什么是No-Code 网站开发？

无代码网络开发是一种无需手工编写任何代码即可构建网络应用程序的方法。相反，开发人员和非技术用户可以使用no-code 平台提供的可视化工具和预置组件创建应用程序。这些平台在后台自动处理创建网络应用程序的技术问题，如生成代码、设计布局和配置数据库。这样，用户就可以专注于应用程序的设计、功能和用户体验，而不必担心技术细节。

No-code 网络开发平台使那些几乎没有编程经验的人也能快速、经济地创建网络应用程序。通过实现快速应用程序开发并最大限度地减少与传统编程语言相关的学习曲线， 工具实现了网络开发的民主化，使各行各业的用户都能将自己的想法付诸实践并解决复杂的问题，而无需依赖专门的软件开发团队。no-code

No-Code 网站开发为何越来越受欢迎？

近年来，no-code 网页开发在各行各业的普及和应用迅速增长。导致其日益流行的原因有以下几点：

No-Code 网站开发的关键优势

No-code 网络开发具有众多优势，使其成为传统编码方法的一个极具吸引力的替代方案。其中最引人注目的优势包括

缩短开发时间： No-code 平台实现了大部分开发流程的自动化，大大缩短了创建和启动网络应用程序所需的时间。更快的开发速度意味着企业可以快速部署应用程序，缩短产品上市时间。

平台实现了大部分开发流程的自动化，大大缩短了创建和启动网络应用程序所需的时间。更快的开发速度意味着企业可以快速部署应用程序，缩短产品上市时间。 降低开发成本： 通过让非开发人员创建和维护网络应用程序，企业可以减少或消除对昂贵的开发团队的需求。对于资源有限的中小型企业来说，这种节约成本的优势尤为重要。

通过让非开发人员创建和维护网络应用程序，企业可以减少或消除对昂贵的开发团队的需求。对于资源有限的中小型企业来说，这种节约成本的优势尤为重要。 更高的可访问性和协作性： No-code 开发平台可让具有不同技能和背景的团队成员轻松参与开发过程。这种包容性方法促进了协作，使创新理念得以快速发展。

开发平台可让具有不同技能和背景的团队成员轻松参与开发过程。这种包容性方法促进了协作，使创新理念得以快速发展。 增强公民开发者的能力： No-code 网络开发使没有专业编程经验的个人也能创建和修改网络应用程序。这种对公民开发者的授权可以帮助企业缩小 IT 团队与业务团队之间的差距，促进创新文化的发展。

网络开发使没有专业编程经验的个人也能创建和修改网络应用程序。这种对公民开发者的授权可以帮助企业缩小 IT 团队与业务团队之间的差距，促进创新文化的发展。 技术债务最小化： 由于代码效率低下或过时，传统开发流程会随着时间的推移累积技术债务。无代码平台可生成简洁、高效的代码，有助于最大限度地减少技术债务，确保网络应用程序随着需求的变化保持可扩展性和可维护性。

由于代码效率低下或过时，传统开发流程会随着时间的推移累积技术债务。无代码平台可生成简洁、高效的代码，有助于最大限度地减少技术债务，确保网络应用程序随着需求的变化保持可扩展性和可维护性。 更加注重设计和用户体验： 由于 no-code 平台负责处理网络开发的技术问题，因此用户可以专注于设计具有视觉吸引力、用户友好的应用程序。这种对设计和用户体验的关注可提高客户满意度和用户参与度。

由于 平台负责处理网络开发的技术问题，因此用户可以专注于设计具有视觉吸引力、用户友好的应用程序。这种对设计和用户体验的关注可提高客户满意度和用户参与度。 可扩展性：许多 no-code 平台（包括 AppMaster .io）在构建时都考虑到了可扩展性，可以随着业务和应用需求的增长而快速扩展。这种可扩展性可确保您的网络应用程序能够与您的业务同步调整，处理增加的用户流量和功能需求。

