O que é o Desenvolvimento Cidadão?

O desenvolvimento do cidadão é a prática de capacitar os utilizadores não técnicos - designados por cidadãos programadores - para criarem, modificarem e manterem aplicações, fluxos de trabalho e processos utilizando plataformas de baixo código ou sem código. Estas plataformas permitem aos utilizadores sem conhecimentos de programação conceber e construir software visualmente, concentrando-se na lógica comercial e não nas complexidades do código. O desenvolvimento do cidadão surgiu como uma abordagem valiosa para satisfazer as crescentes exigências de soluções digitais e acelerar o caminho para a transformação digital.

Os programadores cidadãos vêm de várias origens e funções dentro de uma organização, permitindo a colaboração multifuncional e promovendo uma cultura de inovação. Ao tornar o desenvolvimento de aplicações mais acessível a não programadores, as empresas podem resolver a escassez de competências, acelerar o crescimento e alcançar um maior nível de agilidade.

Porque é que o desenvolvimento do cidadão é importante para a transformação digital

A transformação digital exige que as empresas adaptem continuamente os processos, a cultura e a tecnologia existentes para satisfazer as exigências em rápida mudança do mundo digital. O desenvolvimento do cidadão está a desempenhar um papel cada vez mais importante na condução da transformação digital e na consecução dos seguintes objectivos principais:

Desenvolvimento rápido de aplicações: Os métodos tradicionais de desenvolvimento de aplicações envolvem, normalmente, meses ou mesmo anos de planeamento, desenvolvimento e testes. O desenvolvimento pelo cidadão acelera todo o processo, reduzindo o tempo de desenvolvimento de meses para semanas ou mesmo dias, dependendo da complexidade da aplicação. Os programadores cidadãos podem criar rapidamente aplicações adaptadas às suas necessidades específicas, o que resulta numa entrega mais rápida e num melhor tempo de colocação no mercado.

Os métodos tradicionais de desenvolvimento de aplicações envolvem, normalmente, meses ou mesmo anos de planeamento, desenvolvimento e testes. O desenvolvimento pelo cidadão acelera todo o processo, reduzindo o tempo de desenvolvimento de meses para semanas ou mesmo dias, dependendo da complexidade da aplicação. Os programadores cidadãos podem criar rapidamente aplicações adaptadas às suas necessidades específicas, o que resulta numa entrega mais rápida e num melhor tempo de colocação no mercado. Reduzir os atrasos das TI: Os departamentos de TI estão frequentemente sobrecarregados com pedidos de aplicações personalizadas, manutenção e suporte. O desenvolvimento do cidadão permite que funcionários não técnicos criem e mantenham aplicações, libertando as equipas de TI para se concentrarem noutras iniciativas estratégicas. Esta colaboração entre as equipas de TI e os programadores cidadãos pode melhorar a produtividade e a eficiência globais em toda a organização.

Os departamentos de TI estão frequentemente sobrecarregados com pedidos de aplicações personalizadas, manutenção e suporte. O desenvolvimento do cidadão permite que funcionários não técnicos criem e mantenham aplicações, libertando as equipas de TI para se concentrarem noutras iniciativas estratégicas. Esta colaboração entre as equipas de TI e os programadores cidadãos pode melhorar a produtividade e a eficiência globais em toda a organização. Incentivar a inovação: O desenvolvimento dos cidadãos promove uma cultura de inovação numa organização, permitindo que os funcionários de diversas origens contribuam para o processo de desenvolvimento e resolvam desafios comerciais de forma colaborativa. Isto leva a um maior conjunto de ideias e perspectivas diversas, resultando em soluções mais inovadoras.

O desenvolvimento dos cidadãos promove uma cultura de inovação numa organização, permitindo que os funcionários de diversas origens contribuam para o processo de desenvolvimento e resolvam desafios comerciais de forma colaborativa. Isto leva a um maior conjunto de ideias e perspectivas diversas, resultando em soluções mais inovadoras. Aumento da agilidade empresarial: À medida que as empresas se adaptam às condições de mercado em mudança, precisam de ter a capacidade de responder de forma rápida e decisiva. O desenvolvimento do cidadão permite que as organizações desenvolvam e implementem rapidamente novas aplicações ou modifiquem as existentes, facilitando a adaptação às necessidades comerciais em constante evolução.

