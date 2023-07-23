No-Code Web Geliştirme Nedir?

Kodsuz web geliştirme, elle herhangi bir kod yazmadan web uygulamaları oluşturmaya yönelik bir yaklaşımdır. Bunun yerine, geliştiriciler ve teknik olmayan kullanıcılar no-code platformlar tarafından sağlanan görsel araçları ve önceden oluşturulmuş bileşenleri kullanarak uygulamalar oluşturabilir. Bu platformlar, arka planda otomatik olarak kod oluşturma, düzenler tasarlama ve veritabanlarını yapılandırma gibi web uygulaması oluşturmanın teknik yönlerini ele alır. Bu şekilde, kullanıcılar teknik detaylar hakkında endişelenmeden uygulamanın tasarımına, işlevselliğine ve kullanıcı deneyimine odaklanabilir.

No-code web geliştirme platformları, çok az programlama deneyimi olan veya hiç olmayan kişilere web uygulamalarını hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde oluşturma olanağı sağlar. no-code araçlar , hızlı uygulama geliştirmeyi mümkün kılarak ve geleneksel programlama dilleriyle ilişkili öğrenme eğrisini en aza indirerek, web geliştirmeyi demokratikleştirir ve iş yelpazesindeki kullanıcıların, özel yazılım geliştirme ekiplerine güvenmeden fikirlerini hayata geçirmelerine ve karmaşık sorunları çözmelerine olanak tanır.

No-Code Web Geliştirme Neden Popülerlik Kazanıyor?

Son yıllarda, no-code web geliştirmenin popülaritesi ve çeşitli endüstrilerde benimsenmesi hızla arttı. Artan popülaritesine birkaç neden katkıda bulunur:

Web uygulamalarına olan talep artıyor: İnternetin hayatımızın her alanına girmesiyle birlikte web uygulamalarına olan ihtiyaç da arttı. Operasyonlarını kolaylaştırmak ve müşterilere daha verimli bir şekilde ulaşmak için çevrimiçi araçları kullanabilen işletmeler, web varlıklarını oluşturmak, sürdürmek ve ölçeklendirmek için bir yola ihtiyaç duyar.

İnternetin hayatımızın her alanına girmesiyle birlikte web uygulamalarına olan ihtiyaç da arttı. Operasyonlarını kolaylaştırmak ve müşterilere daha verimli bir şekilde ulaşmak için çevrimiçi araçları kullanabilen işletmeler, web varlıklarını oluşturmak, sürdürmek ve ölçeklendirmek için bir yola ihtiyaç duyar. Nitelikli geliştirici eksikliği: Profesyonel yazılım geliştiricilere olan talep genellikle mevcut yetenek havuzunu aşıyor ve bu da web uygulama projelerinde çalışacak kalifiye geliştiricilerin eksikliğine yol açıyor. Bu boşluk, işletmelerin yalnızca şirket içi geliştirme ekiplerine güvenmeden web uygulamaları geliştirmelerine olanak tanıyan alternatif çözümlere ihtiyaç duyuyor.

talep genellikle mevcut yetenek havuzunu aşıyor ve bu da web uygulama projelerinde çalışacak kalifiye geliştiricilerin eksikliğine yol açıyor. Bu boşluk, işletmelerin yalnızca şirket içi geliştirme ekiplerine güvenmeden web uygulamaları geliştirmelerine olanak tanıyan alternatif çözümlere ihtiyaç duyuyor. Azaltılmış giriş engelleri: Geleneksel web geliştirme, geliştirici bilgisi gerektirir ve teknik olmayan kullanıcılar için dik bir öğrenme eğrisi içerir. Görsel geliştirme araçları ve önceden oluşturulmuş bileşenler sunan no-code platformlar, minimum kodlama deneyimine sahip kişilerin web geliştirme sürecine katılmasına olanak tanır.

