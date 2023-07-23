ما هو تطوير الويب No-Code ؟

تطوير الويب بدون كود هو طريقة لبناء تطبيقات الويب دون كتابة أي رمز يدويًا. بدلاً من ذلك ، يمكن للمطورين والمستخدمين غير التقنيين إنشاء تطبيقات باستخدام أدوات مرئية ومكونات مسبقة الصنع مقدمة من الأنظمة الأساسية no-code. تتعامل هذه الأنظمة الأساسية مع الجوانب الفنية لإنشاء تطبيقات الويب ، مثل إنشاء التعليمات البرمجية وتصميم التخطيطات وتكوين قواعد البيانات تلقائيًا في الخلفية. بهذه الطريقة ، يمكن للمستخدمين التركيز على تصميم التطبيق ووظائفه وتجربة المستخدم دون القلق بشأن التفاصيل الفنية.

تعمل منصات تطوير الويب No-code على تمكين الأشخاص الذين لديهم خبرة برمجية قليلة أو معدومة لإنشاء تطبيقات الويب بسرعة وفعالية من حيث التكلفة. من خلال تمكين التطوير السريع للتطبيقات وتقليل منحنى التعلم المرتبط بلغات البرمجة التقليدية ، تعمل الأدوات no-code على إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير الويب ، مما يسمح للمستخدمين عبر نطاق الأعمال بإحياء أفكارهم وحل المشكلات المعقدة دون الاعتماد على فرق تطوير البرامج المخصصة.

لماذا تكتسب شعبية تطوير الويب No-Code ؟

في السنوات الأخيرة ، نما تطوير الويب no-code سريعًا في شعبيته واعتماده عبر مختلف الصناعات. عدة أسباب تساهم في تزايد شعبيتها:

زيادة الطلب على تطبيقات الويب: ازدادت الحاجة إلى تطبيقات الويب حيث أصبحت الإنترنت أكثر انتشارًا في جميع جوانب حياتنا. تتطلب الشركات التي يمكنها استخدام الأدوات عبر الإنترنت لتسهيل عملياتها والوصول إلى العملاء بشكل أكثر كفاءة طريقة لإنشاء وجودهم على الويب والحفاظ عليه وتوسيع نطاقه.

ازدادت الحاجة إلى تطبيقات الويب حيث أصبحت الإنترنت أكثر انتشارًا في جميع جوانب حياتنا. تتطلب الشركات التي يمكنها استخدام الأدوات عبر الإنترنت لتسهيل عملياتها والوصول إلى العملاء بشكل أكثر كفاءة طريقة لإنشاء وجودهم على الويب والحفاظ عليه وتوسيع نطاقه. نقص المطورين المهرة: غالبًا ما يتجاوز الطلب على مطوري البرامج المحترفين مجموعة المواهب المتاحة ، مما يؤدي إلى نقص المطورين المؤهلين للعمل في مشاريع تطبيقات الويب. تخلق هذه الفجوة حاجة إلى حلول بديلة تسمح للشركات بتطوير تطبيقات الويب دون الاعتماد فقط على فرق التطوير الداخلية.

غالبًا ما يتجاوز الطلب على مطوري البرامج المحترفين مجموعة المواهب المتاحة ، مما يؤدي إلى نقص المطورين المؤهلين للعمل في مشاريع تطبيقات الويب. تخلق هذه الفجوة حاجة إلى حلول بديلة تسمح للشركات بتطوير تطبيقات الويب دون الاعتماد فقط على فرق التطوير الداخلية. تقليل الحواجز أمام الدخول: يتطلب تطوير الويب التقليدي معرفة المطورين وينطوي على منحنى تعليمي حاد للمستخدمين غير التقنيين. من خلال توفير أدوات التطوير المرئي والمكونات المعدة مسبقًا ، تسمح الأنظمة الأساسية no-code للأفراد ذوي الخبرة المحدودة في البرمجة بالمشاركة في عملية تطوير الويب.