No-Code 与低代码开发

无代码开发和低代码开发这两个术语经常被交替使用，但两者有一些关键的区别。了解这些区别可以帮助您为网络开发项目选择正确的方法。

No-Code 开发

No-code 无代码开发平台旨在让用户无需编写任何代码即可创建网络和移动应用程序。虽然这听起来有一定的局限性，但许多 平台已经超越了基本的网站构建工具，现在可以为创建复杂的交互式网络应用程序提供全面的工具。 平台通常使用可视化的no-code No-code 拖放界面，使公民开发人员、业务分析师和其他非技术用户能够构建软件解决方案。 平台的主要特点：no-code

完全可视化的开发界面

适合非技术用户

注重简化应用程序构建过程

预置组件和模板

自动代码生成和部署

低代码开发

另一方面，low-code 开发平台同时满足技术用户和非技术用户的需求，提供可视化开发工具和编写自定义代码能力的组合。虽然低代码平台减少了所需的编程量，但开发人员仍可能需要编写一些代码来实现所需的功能。这使得low-code 开发成为一种更灵活的方法，适合具有不同专业技术水平的用户。low-code 平台的主要特点：

可视化界面，可选择自定义编码

既适合技术用户，也适合非技术用户

注重加快开发过程

预置组件和集成自定义代码选项

部署可能需要额外配置

用于No-Code 网站开发的工具和平台

目前，no-code 网页开发工具和平台种类繁多，可满足不同层次的复杂性和用户需求。以下是几个值得考虑的常用no-code 网络开发平台：

AppMaster .io：作为创建网络、移动和后台应用程序的综合性 no-code 平台，AppMaster.io 为设计数据模型、业务流程、应用程序接口和用户界面提供可视化工具。该平台可自动生成和部署应用程序的代码。 Wix：Wix 是一个流行的 no-code 网站建设工具，拥有一个简单的 drag-and-drop 界面，用于创建具有视觉吸引力的网站。虽然 Wix 主要侧重于网站，但它也可用于创建基本的网络应用程序，因此非常适合个人和小型企业使用。 Webflow Wix： Webflow 兼具 no-code 网站建设工具的易用性和成熟网站开发平台的强大功能。通过 Webflow ，用户无需编写任何代码即可设计、构建和发布响应式网站，包括电子商务商店和博客。 Bubble Bubble ： Bubble 是一个 no-code 平台，使用户能够使用可视化编辑器构建网络应用程序，并集成了用户验证、数据存储和第三方 API 连接等功能。 提供强大的工具，并能创建自定义逻辑和工作流。 OutSystems：OutSystems 是一个 low-code 平台，使用户能够使用可视化开发环境创建复杂的网络和移动应用程序，并可在必要时添加自定义代码。OutSystems 适合需要更强大开发能力的企业和大型项目。

AppMaster.io：No-Code 综合平台

AppMaster.io 是一款功能强大的no-code 工具，用户可使用全面的可视化开发工具创建后台、网络和移动应用程序。与其他平台不同，AppMaster.io 允许客户以可视化方式创建数据模型（数据库模式），通过业务流程设计业务逻辑，创建REST API和 WSS 端点，并使用drag-and-drop 界面构建用户界面。

高级功能和灵活性

有了AppMaster.io，您就可以在强大的服务器端逻辑和数据库集成的支持下创建完全交互式的网络应用程序。网络业务流程可直接在用户浏览器中执行，使应用程序反应更灵敏、更高效。移动应用程序使用AppMaster 的服务器驱动框架生成，该框架基于Kotlin和Jetpack Compose for Android 以及SwiftUI for IOS，可在多个平台上提供良好的用户体验。

消除技术债务

AppMaster.io 的突出特点之一是能够消除技术债务。每当修改需求时，AppMaster 都会从头开始重新生成应用程序，从而确保应用程序的质量不会随着时间的推移而下降。这意味着，即使是一个公民开发人员，也可以创建一个全面、可扩展的软件解决方案，包括服务器后台、网站、客户门户和本地移动应用程序，而无需担心代码库的维护。