Geleneksel web geliştirme, geliştirici bilgisi gerektirir ve teknik olmayan kullanıcılar için dik bir öğrenme eğrisi içerir. Görsel geliştirme araçları ve önceden oluşturulmuş bileşenler sunan platformlar, minimum kodlama deneyimine sahip kişilerin web geliştirme sürecine katılmasına olanak tanır. Gelişmiş teknoloji ve araçlar: No-code araçlar son yıllarda önemli ölçüde olgunlaştı ve birçok platform artık karmaşık web geliştirme görevlerini yerine getirebilen güçlü, esnek ve kullanıcı dostu arayüzler sunuyor. Bu teknolojik gelişme no-code web geliştirmeyi işletmeler ve bireysel girişimciler için daha uygun bir seçenek haline getirdi.

araçlar son yıllarda önemli ölçüde olgunlaştı ve birçok platform artık karmaşık web geliştirme görevlerini yerine getirebilen güçlü, esnek ve kullanıcı dostu arayüzler sunuyor. Bu teknolojik gelişme web geliştirmeyi işletmeler ve bireysel girişimciler için daha uygun bir seçenek haline getirdi. Çevik geliştirme metodolojileri: No-code geliştirme platformları, hızlı prototip oluşturma ve yinelemeli geliştirmeyi desteklemek için çok uygundur. Web uygulamaları oluşturmak ve güncellemek no-code araçlarla çok daha hızlı olduğundan, işletmeler pazardaki değişikliklere ve müşteri beklentilerine hızla uyum sağlayarak sürekli değişen dijital ortamda rekabet avantajı sağlar.

No-Code Web Geliştirmenin Kritik Avantajları

No-code web geliştirme, onu geleneksel kodlama yöntemlerine çekici bir alternatif haline getiren çok sayıda avantaj sunar. En çekici avantajlardan bazıları şunlardır:

Azaltılmış geliştirme süresi: No-code platformlar, geliştirme sürecinin çoğunu otomatikleştirerek bir web uygulaması oluşturmak ve başlatmak için gereken süreyi önemli ölçüde azaltır. Daha hızlı geliştirme, işletmelerin uygulamalarını hızlı bir şekilde devreye alarak pazara sunma süresini kısaltması anlamına gelir.

platformlar, geliştirme sürecinin çoğunu otomatikleştirerek bir web uygulaması oluşturmak ve başlatmak için gereken süreyi önemli ölçüde azaltır. Daha hızlı geliştirme, işletmelerin uygulamalarını hızlı bir şekilde devreye alarak pazara sunma süresini kısaltması anlamına gelir. Daha düşük geliştirme maliyetleri: İşletmeler, geliştirici olmayanların web uygulamaları oluşturmasını ve sürdürmesini sağlayarak, pahalı geliştirme ekiplerine olan ihtiyacı azaltabilir veya ortadan kaldırabilir. Bu maliyet tasarrufu yönü, sınırlı kaynaklara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler için özellikle değerlidir.

İşletmeler, geliştirici olmayanların web uygulamaları oluşturmasını ve sürdürmesini sağlayarak, pahalı geliştirme ekiplerine olan ihtiyacı azaltabilir veya ortadan kaldırabilir. Bu maliyet tasarrufu yönü, sınırlı kaynaklara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler için özellikle değerlidir. Daha fazla erişilebilirlik ve işbirliği: No-code geliştirme platformları, farklı becerilere ve geçmişlere sahip ekip üyelerinin geliştirme sürecine katkıda bulunmalarını kolaylaştırır. Bu kapsayıcı yaklaşım, işbirliğini teşvik ederek yenilikçi fikirlerin hızla geliştirilmesine olanak tanır.

geliştirme platformları, farklı becerilere ve geçmişlere sahip ekip üyelerinin geliştirme sürecine katkıda bulunmalarını kolaylaştırır. Bu kapsayıcı yaklaşım, işbirliğini teşvik ederek yenilikçi fikirlerin hızla geliştirilmesine olanak tanır. Vatandaş geliştiricileri güçlendirme: No-code web geliştirme, profesyonel programlama deneyimi olmayan kişilerin web uygulamaları oluşturmasına ve değiştirmesine olanak tanır. Vatandaş geliştiricilerin bu şekilde yetkilendirilmesi, kuruluşların BT ve iş ekipleri arasındaki boşluğu doldurmasına yardımcı olarak bir yenilik kültürü geliştirebilir.

