code demokratyzują tworzenie stron internetowych, umożliwiając użytkownikom z całego spektrum biznesowego wprowadzanie swoich pomysłów w życie i rozwiązywanie złożonych problemów bez polegania na dedykowanych zespołach programistycznych.

Dlaczego No-Code Web Development zyskuje na popularności?

W ostatnich latach tworzenie stron internetowych no-code szybko zyskało na popularności w różnych branżach. Do jego rosnącej popularności przyczynia się kilka powodów:

Rosnące zapotrzebowanie na aplikacje internetowe: Zapotrzebowanie na aplikacje internetowe wzrosło, ponieważ Internet staje się coraz bardziej wszechobecny we wszystkich aspektach naszego życia. Firmy, które mogą korzystać z narzędzi online w celu ułatwienia swojej działalności i skuteczniejszego docierania do klientów, potrzebują sposobu na tworzenie, utrzymywanie i skalowanie swojej obecności w sieci.

Niedobór wykwalifikowanych programistów: Zapotrzebowanie na profesjonalnych programistów często przewyższa dostępną pulę talentów, co prowadzi do braku wykwalifikowanych programistów do pracy nad projektami aplikacji internetowych. Luka ta stwarza zapotrzebowanie na alternatywne rozwiązania, które pozwalają firmom tworzyć aplikacje internetowe bez polegania wyłącznie na wewnętrznych zespołach programistycznych.

Zmniejszone bariery wejścia: Tradycyjne tworzenie stron internetowych wymaga wiedzy deweloperskiej i wiąże się ze stromą krzywą uczenia się dla użytkowników nietechnicznych. Oferując wizualne narzędzia programistyczne i gotowe komponenty, platformy no-code pozwalają osobom z minimalnym doświadczeniem w kodowaniu uczestniczyć w procesie tworzenia stron internetowych.

Ulepszona technologia i narzędzia: Narzędzia No-code znacznie się rozwinęły w ostatnich latach, a wiele platform oferuje obecnie potężne, elastyczne i przyjazne dla użytkownika interfejsy, które mogą obsługiwać złożone zadania związane z tworzeniem stron internetowych. Ten postęp technologiczny sprawił, że tworzenie stron internetowych no-code stało się bardziej realną opcją dla firm i indywidualnych przedsiębiorców.

Zwinne metodologie rozwoju: Platformy programistyczne No-code są dobrze przystosowane do promowania szybkiego prototypowania i iteracyjnego rozwoju. Ponieważ tworzenie i aktualizowanie aplikacji internetowych jest znacznie szybsze dzięki narzędziom no-code , firmy mogą szybko dostosowywać się do zmian na rynku i oczekiwań klientów, zapewniając przewagę konkurencyjną w stale zmieniającym się środowisku cyfrowym.

Krytyczne zalety No-Code Web Development

No-code Tworzenie stron internetowych oferuje wiele korzyści, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych metod kodowania. Niektóre z najbardziej przekonujących zalet obejmują

Skrócony czas rozwoju: platformy No-code automatyzują znaczną część procesu rozwoju, znacznie skracając czas wymagany do utworzenia i uruchomienia aplikacji internetowej. Szybszy rozwój oznacza, że firmy mogą szybko wdrażać swoje aplikacje, skracając czas wprowadzania ich na rynek.

Niższe koszty rozwoju: Umożliwiając osobom niebędącym programistami tworzenie i utrzymywanie aplikacji internetowych, firmy mogą zmniejszyć lub wyeliminować potrzebę tworzenia kosztownych zespołów programistycznych. Ten aspekt oszczędności kosztów jest szczególnie cenny dla małych i średnich przedsiębiorstw o ograniczonych zasobach.

Większa dostępność i współpraca: Platformy programistyczne No-code ułatwiają członkom zespołu o różnych umiejętnościach i pochodzeniu udział w procesie rozwoju. Takie integracyjne podejście sprzyja współpracy, umożliwiając szybki rozwój innowacyjnych pomysłów.

Wzmocnienie pozycji programistów-obywateli: No-code umożliwia tworzenie i modyfikowanie aplikacji internetowych osobom bez profesjonalnego doświadczenia w programowaniu. Wzmocnienie pozycji programistów-obywateli może pomóc organizacjom wypełnić lukę między zespołami IT i biznesowymi, wspierając kulturę innowacji.

Minimalizacja długu technicznego: Ze względu na nieefektywny lub przestarzały kod, tradycyjne procesy rozwoju mogą z czasem narastać dług techniczny. Platformy no-code generują czysty, wydajny kod, który pomaga zminimalizować dług techniczny, zapewniając, że aplikacje internetowe pozostają skalowalne i łatwe w utrzymaniu w miarę ewolucji wymagań.