可扩展的企业级应用

AppMaster PostgreSQL 应用程序可以使用任何兼容 PostgreSQL 的数据库作为主数据库。由于后端是使用 Go（golang）编程语言生成的，因此使用 .io 构建的应用程序具有高度可扩展性，适用于企业和高负载用例。AppMaster

订阅和定价

AppMaster.io 提供六个订阅层级，以满足不同的需求和应用复杂性。用户可以从免费的 "学习与探索 "订阅开始，测试平台并根据需要进行升级。较高的层级（如 Business 和 Enterprise）提供更多选项，如导出二进制文件、源代码和内部托管。

总体而言，AppMaster.io 为需要快速、经济高效地创建应用程序的企业用户和正在寻找功能强大、可扩展的no-code 平台的开发人员提供了广泛的功能。AppMaster.io拥有60,000多名用户，并多次荣获G2颁发的 "No-Code 开发平台绩优股 "和 "势头领先者 "称号，是任何对no-code 网站开发感兴趣的人的不二之选。

开始No-Code 网站开发

开始您的no-code 网站开发之旅可能会让您受益匪浅，因为它可以让您实现自己的想法，而无需学习编程语言或雇佣开发人员。在此，我们将为您提供一份循序渐进的指南，帮助初学者开始使用no-code 网站开发：

确定项目目标和要求：在进入 no-code 开发之前，首先要明确网络应用程序的目的和目标。概述项目的核心功能、所需的外观和感觉、目标受众和主要工作流程。这将使您清楚地了解应用程序的基础，并指导您选择合适的 no-code 平台。 选择合适的 no-code 平台：研究并比较可用的 no-code 平台，如 AppMaster .io 、Wix 和 Webflow 。确保选择的平台符合您的项目要求，并留有扩展空间。例如， AppMaster .io 是一个综合性的 no-code 工具，具有开发后台、网络和移动应用程序的广泛功能，是各种项目类型和复杂程度的明智选择。 了解 no-code 平台的基础知识：一旦选择了一个平台，就要熟悉其特性、功能和用户界面。探索教程、课程和官方文档，深入了解特定的 no-code 平台。包括 AppMaster .io 在内的许多平台都提供免费试用计划，供您探索其工具和服务。 规划应用程序的结构和布局：绘制应用程序的界面草图，勾勒出所需的结构、布局和导航。绘制用户界面将直观地展示应用程序的外观和功能，使您能够构建连贯的用户体验。使用线框工具或手绘图表来创建原型。 使用 no-code 平台进行设计和构建：使用所选 no-code 平台中的可视化工具开始创建网络应用程序。拖放用户界面组件、配置样式并自定义外观，同时牢记用户体验。 AppMaster .io 等平台可让您直观地设计数据模型、业务流程、应用程序接口和用户界面，无缝生成和部署应用程序。 连接外部服务（如有需要）：如果您的应用程序需要与其他服务、工具或数据库交互，请确保使用 no-code 平台提供的可用集成。您可能需要设置 API 连接或与第三方工具连接，以实现所需的功能。 测试应用程序：在不同的设备、浏览器和操作系统上严格测试您的网络应用程序。确保所有功能、工作流程和集成都能按预期运行。找出并修复测试过程中发现的任何错误或可用性问题，以确保流畅的用户体验。 部署应用程序：完成测试并完善应用程序后，使用 no-code 平台提供的内置部署工具进行部署。有些平台（如 AppMaster .io ）允许您在其服务器上托管应用程序，甚至导出二进制文件或源代码，以便在自己的服务器上部署。 推广和维护应用程序：网络应用程序上线后，向目标受众推广，并持续监控其性能和用户反馈。定期更新应用程序，根据反馈和不断变化的需求修复错误并改善用户体验。

有了这些步骤，您就可以使用no-code 开发平台创建并发布自己的网络应用程序了。AppMaster.io 等平台允许非技术人员和经验丰富的开发人员以更快的速度和更高的成本效益创建高质量、可扩展的应用程序。因此，请投身于no-code 网站开发的世界，并收获它为您的企业或个人项目带来的好处。