يتطلب تطوير الويب التقليدي معرفة المطورين وينطوي على منحنى تعليمي حاد للمستخدمين غير التقنيين. من خلال توفير أدوات التطوير المرئي والمكونات المعدة مسبقًا ، تسمح الأنظمة الأساسية للأفراد ذوي الخبرة المحدودة في البرمجة بالمشاركة في عملية تطوير الويب. تحسين التكنولوجيا والأدوات: لقد نضجت أدوات No-code بشكل كبير في السنوات الأخيرة ، حيث تقدم العديد من المنصات الآن واجهات قوية ومرنة وسهلة الاستخدام يمكنها التعامل مع مهام تطوير الويب المعقدة. جعل هذا التقدم التكنولوجي تطوير الويب no-code خيارًا أكثر قابلية للتطبيق للشركات وأصحاب المشاريع الفردية.

نضجت أدوات بشكل كبير في السنوات الأخيرة ، حيث تقدم العديد من المنصات الآن واجهات قوية ومرنة وسهلة الاستخدام يمكنها التعامل مع مهام تطوير الويب المعقدة. جعل هذا التقدم التكنولوجي تطوير الويب خيارًا أكثر قابلية للتطبيق للشركات وأصحاب المشاريع الفردية. منهجيات التطوير الرشيقة: تعد منصات التطوير No-code مناسبة تمامًا لتعزيز النماذج الأولية السريعة والتطوير التكراري. نظرًا لأن إنشاء تطبيقات الويب وتحديثها أسرع بكثير مع وجود أدوات no-code ، يمكن للشركات التكيف بسرعة مع التغيرات في السوق وتوقعات العملاء ، مما يوفر ميزة تنافسية في بيئة رقمية دائمة التغير.

المزايا الحاسمة لتطوير الويب No-Code

يوفر تطوير الويب No-code العديد من الفوائد ، مما يجعله بديلًا جذابًا لطرق الترميز التقليدية. تتضمن بعض المزايا الأكثر إقناعًا ما يلي:

تقليل وقت التطوير: تعمل الأنظمة الأساسية No-code على أتمتة الكثير من عملية التطوير ، مما يقلل بشكل كبير من الوقت المطلوب لإنشاء تطبيق ويب وتشغيله. يعني التطوير الأسرع أن الشركات يمكنها نشر تطبيقاتها بسرعة ، مما يقلل من الوقت اللازم للتسويق .

تعمل الأنظمة الأساسية على أتمتة الكثير من عملية التطوير ، مما يقلل بشكل كبير من الوقت المطلوب لإنشاء تطبيق ويب وتشغيله. يعني التطوير الأسرع أن الشركات يمكنها نشر تطبيقاتها بسرعة ، مما يقلل من الوقت اللازم للتسويق . انخفاض تكاليف التطوير: من خلال تمكين غير المطورين من إنشاء تطبيقات الويب وصيانتها ، يمكن للشركات تقليل أو إلغاء الحاجة إلى فرق التطوير باهظة الثمن. يعد هذا الجانب الموفر للتكلفة ذا قيمة خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ذات الموارد المحدودة.

من خلال تمكين غير المطورين من إنشاء تطبيقات الويب وصيانتها ، يمكن للشركات تقليل أو إلغاء الحاجة إلى فرق التطوير باهظة الثمن. يعد هذا الجانب الموفر للتكلفة ذا قيمة خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ذات الموارد المحدودة. إمكانية وصول أكبر وتعاون أكبر: تُسهل الأنظمة الأساسية للتطوير No-code على أعضاء الفريق ذوي المهارات والخلفيات المختلفة المساهمة في عملية التطوير. يعزز هذا النهج الشامل التعاون ، مما يسمح بالتطوير السريع للأفكار المبتكرة.

تُسهل الأنظمة الأساسية للتطوير على أعضاء الفريق ذوي المهارات والخلفيات المختلفة المساهمة في عملية التطوير. يعزز هذا النهج الشامل التعاون ، مما يسمح بالتطوير السريع للأفكار المبتكرة. تمكين المطورين المواطنين: يتيح تطوير الويب No-code للأفراد الذين ليس لديهم خبرة برمجية احترافية إنشاء تطبيقات الويب وتعديلها. يمكن أن يساعد هذا التمكين للمطورين المواطنين المؤسسات على سد الفجوة بين فرق تكنولوجيا المعلومات والأعمال ، وتعزيز ثقافة الابتكار.