Większy nacisk na projektowanie i wrażenia użytkownika: Ponieważ platformy no-code zajmują się technicznymi aspektami tworzenia stron internetowych, użytkownicy mogą skoncentrować się na projektowaniu atrakcyjnych wizualnie, przyjaznych dla użytkownika aplikacji. Skupienie się na projektowaniu i doświadczeniu użytkownika może prowadzić do wyższego zadowolenia klientów i zwiększonego zaangażowania użytkowników.

Ponieważ platformy zajmują się technicznymi aspektami tworzenia stron internetowych, użytkownicy mogą skoncentrować się na projektowaniu atrakcyjnych wizualnie, przyjaznych dla użytkownika aplikacji. Skupienie się na projektowaniu i doświadczeniu użytkownika może prowadzić do wyższego zadowolenia klientów i zwiększonego zaangażowania użytkowników. Skalowalność: Wiele platform no-code , w tym AppMaster .io, jest zbudowanych z myślą o skalowalności, umożliwiając szybką rozbudowę w miarę wzrostu wymagań biznesowych i aplikacji. Ta skalowalność zapewnia, że aplikacje internetowe mogą dostosowywać się do potrzeb firmy, obsługując zwiększony ruch użytkowników i wymagania dotyczące funkcjonalności.

No-Code a rozwój niskokodowy

Terminy no-code i low-code development są często używane zamiennie, ale oba mają pewne kluczowe różnice. Zrozumienie tych różnic może pomóc w wyborze odpowiedniego podejścia do projektów tworzenia stron internetowych.

No-Code Rozwój

No-code Platformy programistyczne są zaprojektowane tak, aby umożliwić użytkownikom tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych bez pisania kodu. Choć może to brzmieć ograniczająco, wiele platform no-code ewoluowało poza podstawowe narzędzia do tworzenia stron internetowych i obecnie oferuje kompleksowe narzędzia do tworzenia złożonych, interaktywnych aplikacji internetowych. Platformy No-code zazwyczaj wykorzystują wizualny interfejs typu " przeciągnij i upuść ", umożliwiając programistom obywatelskim, analitykom biznesowym i innym użytkownikom nietechnicznym tworzenie rozwiązań programowych. Kluczowe cechy platform no-code:

W pełni wizualne interfejsy programistyczne

Odpowiednie dla użytkowników nietechnicznych

Nacisk na uproszczenie procesu tworzenia aplikacji

Gotowe komponenty i szablony

Zautomatyzowane generowanie i wdrażanie kodu

Rozwój niskokodowy

Z drugiej strony, platformy programistyczne low-code są przeznaczone zarówno dla użytkowników technicznych, jak i nietechnicznych, oferując połączenie wizualnych narzędzi programistycznych i możliwości pisania niestandardowego kodu. Podczas gdy platformy niskokodowe zmniejszają ilość wymaganego programowania, programiści mogą nadal potrzebować napisać kod, aby osiągnąć pożądaną funkcjonalność. To sprawia, że rozwój low-code jest bardziej elastycznym podejściem, odpowiednim dla użytkowników o różnym poziomie wiedzy technicznej. Kluczowe cechy platform low-code:

Wizualne interfejsy z opcją niestandardowego kodowania

Odpowiednie zarówno dla użytkowników technicznych, jak i nietechnicznych

Nacisk na przyspieszenie procesu rozwoju

Gotowe komponenty i opcja integracji niestandardowego kodu

Wdrożenie może wymagać dodatkowej konfiguracji

Narzędzia i platformy do tworzenia stron internetowych No-Code

Obecnie dostępna jest szeroka gama narzędzi i platform do tworzenia stron internetowych no-code, dostosowanych do różnych poziomów złożoności i wymagań użytkowników. Oto kilka popularnych platform do tworzenia stron internetowych no-code:

AppMaster .io: Jako kompleksowa platforma no-code do tworzenia aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych, AppMaster. io oferuje wizualne narzędzia do projektowania modeli danych, procesów biznesowych, interfejsów API i interfejsów użytkownika. Platforma automatycznie generuje i wdraża kod aplikacji. Wix: Wix to popularny kreator stron internetowych no-code z prostym interfejsem drag-and-drop do tworzenia atrakcyjnych wizualnie witryn. Chociaż skupia się głównie na stronach internetowych, Wix może być również używany do tworzenia podstawowych aplikacji internetowych, dzięki czemu jest odpowiedni dla osób prywatnych i małych firm. Webflow Webflow łączy w sobie łatwość obsługi kreatora stron no-code z możliwościami pełnoprawnej platformy do tworzenia stron internetowych. Dzięki Webflow użytkownicy mogą projektować, budować i uruchamiać responsywne strony internetowe, w tym sklepy e-commerce i blogi, bez pisania jakiegokolwiek kodu. Bubble Bubble to platforma no-code , która umożliwia użytkownikom tworzenie aplikacji internetowych za pomocą edytora wizualnego, integrując funkcje takie jak uwierzytelnianie użytkowników, przechowywanie danych i połączenia API innych firm. Bubble oferuje potężne narzędzia i możliwość tworzenia niestandardowej logiki i przepływów pracy. OutSystems: OutSystems to platforma low-code , która umożliwia użytkownikom tworzenie złożonych aplikacji internetowych i mobilnych przy użyciu wizualnego środowiska programistycznego, z opcją dodawania niestandardowego kodu w razie potrzeby. OutSystems jest odpowiedni dla przedsiębiorstw i większych projektów wymagających bardziej zaawansowanych możliwości programistycznych.

AppMaster.io: Kompleksowa platforma No-Code

AppMaster.io wyróżnia się jako potężne narzędzie no-code umożliwiające użytkownikom tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych za pomocą wszechstronnych wizualnych narzędzi programistycznych. W przeciwieństwie do innych platform, AppMaster.io pozwala klientom wizualnie tworzyć modele danych (schemat bazy danych), projektować logikę biznesową za pomocą procesów biznesowych, tworzyć interfejsy API REST i punkty końcowe WSS oraz budować interfejsy użytkownika za pomocą interfejsu drag-and-drop.

Zaawansowane funkcje i elastyczność

Dzięki AppMaster.io możesz tworzyć w pełni interaktywne aplikacje internetowe wspierane przez potężną logikę po stronie serwera i integrację z bazą danych. Webowe procesy biznesowe wykonywane są bezpośrednio w przeglądarce użytkownika, dzięki czemu aplikacje są bardziej responsywne i wydajne. Aplikacje mobilne są generowane przy użyciu frameworka serwerowego AppMaster, opartego na Kotlin i Jetpack Compose dla Androida oraz SwiftUI dla IOS, zapewniając doskonałe wrażenia użytkownika na wielu platformach.

Eliminacja długu technicznego

Jedną z wyróżniających się cech AppMaster.io jest jego zdolność do eliminowania długu technicznego. Regenerując aplikacje od podstaw za każdym razem, gdy wymagania są modyfikowane, AppMaster zapewnia, że z czasem jakość aplikacji nie ulegnie pogorszeniu. Oznacza to, że nawet pojedynczy programista może stworzyć kompleksowe, skalowalne rozwiązanie programowe wraz z zapleczem serwera, stroną internetową, portalem klienta i natywnymi aplikacjami mobilnymi, nie martwiąc się o utrzymanie bazy kodu.

Skalowalne, gotowe do użycia w przedsiębiorstwie aplikacje

AppMaster Aplikacje mogą współpracować z dowolną bazą danych kompatybilną z PostgreSQL jako podstawową bazą danych. Ponieważ backend jest generowany za pomocą języka programowania Go (golang), aplikacje zbudowane przy użyciu AppMaster.io są wysoce skalowalne i odpowiednie dla przedsiębiorstw i przypadków użycia o dużym obciążeniu.

Subskrypcje i ceny

AppMaster.io oferuje sześć poziomów subskrypcji, dostosowanych do różnych potrzeb i złożoności aplikacji. Użytkownicy mogą rozpocząć od bezpłatnej subskrypcji Learn & Explore, aby przetestować platformę i uaktualnić ją w razie potrzeby. Wyższe poziomy, takie jak Business i Enterprise, zapewniają dodatkowe opcje, takie jak eksportowanie plików binarnych, kodu źródłowego i hostingu lokalnego.

Ogólnie rzecz biorąc, AppMaster.io oferuje szeroki zakres możliwości dla użytkowników biznesowych, którzy muszą tworzyć aplikacje szybko i ekonomicznie, a także dla programistów poszukujących potężnej platformy no-code, która nie ogranicza funkcjonalności ani skalowalności. Z ponad 60 000 użytkowników i wieloma wyróżnieniami od G2 jako High Performer i Momentum Leader w No-Code Development Platforms, AppMaster.io jest atrakcyjnym wyborem dla każdego zainteresowanego no-code web development.