web geliştirme, profesyonel programlama deneyimi olmayan kişilerin web uygulamaları oluşturmasına ve değiştirmesine olanak tanır. Vatandaş geliştiricilerin bu şekilde yetkilendirilmesi, kuruluşların BT ve iş ekipleri arasındaki boşluğu doldurmasına yardımcı olarak bir yenilik kültürü geliştirebilir. En aza indirilmiş teknik borç: Verimsiz veya güncelliğini yitirmiş kod nedeniyle, geleneksel geliştirme süreçleri zaman içinde teknik borç tahakkuk ettirebilir. Kodsuz platformlar, teknik borcu en aza indirmeye yardımcı olan temiz ve verimli kodlar üreterek web uygulamalarının gereksinimler değiştikçe ölçeklenebilir ve bakım yapılabilir kalmasını sağlar.

Verimsiz veya güncelliğini yitirmiş kod nedeniyle, geleneksel geliştirme süreçleri zaman içinde teknik borç tahakkuk ettirebilir. Kodsuz platformlar, teknik borcu en aza indirmeye yardımcı olan temiz ve verimli kodlar üreterek web uygulamalarının gereksinimler değiştikçe ölçeklenebilir ve bakım yapılabilir kalmasını sağlar. Tasarım ve kullanıcı deneyimine daha fazla odaklanma: no-code platformlar web geliştirmenin teknik yönlerini ele aldığından, kullanıcılar görsel olarak çekici, kullanıcı dostu uygulamalar tasarlamaya odaklanmakta özgürdür. Tasarım ve kullanıcı deneyimine bu şekilde odaklanmak, daha yüksek müşteri memnuniyetine ve daha fazla kullanıcı katılımına yol açabilir.

platformlar web geliştirmenin teknik yönlerini ele aldığından, kullanıcılar görsel olarak çekici, kullanıcı dostu uygulamalar tasarlamaya odaklanmakta özgürdür. Tasarım ve kullanıcı deneyimine bu şekilde odaklanmak, daha yüksek müşteri memnuniyetine ve daha fazla kullanıcı katılımına yol açabilir. Ölçeklenebilirlik: AppMaster .io da dahil olmak üzere birçok no-code platform, ölçeklenebilirlik göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur ve iş ve uygulama gereksinimleriniz büyüdükçe hızlı genişlemeye olanak tanır. Bu ölçeklenebilirlik, web uygulamalarınızın artan kullanıcı trafiğini ve işlevsellik taleplerini karşılayarak işletmenizin yanı sıra uyum sağlayabilmesini sağlar.

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No-Code ve Düşük Kodlu Geliştirme

Kodsuz ve düşük kodlu geliştirme terimleri genellikle birbirinin yerine kullanılır, ancak ikisinin bazı önemli farklılıkları vardır. Bu farklılıkları anlamak, web geliştirme projeleriniz için doğru yaklaşımı seçmenize yardımcı olabilir.

No-Code Geliştirme

No-code geliştirme platformları, kullanıcıların herhangi bir kod yazmadan web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak sağlamak için tasarlanmıştır. Bu, sınırlayıcı gibi görünse de, birçok no-code platform, temel web sitesi oluşturucularının ötesine geçti ve artık karmaşık, etkileşimli web uygulamaları oluşturmak için kapsamlı araçlar sunuyor. No-code platformlar tipik olarak vatandaş geliştiricilerin, iş analistlerinin ve diğer teknik olmayan kullanıcıların yazılım çözümleri oluşturmasına olanak tanıyan görsel, sürükle ve bırak arayüzü kullanır. no-code platformların temel özellikleri:

Geliştirme için tamamen görsel arayüzler

Teknik olmayan kullanıcılar için uygun

Uygulama oluşturma sürecini basitleştirmeye odaklanın

Önceden oluşturulmuş bileşenler ve şablonlar

Otomatik kod oluşturma ve devreye alma

Düşük Kod Geliştirme

Öte yandan, low-code geliştirme platformları, hem teknik hem de teknik olmayan kullanıcılara hitap ederek, görsel geliştirme araçları ve özel kod yazma yeteneğinin bir kombinasyonunu sunar. Düşük kodlu platformlar gereken programlama miktarını azaltırken, geliştiricilerin yine de arzu ettikleri işlevselliğe ulaşmak için bazı kodlar yazmaları gerekebilir. Bu, low-code geliştirmeyi daha esnek bir yaklaşım haline getirir ve farklı düzeylerde teknik uzmanlığa sahip kullanıcılar için uygundur. low-code platformların temel özellikleri:

Özel kodlama seçeneği ile görsel arayüzler

Hem teknik hem de teknik olmayan kullanıcılar için uygun

Geliştirme sürecini hızlandırmaya odaklanın

Önceden oluşturulmuş bileşenler ve özel kodu entegre etme seçeneği

Dağıtım, ek yapılandırma gerektirebilir

No-Code Web Geliştirme için Araçlar ve Platformlar

Günümüzde farklı karmaşıklık seviyelerine ve kullanıcı gereksinimlerine hitap eden çok çeşitli no-code web geliştirme araçları ve platformları mevcuttur. Dikkate alınması gereken birkaç popüler no-code web geliştirme platformu şunlardır:

AppMaster .io : Web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmak için kapsamlı bir no-code platform olan AppMaster.io , veri modelleri, iş süreçleri, API'ler ve kullanıcı arayüzleri tasarlamak için görsel araçlar sunar. Platform, uygulamanız için kodu otomatik olarak oluşturur ve dağıtır. Wix : Wix, görsel olarak çekici web siteleri oluşturmak için basit, drag-and-drop arayüzüne sahip, popüler bir no-code web sitesi oluşturucusudur. Öncelikle web sitelerine odaklansa da Wix, temel web uygulamaları oluşturmak için de kullanılabilir, bu da onu bireyler ve küçük işletmeler için uygun hale getirir. Webflow : Webflow no-code bir web sitesi oluşturucunun kullanım kolaylığını tam teşekküllü bir web geliştirme platformunun gücüyle birleştirir. Webflow ile kullanıcılar herhangi bir kod yazmadan e-ticaret mağazaları ve bloglar dahil duyarlı web siteleri tasarlayabilir, oluşturabilir ve başlatabilir. Bubble : Bubble , kullanıcıların kimlik doğrulama, veri depolama ve üçüncü taraf API bağlantıları gibi özellikleri entegre ederek görsel bir düzenleyiciyle web uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan no-code bir platformdur. Bubble güçlü araçlar ve özel mantık ve iş akışları oluşturma yeteneği sunar. OutSystems : OutSystems, gerektiğinde özel kod ekleme seçeneği ile kullanıcıların görsel bir geliştirme ortamı kullanarak karmaşık web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan low-code bir platformdur. OutSystems, daha güçlü geliştirme yetenekleri gerektiren işletmeler ve daha büyük projeler için uygundur.

AppMaster.io: Kapsamlı No-Code Bir Platform

AppMaster.io, kullanıcıların kapsamlı görsel geliştirme araçlarıyla arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasını sağlayan güçlü bir no-code araç olarak öne çıkıyor. Diğer platformlardan farklı olarak AppMaster.io, müşterilerin görsel olarak veri modelleri (veritabanı şeması) oluşturmasına, İş Süreçleri yoluyla iş mantığı tasarlamasına, REST API ve WSS Uç Noktaları oluşturmasına ve drag-and-drop arabirimini kullanarak kullanıcı arabirimleri oluşturmasına olanak tanır.

