Cos'è lo sviluppo web No-Code?

Lo sviluppo webno-code è un approccio alla creazione di applicazioni web senza scrivere alcun codice a mano. Gli sviluppatori e gli utenti non tecnici possono invece creare applicazioni utilizzando strumenti visivi e componenti precostituiti forniti dalle piattaforme no-code. Queste piattaforme gestiscono automaticamente in background gli aspetti tecnici della creazione di applicazioni web, come la generazione di codice, la progettazione di layout e la configurazione di database. In questo modo, gli utenti possono concentrarsi sul design, sulla funzionalità e sull'esperienza utente dell'applicazione, senza preoccuparsi dei dettagli tecnici.

No-code Le piattaforme di sviluppo web consentono a persone con poca o nessuna esperienza di programmazione di creare applicazioni web in modo rapido ed economico. Consentendo lo sviluppo rapido di applicazioni e riducendo al minimo la curva di apprendimento associata ai linguaggi di programmazione tradizionali, gli strumenti di no-code democratizzano lo sviluppo web, permettendo agli utenti di tutto lo spettro aziendale di dare vita alle proprie idee e risolvere problemi complessi senza dover ricorrere a team di sviluppo software dedicati.

Perché lo sviluppo web No-Code sta guadagnando popolarità?

Negli ultimi anni, lo sviluppo web no-code è cresciuto rapidamente in popolarità e adozione in vari settori. Diverse ragioni contribuiscono alla sua crescente popolarità:

Aumento della domanda di applicazioni web: La necessità di applicazioni web è aumentata man mano che Internet diventa più pervasivo in tutti gli aspetti della nostra vita. Le aziende che possono utilizzare strumenti online per facilitare le loro operazioni e raggiungere i clienti in modo più efficiente hanno bisogno di un modo per creare, mantenere e scalare la loro presenza sul web.

Carenza di sviluppatori qualificati: La domanda di sviluppatori di software professionali spesso supera il pool di talenti disponibili, portando alla mancanza di sviluppatori qualificati per lavorare su progetti di applicazioni web. Questo gap crea la necessità di soluzioni alternative che consentano alle aziende di sviluppare applicazioni web senza affidarsi esclusivamente a team di sviluppo interni.

Riduzione delle barriere all'ingresso: Lo sviluppo web tradizionale richiede conoscenze da sviluppatore e comporta una curva di apprendimento ripida per gli utenti non tecnici. Offrendo strumenti di sviluppo visuale e componenti precostituiti, le piattaforme di no-code consentono anche a persone con una minima esperienza di codifica di partecipare al processo di sviluppo web.

Tecnologia e strumenti migliorati: gli strumenti di No-code sono maturati in modo significativo negli ultimi anni e molte piattaforme offrono ora interfacce potenti, flessibili e facili da usare, in grado di gestire attività di sviluppo web complesse. Questo progresso tecnologico ha reso lo sviluppo web di no-code un'opzione più praticabile per le aziende e i singoli imprenditori.

Metodologie di sviluppo agili: le piattaforme di sviluppo No-code sono adatte a promuovere la prototipazione rapida e lo sviluppo iterativo. Poiché la creazione e l'aggiornamento delle applicazioni web sono molto più veloci con gli strumenti di no-code , le aziende possono adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato e alle aspettative dei clienti, offrendo un vantaggio competitivo in un ambiente digitale in continua evoluzione.

Vantaggi critici dello sviluppo web No-Code

No-code Lo sviluppo web offre numerosi vantaggi che lo rendono un'alternativa interessante ai metodi di codifica tradizionali. Alcuni dei vantaggi più interessanti sono:

Riduzione dei tempi di sviluppo: le piattaforme No-code automatizzano gran parte del processo di sviluppo, riducendo significativamente il tempo necessario per creare e lanciare un'applicazione web. Uno sviluppo più rapido significa che le aziende possono distribuire rapidamente le loro applicazioni, riducendo il time-to-market.

Riduzione dei costi di sviluppo: Consentendo ai non sviluppatori di creare e mantenere le applicazioni web, le aziende possono ridurre o eliminare la necessità di costosi team di sviluppo. Questo aspetto di risparmio è particolarmente prezioso per le piccole e medie imprese con risorse limitate.

Maggiore accessibilità e collaborazione: le piattaforme di sviluppo No-code consentono ai membri del team con competenze e background diversi di contribuire al processo di sviluppo. Questo approccio inclusivo favorisce la collaborazione, consentendo un rapido sviluppo di idee innovative.