Rozpoczęcie pracy z No-Code Web Development

Rozpoczęcie przygody z tworzeniem stron internetowych no-code może być niezwykle satysfakcjonujące, ponieważ umożliwia realizację pomysłów bez konieczności nauki języków programowania lub zatrudniania programistów. Poniżej przedstawiamy przewodnik krok po kroku, który pomoże początkującym rozpocząć tworzenie stron internetowych no-code:

Określ cele i wymagania projektu: Przed przystąpieniem do tworzenia strony no-code należy najpierw zdefiniować cel i zadania aplikacji internetowej. Nakreśl podstawowe funkcje projektu, pożądany wygląd i styl, docelowych odbiorców i główne przepływy pracy. Zapewni to jasne zrozumienie podstaw aplikacji i pomoże w wyborze odpowiedniej platformy no-code . Wybierz odpowiednią platformę no-code : Zbadaj i porównaj dostępne platformy no-code , takie jak AppMaster .io, Wix i Webflow . Upewnij się, że wybierasz platformę, która jest zgodna z wymaganiami twojego projektu i pozwala na skalowalność. Na przykład AppMaster .io to wszechstronne narzędzie no-code z szerokimi możliwościami tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, co czyni go dobrym wyborem dla różnych typów projektów i poziomów złożoności. Poznaj podstawy platformy no-code : Po wybraniu platformy, zapoznaj się z jej cechami, funkcjonalnościami i interfejsem użytkownika. Zapoznaj się z samouczkami, kursami i oficjalną dokumentacją, aby uzyskać dogłębną wiedzę na temat konkretnej platformy no-code . Wiele platform, w tym AppMaster .io, oferuje bezpłatne plany próbne umożliwiające zapoznanie się z ich narzędziami i usługami. Zaplanuj strukturę i układ aplikacji: Naszkicuj interfejs aplikacji, przedstawiając pożądaną strukturę, układ i nawigację. Mapowanie interfejsu użytkownika wizualnie przedstawi wygląd i działanie aplikacji, umożliwiając stworzenie spójnego doświadczenia użytkownika. Użyj narzędzi do tworzenia szkieletów lub po prostu ręcznie narysowanych diagramów, aby stworzyć prototyp. Projektowanie i tworzenie przy użyciu platformy no-code : Rozpocznij tworzenie aplikacji internetowej za pomocą narzędzi wizualnych dostępnych na wybranej platformie no-code . Przeciągaj i upuszczaj komponenty interfejsu użytkownika, konfiguruj style i dostosowuj wygląd, mając na uwadze wrażenia użytkownika. Platformy takie jak AppMaster .io pozwalają wizualnie projektować modele danych, procesy biznesowe, interfejsy API i interfejsy użytkownika, płynnie generując i wdrażając aplikację. Podłącz usługi zewnętrzne (w razie potrzeby): Jeśli Twoja aplikacja wymaga interakcji z innymi usługami, narzędziami lub bazami danych, upewnij się, że korzystasz z dostępnych integracji zapewnianych przez platformę no-code . Może być konieczne skonfigurowanie połączeń API lub połączenie z narzędziami innych firm w celu uzyskania pożądanej funkcjonalności. Przetestuj swoją aplikację: Dokładnie przetestuj swoją aplikację internetową na różnych urządzeniach, przeglądarkach i systemach operacyjnych. Upewnij się, że wszystkie funkcje, przepływy pracy i integracje działają zgodnie z przeznaczeniem. Zidentyfikuj i napraw wszelkie błędy lub problemy z użytecznością wykryte podczas testowania, aby zapewnić płynne wrażenia użytkownika. Wdrożenie aplikacji: Po zakończeniu testowania i dopracowaniu aplikacji należy wdrożyć ją przy użyciu wbudowanych narzędzi do wdrażania oferowanych przez platformę no-code . Niektóre platformy, takie jak AppMaster .io, umożliwiają hostowanie aplikacji na swoich serwerach, a nawet eksportowanie plików binarnych lub kodu źródłowego, umożliwiając wdrożenie go na własnym serwerze. Promuj i utrzymuj swoją aplikację: Po uruchomieniu aplikacji internetowej promuj ją wśród docelowych odbiorców i stale monitoruj jej wydajność oraz opinie użytkowników. Regularnie aktualizuj swoją aplikację, naprawiając błędy i poprawiając wrażenia użytkownika w oparciu o opinie i zmieniające się wymagania.

Dzięki tym krokom będziesz dobrze przygotowany do tworzenia i uruchamiania własnych aplikacji internetowych za pomocą platform programistycznych no-code. Platformy takie jak AppMaster.io pozwalają osobom nietechnicznym i doświadczonym programistom tworzyć wysokiej jakości, skalowalne aplikacje szybciej i bardziej opłacalnie. Zanurz się więc w świat tworzenia stron internetowych no-code i czerp korzyści, jakie oferuje dla Twojej firmy lub osobistych projektów.