Reduzir a dívida técnica e aumentar a velocidade

A dívida técnica refere-se às consequências a longo prazo de tomar atalhos ou decisões precipitadas no desenvolvimento de software, tais como código desatualizado, algoritmos ineficientes ou estruturas de dados inadequadas. Estes problemas podem sobrecarregar os departamentos de TI e abrandar o ritmo de desenvolvimento a longo prazo. O desenvolvimento pelo cidadão, em particular com a ajuda das plataformas low-code e no-code, pode responder a este desafio

Melhorar a qualidade do código: as plataformas Low-code e no-code geram código limpo e eficiente com base em normas industriais estabelecidas, reduzindo as hipóteses de acumulação de dívida técnica. Uma vez que a plataforma gere a geração de código, os programadores podem concentrar-se nos aspectos funcionais da aplicação, garantindo que cumprem os requisitos pretendidos sem comprometer a qualidade do código. Racionalização da manutenção: À medida que os requisitos da aplicação mudam ao longo do tempo, a dívida técnica pode aumentar devido à necessidade de manter ou atualizar código desatualizado. Com o desenvolvimento do cidadão, as aplicações podem ser rapidamente actualizadas e testadas sem depender da intervenção das TI. Esta capacidade de reagir rapidamente à mudança de requisitos reduz a acumulação de dívida técnica. Redução das complexidades: As plataformas de desenvolvimento para cidadãos oferecem um ambiente de desenvolvimento simplificado, permitindo que utilizadores não técnicos criem aplicações utilizando a funcionalidade de arrastar e largar, modelação visual e modelos pré-construídos. Isto minimiza as complexidades associadas à codificação manual, reduzindo a probabilidade de introdução de erros que podem conduzir a dívidas técnicas. Incentivar a reutilização: as plataformas Low-code e no-code fornecem frequentemente componentes e modelos pré-construídos que podem ser reutilizados em diferentes aplicações. Isto incentiva a reutilização, reduzindo a redundância e minimizando a dívida técnica através da utilização de código comprovado e eficiente.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

O desenvolvimento do cidadão, quando implementado de forma eficaz, pode reduzir significativamente a dívida técnica, aumentando a velocidade a que as organizações podem inovar e adaptar-se a novos desafios. A chave do sucesso reside na seleção cuidadosa das plataformas adequadas, no estabelecimento de medidas de governação e na formação contínua dos cidadãos programadores.

Low-Code e No-Code Plataformas: A espinha dorsal do desenvolvimento dos cidadãos

Low-code As plataformas Low-Code e no-code servem de base para o desenvolvimento dos cidadãos, fornecendo ferramentas acessíveis e fáceis de utilizar para criar e modificar aplicações sem necessidade de grandes conhecimentos de programação. Estas plataformas permitem que os funcionários não técnicos contribuam para o processo de desenvolvimento e dêem vida às suas ideias, libertando simultaneamente os recursos do departamento de TI para projectos mais complexos.

As plataformas de baixo código fornecem estruturas e componentes pré-construídos que ajudam os utilizadores a criar aplicações escrevendo o mínimo de código. Incluem frequentemente interfaces drag-and-drop, modelação visual e modelos pré-construídos para ajudar os utilizadores a criar aplicações rapidamente. As plataformas Low-code podem também integrar-se em sistemas existentes e permitir que tanto os programadores cidadãos como os profissionais de TI colaborem em projectos de desenvolvimento.

As plataformas sem código, por outro lado, não exigem quaisquer conhecimentos de codificação. Permitem aos utilizadores criar aplicações e fluxos de trabalho através de interfaces totalmente visuais e módulos pré-construídos que podem ser facilmente personalizados. As plataformas No-code destinam-se a utilizadores que podem não ter quaisquer conhecimentos de codificação, incluindo funcionários não técnicos em funções comerciais e operacionais.

As plataformas low-code e no-code podem encurtar significativamente o tempo de desenvolvimento de aplicações e reduzir os custos associados ao desenvolvimento tradicional de software. Também promovem a inovação e a agilidade, permitindo que as organizações respondam rapidamente às mudanças do mercado e às necessidades dos clientes.

AppMaster.io: Capacitar os cidadãos programadores

AAppMaster.io é uma poderosa plataforma no-code concebida para permitir que tanto os cidadãos programadores como os profissionais de TI criem aplicações Web, móveis e de backend de forma eficiente e eficaz. Com os seus modelos de dados visuais, design de processos empresariais e API REST e WSS endpoints, AppMaster.io permite aos utilizadores desenvolver rapidamente aplicações com uma dívida técnica significativamente reduzida.