Responsabilizzazione dei cittadini sviluppatori: lo sviluppo web di No-code consente a persone senza esperienza professionale di programmazione di creare e modificare applicazioni web. La responsabilizzazione dei cittadini sviluppatori può aiutare le organizzazioni a colmare il divario tra i team IT e aziendali, promuovendo una cultura dell'innovazione.

Riduzione del debito tecnico: A causa di codice inefficiente o obsoleto, i processi di sviluppo tradizionali possono accumulare debiti tecnici nel tempo. Le piattaforme no-code generano codice pulito ed efficiente che aiuta a minimizzare il debito tecnico, garantendo che le applicazioni web rimangano scalabili e manutenibili in base all'evoluzione dei requisiti.

Maggiore attenzione al design e all'esperienza utente: Poiché le piattaforme no-code gestiscono gli aspetti tecnici dello sviluppo web, gli utenti sono liberi di concentrarsi sulla progettazione di applicazioni visivamente accattivanti e di facile utilizzo. Questa attenzione al design e all'esperienza utente può portare a una maggiore soddisfazione dei clienti e a un maggiore coinvolgimento degli utenti.

Poiché le piattaforme gestiscono gli aspetti tecnici dello sviluppo web, gli utenti sono liberi di concentrarsi sulla progettazione di applicazioni visivamente accattivanti e di facile utilizzo. Questa attenzione al design e all'esperienza utente può portare a una maggiore soddisfazione dei clienti e a un maggiore coinvolgimento degli utenti. Scalabilità: Molte piattaforme di no-code , tra cui AppMaster .io, sono costruite tenendo conto della scalabilità, che consente una rapida espansione al crescere dei requisiti aziendali e applicativi. Questa scalabilità garantisce che le applicazioni web possano adattarsi alla vostra attività, gestendo l'aumento del traffico di utenti e delle funzionalità richieste.

No-Code contro lo sviluppo low-code

I termini "no-code" e "low-code" sono spesso usati in modo intercambiabile, ma i due termini presentano alcune differenze fondamentali. La comprensione di queste differenze può aiutarvi a scegliere l'approccio giusto per i vostri progetti di sviluppo web.

No-Code Sviluppo

No-code Le piattaforme di sviluppo sono progettate per consentire agli utenti di creare applicazioni web e mobili senza scrivere alcun codice. Anche se questo potrebbe sembrare limitante, molte piattaforme no-code si sono evolute al di là dei costruttori di siti web di base e ora offrono strumenti completi per la creazione di applicazioni web complesse e interattive. No-code piattaforme utilizzano in genere un'interfaccia visiva, drag-and-drop, che consente a sviluppatori cittadini, analisti aziendali e altri utenti non tecnici di creare soluzioni software. Caratteristiche principali delle piattaforme no-code:

Interfacce di sviluppo completamente visuali

Adatte a utenti non tecnici

Focus sulla semplificazione del processo di creazione delle applicazioni

Componenti e modelli precostituiti

Generazione e distribuzione del codice automatizzate

Sviluppo low-code

D'altra parte, le piattaforme di sviluppo low-code si rivolgono sia agli utenti tecnici che a quelli non tecnici, offrendo una combinazione di strumenti di sviluppo visivi e la possibilità di scrivere codice personalizzato. Sebbene le piattaforme low-code riducano la quantità di programmazione richiesta, gli sviluppatori potrebbero comunque dover scrivere del codice per ottenere le funzionalità desiderate. Ciò rende lo sviluppo su low-code un approccio più flessibile, adatto a utenti con diversi livelli di competenza tecnica. Caratteristiche principali delle piattaforme low-code:

Interfacce visive con possibilità di codifica personalizzata

Adatto sia agli utenti tecnici che a quelli non tecnici

Focus sull'accelerazione del processo di sviluppo

Componenti precostituiti e possibilità di integrare codice personalizzato

La distribuzione può richiedere una configurazione aggiuntiva

Strumenti e piattaforme per lo sviluppo web No-Code

Oggi è disponibile un'ampia gamma di strumenti e piattaforme per lo sviluppo web no-code, in grado di soddisfare diversi livelli di complessità e requisiti degli utenti. Ecco alcune piattaforme di sviluppo web no-code popolari da prendere in considerazione:

AppMaster .io: Come piattaforma no-code completa per la creazione di applicazioni web, mobili e backend, AppMaster.io offre strumenti visivi per la progettazione di modelli di dati, processi aziendali, API e interfacce utente. La piattaforma genera e distribuisce automaticamente il codice dell'applicazione. Wix: Wix è un popolare costruttore di siti web no-code con un'interfaccia semplice e drag-and-drop per creare siti web visivamente accattivanti. Sebbene si concentri principalmente sui siti web, Wix può essere utilizzato anche per creare applicazioni web di base, rendendolo adatto a privati e piccole imprese. Webflow Webflow combina la facilità d'uso di un no-code costruttore di siti web con la potenza di una piattaforma di sviluppo web completa. Con Webflow gli utenti possono progettare, costruire e lanciare siti web reattivi, compresi negozi di e-commerce e blog, senza dover scrivere alcun codice. Bubble Bubble è una piattaforma no-code che consente agli utenti di creare applicazioni web con un editor visuale, integrando funzioni quali l'autenticazione degli utenti, l'archiviazione dei dati e le connessioni API di terze parti. Bubble offre strumenti potenti e la possibilità di creare logica e flussi di lavoro personalizzati. OutSystems: OutSystems è una piattaforma low-code che consente agli utenti di creare applicazioni web e mobili complesse utilizzando un ambiente di sviluppo visuale, con la possibilità di aggiungere codice personalizzato quando necessario. OutSystems è adatto alle aziende e ai progetti più grandi che richiedono capacità di sviluppo più potenti.

AppMaster.io: Una piattaforma completa No-Code

AppMaster.io si distingue come un potente no-code strumento che consente agli utenti di creare applicazioni backend, web e mobili con strumenti di sviluppo visuali completi. A differenza di altre piattaforme, AppMaster.io permette ai clienti di creare visivamente modelli di dati (schema di database), progettare la logica aziendale attraverso i processi di business, creare API REST ed endpoint WSS e costruire interfacce utente utilizzando un'interfaccia drag-and-drop.

Funzionalità avanzate e flessibilità

Con AppMaster.io è possibile creare applicazioni web completamente interattive, supportate da una potente logica lato server e dall'integrazione di database. I processi aziendali Web vengono eseguiti direttamente nel browser dell'utente, rendendo le applicazioni più reattive ed efficienti. Le applicazioni mobili sono generate utilizzando il framework server-driven di AppMaster, basato su Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per IOS, per offrire un'esperienza utente eccellente su più piattaforme.

Eliminazione del debito tecnico

Una delle caratteristiche principali di AppMaster.io è la sua capacità di eliminare il debito tecnico. Rigenerando le applicazioni da zero ogni volta che i requisiti vengono modificati, AppMaster assicura che non vi sia alcun degrado nella qualità delle applicazioni nel tempo. Ciò significa che anche un singolo sviluppatore cittadino può creare una soluzione software completa e scalabile, completa di backend del server, sito web, portale clienti e applicazioni mobili native, senza preoccuparsi di mantenere una base di codice.

Applicazioni scalabili e pronte per l'impresa

AppMaster Le applicazioni possono funzionare con qualsiasi database compatibile con PostgreSQL come database primario. Poiché il backend è generato con il linguaggio di programmazione Go (golang), le applicazioni realizzate con AppMaster.io sono altamente scalabili e adatte a casi di utilizzo aziendali e ad alto carico.

Abbonamenti e prezzi

AppMaster.io offre sei livelli di abbonamento, che rispondono a esigenze diverse e alla complessità delle applicazioni. Gli utenti possono iniziare con un abbonamento gratuito Learn & Explore per testare la piattaforma e aggiornarla in base alle esigenze. I livelli superiori, come Business ed Enterprise, offrono opzioni aggiuntive, come l'esportazione di file binari, il codice sorgente e l'hosting on-premises.

Nel complesso, AppMaster.io offre una vasta gamma di funzionalità per gli utenti aziendali che hanno bisogno di creare applicazioni in modo rapido ed economico e per gli sviluppatori che cercano una piattaforma no-code potente che non comprometta la funzionalità o la scalabilità. Con oltre 60.000 utenti e numerosi riconoscimenti da parte di G2 come High Performer e Momentum Leader nelle piattaforme di sviluppo No-Code, AppMaster.io è una scelta convincente per chiunque sia interessato allo sviluppo web no-code.