يتيح تطوير الويب للأفراد الذين ليس لديهم خبرة برمجية احترافية إنشاء تطبيقات الويب وتعديلها. يمكن أن يساعد هذا التمكين للمطورين المواطنين المؤسسات على سد الفجوة بين فرق تكنولوجيا المعلومات والأعمال ، وتعزيز ثقافة الابتكار. الديون التقنية المصغرة: بسبب الشفرة غير الفعالة أو القديمة ، يمكن أن تتراكم عمليات التنمية التقليدية على الديون التقنية بمرور الوقت. تُنشئ الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية تعليمات برمجية نظيفة وفعالة تساعد في تقليل الديون التقنية ، مما يضمن بقاء تطبيقات الويب قابلة للتطوير ويمكن صيانتها مع تطور المتطلبات.

بسبب الشفرة غير الفعالة أو القديمة ، يمكن أن تتراكم عمليات التنمية التقليدية على الديون التقنية بمرور الوقت. تُنشئ الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية تعليمات برمجية نظيفة وفعالة تساعد في تقليل الديون التقنية ، مما يضمن بقاء تطبيقات الويب قابلة للتطوير ويمكن صيانتها مع تطور المتطلبات. زيادة التركيز على التصميم وتجربة المستخدم: نظرًا لأن الأنظمة no-code تتعامل مع الجوانب التقنية لتطوير الويب ، فإن المستخدمين أحرار في التركيز على تصميم تطبيقات جذابة بصريًا وسهلة الاستخدام. يمكن أن يؤدي هذا التركيز على التصميم وتجربة المستخدم إلى زيادة رضا العملاء وزيادة مشاركة المستخدم.

نظرًا لأن الأنظمة تتعامل مع الجوانب التقنية لتطوير الويب ، فإن المستخدمين أحرار في التركيز على تصميم تطبيقات جذابة بصريًا وسهلة الاستخدام. يمكن أن يؤدي هذا التركيز على التصميم وتجربة المستخدم إلى زيادة رضا العملاء وزيادة مشاركة المستخدم. قابلية التوسع: تم تصميم العديد من الأنظمة الأساسية no-code ، بما في ذلك AppMaster .io ، مع وضع قابلية التوسع في الاعتبار ، مما يسمح بالتوسع السريع مع نمو متطلبات عملك والتطبيق. تضمن قابلية التوسع هذه أن تطبيقات الويب الخاصة بك يمكن أن تتكيف جنبًا إلى جنب مع عملك ، والتعامل مع زيادة حركة المستخدم ومتطلبات الوظائف.

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No-Code مقابل تطوير التعليمات البرمجية المنخفضة

غالبًا ما يتم استخدام المصطلحين no-code و low-code development بالتبادل ، لكن كلاهما لهما بعض الاختلافات الرئيسية. يمكن أن يساعدك فهم هذه الاختلافات في اختيار النهج الصحيح لمشاريع تطوير الويب الخاصة بك.

تطوير No-Code

تم تصميم منصات التطوير No-code للسماح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات الويب والجوال دون كتابة أي رمز. على الرغم من أن هذا قد يبدو مقيدًا ، إلا أن العديد من الأنظمة no-code قد تطورت إلى ما هو أبعد من منشئي مواقع الويب الأساسيين وتقدم الآن أدوات شاملة لإنشاء تطبيقات ويب معقدة وتفاعلية. عادةً ما تستخدم الأنظمة No-code واجهة مرئية تعمل بالسحب والإفلات تتيح للمطورين المواطنين ومحللي الأعمال والمستخدمين غير التقنيين الآخرين إنشاء حلول برمجية. الخصائص الرئيسية للمنصات no-code:

واجهات مرئية بالكامل للتطوير

مناسب للمستخدمين غير التقنيين

ركز على تبسيط عملية بناء التطبيق

مكونات وقوالب مسبقة الصنع

توليد ونشر الكود الآلي

تطوير التعليمات البرمجية المنخفضة

من ناحية أخرى ، تلبي منصات التطوير low-code كلاً من المستخدمين التقنيين وغير التقنيين ، وتقدم مجموعة من أدوات التطوير المرئي والقدرة على كتابة كود مخصص. بينما تقلل الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية مقدار البرمجة المطلوبة ، فقد لا يزال المطورون بحاجة إلى كتابة بعض التعليمات البرمجية لتحقيق الوظائف المطلوبة. هذا يجعل تطوير low-code نهجًا أكثر مرونة ، ومناسبًا للمستخدمين بمستويات متفاوتة من الخبرة الفنية. الخصائص الرئيسية للمنصات low-code:

واجهات مرئية مع خيار الترميز المخصص

مناسب لكل من المستخدمين التقنيين وغير التقنيين

التركيز على تسريع عملية التطوير

مكونات مسبقة الصنع وخيار دمج التعليمات البرمجية المخصصة

قد يتطلب النشر تكوينًا إضافيًا

أدوات ومنصات لتطوير الويب No-Code

تتوفر اليوم مجموعة واسعة من أدوات ومنصات تطوير الويب no-code ، والتي تلبي مستويات مختلفة من التعقيد ومتطلبات المستخدم. في ما يلي بعض منصات تطوير الويب الشائعة التي no-code والتي يجب مراعاتها:

AppMaster .io : باعتباره نظامًا أساسيًا شاملاً no-code لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية ، يقدم AppMaster.io أدوات مرئية لتصميم نماذج البيانات والعمليات التجارية وواجهات برمجة التطبيقات وواجهات المستخدم. يقوم النظام الأساسي تلقائيًا بإنشاء ونشر الرمز لتطبيقك. Wix : Wix هو منشئ مواقع ويب مشهور no-code بواجهة drag-and-drop بسيطة لإنشاء مواقع ويب جذابة بصريًا. بينما يركز بشكل أساسي على مواقع الويب ، يمكن أيضًا استخدام Wix لإنشاء تطبيقات ويب أساسية ، مما يجعلها مناسبة للأفراد والشركات الصغيرة. Webflow : يجمع Webflow بين سهولة استخدام منشئ مواقع الويب no-code مع قوة نظام أساسي كامل لتطوير الويب. باستخدام Webflow ، يمكن للمستخدمين تصميم وبناء وإطلاق مواقع ويب سريعة الاستجابة ، بما في ذلك متاجر التجارة الإلكترونية والمدونات ، دون كتابة أي رمز. Bubble : Bubble عبارة عن نظام no-code يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب باستخدام محرر مرئي ، ودمج ميزات مثل مصادقة المستخدم ، وتخزين البيانات ، واتصالات واجهة برمجة تطبيقات خارجية. تقدم Bubble أدوات قوية والقدرة على إنشاء منطق مخصص وسير عمل. OutSystems : OutSystems هي عبارة عن نظام low-code يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات ويب وهواتف محمولة معقدة باستخدام بيئة تطوير مرئية ، مع خيار إضافة رمز مخصص عند الضرورة. OutSystems مناسبة للمؤسسات والمشاريع الكبيرة التي تتطلب قدرات تطوير أكثر قوة.

AppMaster .io: منصة شاملة No-Code

تبرز AppMaster.io كأداة قوية no-code تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية باستخدام أدوات التطوير المرئي الشاملة. بخلاف الأنظمة الأساسية الأخرى ، يتيح AppMaster.io للعملاء إنشاء نماذج بيانات بصريًا (مخطط قاعدة البيانات) ، وتصميم منطق الأعمال من خلال عمليات الأعمال ، وإنشاء REST API ونقاط نهاية WSS ، وبناء واجهات مستخدم باستخدام واجهة drag-and-drop.