Gelişmiş Özellikler ve Esneklik

AppMaster.io ile, güçlü sunucu tarafı mantığı ve veritabanı entegrasyonu ile desteklenen tamamen etkileşimli web uygulamaları oluşturabilirsiniz. Web İş Süreçleri, doğrudan kullanıcının tarayıcısında yürütülerek uygulamaları daha duyarlı ve verimli hale getirir. Mobil uygulamalar, AppMaster Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve IOS için SwiftUI tabanlı sunucu odaklı çerçevesi kullanılarak oluşturulur ve birden çok platformda mükemmel kullanıcı deneyimi sağlar.

Teknik Borcun Ortadan Kaldırılması

AppMaster.io'nun göze çarpan özelliklerinden biri, teknik borcu ortadan kaldırma yeteneğidir. AppMaster, gereksinimler değiştirildiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak, uygulama kalitesinde zaman içinde herhangi bir bozulma olmamasını sağlar. Bu, tek bir vatandaş geliştiricinin bile bir kod tabanını koruma endişesi duymadan bir sunucu arka ucu, web sitesi, müşteri portalı ve yerel mobil uygulamalarla tamamlanmış kapsamlı, ölçeklenebilir bir yazılım çözümü oluşturabileceği anlamına gelir.

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Ölçeklenebilir, Kurumsal Kullanıma Hazır Uygulamalar

AppMaster uygulamaları, herhangi bir PostgreSQL uyumlu veritabanıyla birincil veritabanı olarak çalışabilir. Arka uç, Go (golang) programlama dili ile oluşturulduğundan, AppMaster.io kullanılarak oluşturulan uygulamalar yüksek oranda ölçeklenebilir ve kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için uygundur.

Abonelikler ve Fiyatlandırma

AppMaster.io, farklı ihtiyaçlara ve uygulama karmaşıklığına hitap eden altı abonelik katmanı sunar. Kullanıcılar, platformu test etmek ve gerektiğinde yükseltme yapmak için ücretsiz bir Öğren ve Keşfet aboneliği ile başlayabilir. Business ve Enterprise gibi daha yüksek katmanlar, ikili dosyaları dışa aktarma, kaynak kodu ve şirket içi barındırma gibi ek seçenekler sunar.

Genel olarak, AppMaster.io, uygulamaları hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde oluşturması gereken iş kullanıcıları ve işlevsellik veya ölçeklenebilirlikten ödün vermeyen güçlü no-code bir platform arayan geliştiriciler için çok çeşitli yetenekler sunar. 60.000'den fazla kullanıcısı ve G2'den No-Code Geliştirme Platformlarında Yüksek Performanslı ve Momentum Lideri olarak aldığı çok sayıda ödülle AppMaster.io, no-code web geliştirmeyle ilgilenen herkes için zorlayıcı bir seçimdir.

No-Code Web Geliştirmeye Başlarken

no-code web geliştirme yolculuğunuza başlamak, programlama dillerini öğrenmenize veya geliştiricileri işe almanıza gerek kalmadan fikirlerinizi hayata geçirmenizi sağladığı için inanılmaz derecede tatmin edici olabilir. Burada, yeni başlayanların no-code web geliştirmeye başlamasına yardımcı olacak adım adım bir kılavuz sunuyoruz:

Proje hedeflerinizi ve gereksinimlerinizi belirleyin: no-code geliştirmeye dalmadan önce, web uygulamanızın amacını ve hedeflerini tanımlamanız çok önemlidir. Projenizin temel özelliklerini, istenen görünüm ve hissi, hedef kitleyi ve ana iş akışlarını ana hatlarıyla belirtin. Bu, uygulamanızın temelini net bir şekilde anlamanızı sağlayacak ve uygun no-code platformu seçmenizde size rehberlik edecektir. Doğru no-code platformu seçin: AppMaster .io , Wix ve Webflow gibi mevcut no-code platformları araştırın ve karşılaştırın. Projenizin gereksinimleriyle uyumlu ve ölçeklenebilirlik için alan sağlayan bir platform seçtiğinizden emin olun. Örneğin, AppMaster .io, arka uç, web ve mobil uygulamalar geliştirmede kapsamlı yeteneklere sahip kapsamlı bir no-code araçtır ve bu da onu çeşitli proje türleri ve karmaşıklık seviyeleri için akıllı bir seçim haline getirir. no-code platformun temellerini öğrenin: Bir platform seçtikten sonra, özelliklerini, işlevlerini ve kullanıcı arayüzünü öğrenin. Belirli no-code platform hakkında derinlemesine bilgi edinmek için öğreticileri, kursları ve resmi belgeleri keşfedin. AppMaster .io dahil birçok platform, araçlarını ve hizmetlerini keşfetmeniz için ücretsiz deneme planları sunar. Uygulamanızın yapısını ve düzenini planlayın: İstenen yapıyı, düzeni ve gezinmeyi ana hatlarıyla belirterek uygulamanızın arayüzünü çizin. Kullanıcı arayüzünün eşlenmesi, uygulamanızın nasıl görüneceğini ve çalışacağını görsel olarak temsil edecek ve uyumlu bir kullanıcı deneyimi oluşturmanıza olanak sağlayacaktır. Prototipinizi oluşturmak için tel çerçeveleme araçlarını veya basitçe elle çizilmiş diyagramları kullanın. no-code platformu kullanarak tasarlayın ve oluşturun: Seçtiğiniz no-code platformda bulunan görsel araçları kullanarak web uygulamanızı oluşturmaya başlayın. Kullanıcı deneyimini göz önünde bulundurarak UI bileşenlerini sürükleyip bırakın, stilleri yapılandırın ve görünümü özelleştirin. AppMaster .io gibi platformlar, uygulamanızı sorunsuz bir şekilde oluşturup dağıtarak veri modellerini, iş süreçlerini, API'leri ve kullanıcı arayüzlerini görsel olarak tasarlamanıza olanak tanır. Harici hizmetleri bağlayın (gerekirse): Uygulamanızın diğer hizmetler, araçlar veya veritabanlarıyla etkileşime girmesi gerekiyorsa, no-code platformunuz tarafından sağlanan mevcut entegrasyonları kullandığınızdan emin olun. İstenen işlevselliği elde etmek için API bağlantıları kurmanız veya üçüncü taraf araçlarla bağlantı kurmanız gerekebilir. Uygulamanızı test edin: Web uygulamanızı farklı cihazlarda, tarayıcılarda ve işletim sistemlerinde titizlikle test edin. Tüm işlevlerin, iş akışlarının ve entegrasyonların amaçlandığı gibi çalıştığından emin olun. Sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlamak için test sırasında keşfedilen hataları veya kullanılabilirlik sorunlarını tanımlayın ve düzeltin. Uygulamanızı devreye alın: Testi tamamlayıp uygulamanızı iyileştirdikten sonra, no-code platformunuz tarafından sunulan yerleşik devreye alma araçlarını kullanarak devreye alın. AppMaster .io gibi bazı platformlar, uygulamalarınızı kendi sunucularında barındırmanıza ve hatta ikili dosyaları veya kaynak kodunu dışa aktarmanıza olanak tanıyarak kendi sunucunuzda dağıtmanıza olanak tanır. Uygulamanızı tanıtın ve sürdürün: Web uygulamanızı yayına aldıktan sonra hedef kitlenize tanıtın, performansını ve kullanıcı geri bildirimlerini sürekli izleyin. Uygulamanızı düzenli olarak güncelleyin, hataları düzeltin ve geri bildirimlere ve gelişen gereksinimlere dayalı olarak kullanıcı deneyimini iyileştirin.

Bu adımlarla, no-code geliştirme platformlarını kullanarak kendi web uygulamalarınızı oluşturmak ve başlatmak için iyi bir donanıma sahip olacaksınız. AppMaster.io gibi platformlar, teknik bilgisi olmayan kişilerin ve deneyimli geliştiricilerin yüksek kaliteli, ölçeklenebilir uygulamaları daha hızlı ve daha uygun maliyetli bir şekilde oluşturmasına olanak tanır. Bu nedenle, no-code web geliştirme dünyasına dalın ve işiniz veya kişisel projeleriniz için sunduğu avantajlardan yararlanın.