Come iniziare con lo sviluppo web No-Code

Intraprendere il viaggio nello sviluppo web no-code può essere incredibilmente gratificante, in quanto consente di dare vita alle proprie idee senza dover imparare linguaggi di programmazione o assumere sviluppatori. Qui presentiamo una guida passo passo per aiutare i principianti a iniziare lo sviluppo web su no-code:

Identificare gli obiettivi e i requisiti del progetto: Prima di tuffarsi nello sviluppo di no-code , è fondamentale definire lo scopo e gli obiettivi della vostra applicazione web. Delineate le caratteristiche principali del progetto, l'aspetto e l'atmosfera desiderati, il pubblico di riferimento e i principali flussi di lavoro. Questo vi darà una chiara comprensione delle fondamenta della vostra applicazione e vi guiderà nella scelta della piattaforma no-code appropriata. Selezionare la piattaforma no-code giusta: Ricercate e confrontate le piattaforme no-code disponibili, come AppMaster .io, Wix e Webflow . Assicuratevi di scegliere una piattaforma che sia in linea con i requisiti del vostro progetto e che lasci spazio alla scalabilità. Per esempio, AppMaster .io è uno strumento no-code completo con ampie capacità di sviluppo di applicazioni backend, web e mobili, che lo rende una scelta intelligente per diversi tipi di progetti e livelli di complessità. Imparate le basi della piattaforma no-code : Una volta scelta la piattaforma, è necessario familiarizzare con le sue caratteristiche, le sue funzionalità e la sua interfaccia utente. Esplorate tutorial, corsi e documentazione ufficiale per acquisire una conoscenza approfondita della specifica piattaforma no-code . Molte piattaforme, tra cui AppMaster .io, offrono piani di prova gratuiti per esplorare i loro strumenti e servizi. Pianificate la struttura e il layout dell'applicazione: Fate uno schizzo dell'interfaccia dell'applicazione, delineando la struttura, il layout e la navigazione desiderati. La mappatura dell'interfaccia utente rappresenterà visivamente l'aspetto e il funzionamento dell'applicazione, consentendo di costruire un'esperienza utente coesa. Utilizzate strumenti di wireframing o semplicemente diagrammi disegnati a mano per creare il vostro prototipo. Progettare e costruire utilizzando la piattaforma no-code : Iniziate a creare la vostra applicazione web utilizzando gli strumenti visivi disponibili nella piattaforma no-code selezionata. Trascinate e rilasciate i componenti dell'interfaccia utente, configurate gli stili e personalizzate l'aspetto, tenendo conto dell'esperienza dell'utente. Piattaforme come AppMaster .io consentono di progettare visivamente modelli di dati, processi aziendali, API e interfacce utente, generando e distribuendo l'applicazione senza soluzione di continuità. Collegare servizi esterni (se necessario): Se la vostra applicazione deve interagire con altri servizi, strumenti o database, assicuratevi di utilizzare le integrazioni disponibili fornite dalla piattaforma no-code . Potrebbe essere necessario impostare connessioni API o collegarsi a strumenti di terze parti per ottenere le funzionalità desiderate. Testate la vostra applicazione: Testate rigorosamente la vostra applicazione web su diversi dispositivi, browser e sistemi operativi. Assicuratevi che tutte le funzionalità, i flussi di lavoro e le integrazioni funzionino come previsto. Identificate e correggete eventuali bug o problemi di usabilità riscontrati durante i test per garantire un'esperienza utente senza problemi. Distribuire l'applicazione: Una volta completati i test e perfezionata la vostra applicazione, distribuitela usando gli strumenti di distribuzione integrati offerti dalla vostra piattaforma no-code . Alcune piattaforme, come AppMaster .io, consentono di ospitare le applicazioni sui loro server o addirittura di esportare i file binari o il codice sorgente, consentendovi di distribuirli sul vostro server. Promuovere e mantenere l'applicazione: Una volta che la vostra applicazione web è attiva, promuovetela al vostro pubblico di riferimento e monitorate costantemente le sue prestazioni e il feedback degli utenti. Aggiornate regolarmente l'applicazione, correggendo i bug e migliorando l'esperienza dell'utente in base al feedback e all'evoluzione dei requisiti.

Grazie a questi passaggi, sarete ben attrezzati per creare e lanciare le vostre applicazioni web utilizzando le piattaforme di sviluppo no-code. Piattaforme come AppMaster.io consentono a persone non tecniche e a sviluppatori esperti di creare applicazioni scalabili e di alta qualità in modo più rapido ed economico. Quindi, tuffatevi nel mondo dello sviluppo web no-code e raccogliete i vantaggi che offre per i vostri progetti aziendali o personali.