الميزات المتقدمة والمرونة

باستخدام AppMaster.io ، يمكنك إنشاء تطبيقات ويب تفاعلية بالكامل مدعومة بمنطق قوي من جانب الخادم وتكامل قاعدة البيانات. يتم تنفيذ عمليات أعمال الويب مباشرة في متصفح المستخدم ، مما يجعل التطبيقات أكثر استجابة وكفاءة. يتم إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول باستخدام إطار عمل AppMaster الذي يحركه الخادم ، استنادًا إلى Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android ، و SwiftUI لـ IOS ، مما يوفر تجربة مستخدم رائعة على منصات متعددة.

القضاء على الديون الفنية

تتمثل إحدى الميزات البارزة لـ AppMaster.io في قدرته على التخلص من الديون التقنية. من خلال إعادة إنشاء التطبيقات من نقطة الصفر كلما تم تعديل المتطلبات ، يضمن AppMaster عدم وجود تدهور في جودة التطبيق بمرور الوقت. هذا يعني أنه حتى مطور مواطن واحد يمكنه إنشاء حل برمجي شامل وقابل للتطوير مكتمل بخلفية الخادم وموقع الويب وبوابة العملاء وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية ، دون القلق بشأن الحفاظ على قاعدة بيانات.

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تطبيقات قابلة للتطوير وجاهزة للمؤسسات

يمكن أن تعمل تطبيقات AppMaster مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية. نظرًا لأن الواجهة الخلفية يتم إنشاؤها باستخدام لغة برمجة Go (golang) ، فإن التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام AppMaster.io قابلة للتطوير بدرجة كبيرة ومناسبة للمؤسسات وحالات الاستخدام عالية التحميل.

الاشتراكات والتسعير

يقدم AppMaster.io ستة مستويات اشتراك ، تلبي الاحتياجات المختلفة وتعقيد التطبيق. يمكن للمستخدمين البدء باشتراك Learn & Explore مجاني لاختبار النظام الأساسي والترقية حسب الحاجة. توفر المستويات الأعلى ، مثل Business و Enterprise ، خيارات إضافية ، مثل تصدير الملفات الثنائية وكود المصدر والاستضافة المحلية.

بشكل عام ، يوفر AppMaster.io مجموعة واسعة من القدرات لمستخدمي الأعمال الذين يحتاجون إلى إنشاء تطبيقات بسرعة وفعالية من حيث التكلفة ، والمطورين الذين يبحثون عن نظام أساسي قوي لا يحتوي على no-code لا يضر بالوظائف أو قابلية التوسع. مع أكثر من 60،000 مستخدم وحصوله على العديد من الجوائز من G2 كأفضل أداء وقائد زخم في منصات تطوير No-Code ، يعد AppMaster.io خيارًا مقنعًا لأي شخص مهتم بتطوير الويب no-code.

الشروع في تطوير الويب No-Code

يمكن أن يكون الشروع في رحلة تطوير الويب no-code مجزيًا بشكل لا يصدق لأنه يمكّنك من إحياء أفكارك دون الحاجة إلى تعلم لغات البرمجة أو تعيين مطورين. هنا ، نقدم دليلًا تفصيليًا لمساعدة المبتدئين على البدء في تطوير الويب no-code:

تحديد أهداف ومتطلبات مشروعك: قبل الغوص في تطوير no-code ، من الضروري أولاً تحديد غرض وأهداف تطبيق الويب الخاص بك. حدد الميزات الأساسية لمشروعك والشكل والمظهر المطلوبين والجمهور المستهدف وسير العمل الرئيسي. سيعطيك هذا فهمًا واضحًا لأساس التطبيق الخاص بك ويرشدك في اختيار النظام الأساسي المناسب no-code . حدد النظام الأساسي المناسب no-code : ابحث وقارن بين الأنظمة الأساسية المتاحة no-code مثل AppMaster .io و Wix و Webflow . تأكد من اختيار منصة تتوافق مع متطلبات مشروعك وتتيح مساحة للتوسع. على سبيل المثال ، يعد AppMaster .io أداة شاملة no-code تتمتع بقدرات واسعة في تطوير التطبيقات الخلفية والويب والهاتف المحمول ، مما يجعلها اختيارًا ذكيًا لأنواع المشاريع المتنوعة ومستويات التعقيد. تعرف على أساسيات النظام الأساسي no-code : بمجرد اختيار النظام الأساسي ، تعرف على ميزاته ووظائفه وواجهة المستخدم الخاصة به. استكشف البرامج التعليمية والدورات التدريبية والوثائق الرسمية لاكتساب معرفة متعمقة حول النظام الأساسي المحدد no-code . تقدم العديد من المنصات ، بما في ذلك AppMaster .io ، خططًا تجريبية مجانية لك لاستكشاف أدواتها وخدماتها. تخطيط هيكل التطبيق وتخطيطه: ارسم واجهة تطبيقك ، وحدد الهيكل المطلوب والتخطيط والتنقل. سيمثل تعيين واجهة المستخدم بصريًا كيف سيبدو التطبيق الخاص بك ويعمل ، مما يتيح لك بناء تجربة مستخدم متماسكة. استخدم أدوات التخطيط الشبكي أو ببساطة الرسوم البيانية المرسومة يدويًا لإنشاء النموذج الأولي الخاص بك. التصميم والبناء باستخدام النظام الأساسي no-code : ابدأ في إنشاء تطبيق الويب الخاص بك باستخدام الأدوات المرئية المتوفرة في النظام الأساسي الذي no-code . قم بسحب وإفلات مكونات واجهة المستخدم وتهيئة الأنماط وتخصيص المظهر ، مع مراعاة تجربة المستخدم. تتيح لك الأنظمة الأساسية مثل AppMaster .io تصميم نماذج البيانات والعمليات التجارية وواجهات برمجة التطبيقات وواجهات المستخدم بشكل مرئي ، وإنشاء تطبيقك ونشره بسلاسة. توصيل الخدمات الخارجية (إذا لزم الأمر): إذا احتاج تطبيقك إلى التفاعل مع الخدمات أو الأدوات أو قواعد البيانات الأخرى ، فتأكد من استخدام عمليات التكامل المتاحة التي يوفرها النظام الأساسي no-code . قد تحتاج إلى إعداد اتصالات API أو الاتصال بأدوات الطرف الثالث لتحقيق الوظيفة المطلوبة. اختبر التطبيق الخاص بك: اختبر تطبيق الويب الخاص بك بصرامة على الأجهزة والمتصفحات وأنظمة التشغيل المختلفة. تأكد من أن جميع الوظائف ومهام سير العمل وعمليات الدمج تعمل على النحو المنشود. حدد وأصلح أي أخطاء أو مشكلات متعلقة بقابلية الاستخدام تم اكتشافها أثناء الاختبار لضمان تجربة مستخدم سلسة. نشر التطبيق الخاص بك: بمجرد الانتهاء من اختبار التطبيق الخاص بك وتحسينه ، قم بنشره باستخدام أدوات النشر المضمنة التي يوفرها نظامك الأساسي no-code . تسمح لك بعض الأنظمة الأساسية ، مثل AppMaster .io ، باستضافة تطبيقاتك على خوادمها أو حتى تصدير الملفات الثنائية أو التعليمات البرمجية المصدر ، مما يتيح لك نشرها على الخادم الخاص بك. قم بترقية تطبيقك وصيانته: بعد أن يتم نشر تطبيق الويب الخاص بك ، قم بترويجه للجمهور المستهدف ، وراقب باستمرار أداءه وتعليقات المستخدمين. قم بتحديث تطبيقك بانتظام وإصلاح الأخطاء وتحسين تجربة المستخدم بناءً على الملاحظات والمتطلبات المتطورة.

من خلال هذه الخطوات ، ستكون مجهزًا جيدًا لإنشاء تطبيقات الويب الخاصة بك وتشغيلها باستخدام منصات تطوير no-code. تسمح الأنظمة الأساسية مثل AppMaster.io للأفراد غير التقنيين والمطورين المتمرسين بإنشاء تطبيقات عالية الجودة وقابلة للتطوير بشكل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة. لذا ، انغمس في عالم تطوير الويب no-code وجني الفوائد التي يقدمها لعملك أو لمشاريعك الشخصية.