Ao tirar partido da plataforma AppMaster.io, os utilizadores podem criar aplicações até 10 vezes mais rápidas e 3 vezes mais rentáveis do que com os métodos de codificação tradicionais. Além disso, a plataforma elimina a dívida técnica ao gerar aplicações a partir do zero sempre que os requisitos são modificados - uma caraterística que é especialmente benéfica para os programadores cidadãos que procuram criar software escalável e de alta qualidade.

AppMasterO .io suporta vários níveis de compatibilidade, funcionando com qualquer base de dados compatível com Postgresql como base de dados primária e proporcionando uma excelente escalabilidade para casos de utilização empresarial e de carga elevada devido à sua utilização de aplicações backend compiladas sem estado geradas com Go. Como um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) tudo-em-um, o AppMaster.io oferece uma solução abrangente para as organizações que procuram capacitar os cidadãos programadores e simplificar o desenvolvimento de aplicações.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Integrar o desenvolvimento do cidadão com a TI tradicional

Para implementar eficazmente o desenvolvimento dos cidadãos numa organização, é crucial estabelecer uma relação clara entre os cidadãos programadores e o departamento de TI tradicional. Isto pode ser conseguido através de:

Definir práticas de governação e colaboração: Desenvolver processos e directrizes claros para permitir uma colaboração perfeita entre os cidadãos programadores e os profissionais de TI. Estabelecer protocolos para revisão de código, teste de aplicações e implementação, assegurando simultaneamente que os requisitos de segurança e conformidade da organização são cumpridos. Fornecer integração e formação: Ofereça programas de formação e recursos para ajudar os cidadãos programadores a familiarizarem-se com as plataformas no-code ou low-code , bem como com os requisitos específicos de desenvolvimento de aplicações da organização. Isto permitir-lhes-á contribuir de forma mais eficaz e reduzirá a probabilidade de erros ou problemas de segurança. Selecionar a plataforma certa: Escolha as plataformas low-code ou no-code que fazem a ponte entre os cidadãos programadores e os profissionais de TI, permitindo-lhes colaborar em projectos de desenvolvimento de aplicações sem problemas. A plataforma deve oferecer um equilíbrio entre a facilidade de utilização para utilizadores não técnicos e a flexibilidade para se integrar em sistemas existentes e satisfazer requisitos complexos. Estabelecer uma estrutura de apoio: Criar um sistema de apoio em que os profissionais de TI tradicionais possam orientar e aconselhar os programadores cidadãos, garantindo que as aplicações são desenvolvidas de acordo com as melhores práticas. Esta relação melhorará a qualidade das aplicações e ajudará a melhorar as competências dos cidadãos criadores. Medir o sucesso: Defina indicadores de desempenho e objectivos claros para o programa de desenvolvimento para cidadãos, a fim de acompanhar o sucesso do programa e identificar áreas a melhorar. Isto ajudará a garantir o crescimento e o aperfeiçoamento contínuos do programa.

Ao integrar o desenvolvimento dos cidadãos com os processos tradicionais de TI, as organizações podem aproveitar o melhor dos dois mundos: capacitar os funcionários não técnicos para contribuírem para os esforços de transformação digital, mantendo a experiência dos profissionais técnicos para garantir os mais elevados padrões de qualidade e segurança. Por sua vez, isto pode levar a um desenvolvimento de aplicações mais eficiente, a uma inovação mais rápida e, em última análise, a um melhor desempenho empresarial.

Desafios e riscos do desenvolvimento do cidadão

O desenvolvimento do cidadão traz oportunidades para uma transformação digital mais rápida, mas também traz consigo potenciais desafios e riscos. Reconhecer de antemão estas potenciais armadilhas pode ajudar as organizações a mitigá-las enquanto colhem os benefícios que os programadores cidadãos têm para oferecer.

Riscos de segurança e violações de dados

Uma das principais preocupações em relação ao desenvolvimento dos cidadãos é a segurança das aplicações criadas por utilizadores não técnicos. Estes cidadãos programadores podem, inadvertidamente, criar vulnerabilidades ou não cumprir as normas de segurança por não terem conhecimentos especializados em segurança de aplicações. As organizações devem considerar estes riscos, fornecer formação e orientação adequadas e implementar práticas de governação fortes para os mitigar.

Falta de normalização e governação

Sem uma governação e normalização adequadas, o desenvolvimento do cidadão pode levar a práticas inconsistentes e à qualidade das aplicações. A falta de visibilidade e controlo sobre todo o processo de desenvolvimento pode ter um impacto significativo nos esforços de transformação digital de uma organização. Estabelecer uma estrutura de governança clara que defina funções, responsabilidades e processos ajuda a garantir que as iniciativas de desenvolvimento do cidadão se alinhem com os objetivos da empresa e mantenham os padrões de qualidade.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Manutenção e suporte contínuos

As aplicações desenvolvidas pelos cidadãos podem exigir manutenção e suporte contínuos para permanecerem funcionais e compatíveis. Uma vez que estas aplicações são normalmente criadas fora dos processos tradicionais de TI, existe o risco de a sua manutenção recair sobre as equipas de TI que podem não estar familiarizadas com a forma como foram criadas ou como funcionam. Para reduzir este risco, as organizações devem identificar quem é responsável pela manutenção e suporte destas aplicações e fornecer formação e recursos adequados.

Preocupações com a conformidade

Os programadores cidadãos podem ignorar involuntariamente os requisitos regulamentares e de conformidade ao criarem aplicações, o que pode expor a organização a riscos significativos. Garantir a conformidade, especialmente em sectores com regulamentos rigorosos, como o financeiro e o da saúde, é crucial para as estratégias de transformação digital. Fornecer formação, directrizes e canais de comunicação claros com o departamento de TI ajudará a resolver estas preocupações.

Adotar o desenvolvimento do cidadão: Melhores práticas

Tendo em conta os potenciais desafios e riscos, as organizações podem tomar medidas activas para incorporar os benefícios do desenvolvimento dos cidadãos, minimizando os riscos. As seguintes melhores práticas podem ajudar a facilitar uma iniciativa de desenvolvimento dos cidadãos bem sucedida:

Criar uma iniciativa formal de desenvolvimento dos cidadãos

Em vez de permitir que surjam soluções ad hoc em toda a organização, estabeleça um programa formal de desenvolvimento dos cidadãos que identifique os principais intervenientes, objectivos e directrizes. Esta iniciativa fornece a base para acompanhar o progresso e responsabilizar os programadores cidadãos, evitando cenários de TI sombra.

Estabelecer governação e directrizes

O desenvolvimento do cidadão deve ser supervisionado por uma estrutura de governação que defina funções, responsabilidades e processos para criar, manter e monitorizar aplicações. Este quadro deve também abordar as questões de segurança e conformidade. O estabelecimento de directrizes claras garante a consistência, a qualidade e o alinhamento com os objectivos gerais da transformação digital.

Formação e integração

Capacite os cidadãos programadores para serem bem sucedidos nas suas funções, oferecendo formação e orientação adequadas. Forneça recursos educativos e acesso a low-code ou no-code plataformas como AppMaster.io que os ajudam a desenvolver aplicações de forma segura e eficiente. Uma formação adequada não só aumenta a qualidade dos seus resultados, como também reduz o potencial de problemas de segurança e conformidade.

Selecionar a plataforma certa

A escolha de uma plataforma de desenvolvimento para cidadãos que se adapte às necessidades da organização é fundamental. Opte por uma plataforma que ofereça um equilíbrio entre a facilidade de utilização e a funcionalidade poderosa, permitindo que os programadores cidadãos criem aplicações, garantindo simultaneamente a qualidade geral. AppMaster.io, por exemplo, oferece uma plataforma no-code que é fácil de utilizar, mas suficientemente poderosa para desenvolver aplicações seguras, escaláveis e eficientes.

Monitorização e apoio contínuos

Monitorizar o desempenho e a segurança das aplicações desenvolvidas pelos cidadãos é fundamental para manter e melhorar a sua qualidade. Estabeleça um processo para recolher feedback, avaliar aplicações e fornecer apoio e melhorias contínuas. Isto promove uma cultura de aprendizagem e crescimento contínuos entre os cidadãos criadores e garante que as aplicações se mantêm actualizadas e seguras. Em conclusão, o desenvolvimento dos cidadãos tem o potencial de acelerar os esforços de transformação digital, desde que as organizações estejam atentas aos potenciais riscos e se concentrem na implementação das melhores práticas.

Ao adoptarem o desenvolvimento dos cidadãos e alavancarem plataformas como AppMaster.io, as organizações podem cultivar uma cultura de inovação, criatividade e colaboração entre os funcionários de TI e não técnicos, impulsionando a transformação digital com sucesso e eficiência.