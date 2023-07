Was ist "Citizen Development"?

Unter "Citizen Development " versteht man die Praxis, nicht-technische Benutzer - so genannte "Citizen Developer" - in die Lage zu versetzen, Anwendungen, Arbeitsabläufe und Prozesse mithilfe von Low-Code- oder No-Code-Plattformen zu erstellen, zu ändern und zu pflegen. Diese Plattformen ermöglichen es Benutzern ohne Programmierkenntnisse, Software visuell zu entwerfen und zu erstellen und sich dabei auf die Geschäftslogik und nicht auf die Komplexität des Codes zu konzentrieren. Citizen Development hat sich als wertvoller Ansatz herauskristallisiert, um die wachsende Nachfrage nach digitalen Lösungen zu befriedigen und den Weg zur digitalen Transformation zu beschleunigen.

Citizen Developer kommen aus verschiedenen Bereichen und Rollen innerhalb eines Unternehmens, was eine funktionsübergreifende Zusammenarbeit ermöglicht und eine Kultur der Innovation fördert. Indem sie die Anwendungsentwicklung für Nicht-Entwickler zugänglicher machen, können Unternehmen den Fachkräftemangel beheben, das Wachstum beschleunigen und ein höheres Maß an Agilität erreichen.

Warum Citizen Development für die digitale Transformation wichtig ist

Die digitale Transformation erfordert von den Unternehmen eine kontinuierliche Anpassung ihrer bestehenden Prozesse, Kultur und Technologie, um den sich schnell ändernden Anforderungen der digitalen Welt gerecht zu werden. Citizen Development spielt eine immer wichtigere Rolle, um die digitale Transformation voranzutreiben und die folgenden Hauptziele zu erreichen:

Schnelle Anwendungsentwicklung: Herkömmliche Methoden der Anwendungsentwicklung umfassen in der Regel Monate oder sogar Jahre der Planung, Entwicklung und Prüfung. Citizen Development beschleunigt den gesamten Prozess und verkürzt die Entwicklungszeit von Monaten auf Wochen oder sogar Tage, je nach Komplexität der Anwendung. Bürgerentwickler können schnell Anwendungen erstellen, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind, was zu einer schnelleren Bereitstellung und einer kürzeren Markteinführungszeit führt.

Herkömmliche Methoden der Anwendungsentwicklung umfassen in der Regel Monate oder sogar Jahre der Planung, Entwicklung und Prüfung. Citizen Development beschleunigt den gesamten Prozess und verkürzt die Entwicklungszeit von Monaten auf Wochen oder sogar Tage, je nach Komplexität der Anwendung. Bürgerentwickler können schnell Anwendungen erstellen, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind, was zu einer schnelleren Bereitstellung und einer kürzeren Markteinführungszeit führt. Verringerung der IT-Backlogs: IT-Abteilungen sind oft mit Anfragen für benutzerdefinierte Anwendungen, Wartung und Support überlastet. Die Entwicklung durch Bürger ermöglicht es nicht-technischen Mitarbeitern, Anwendungen zu erstellen und zu warten, so dass sich die IT-Teams auf andere strategische Initiativen konzentrieren können. Diese Zusammenarbeit zwischen der IT-Abteilung und bürgerlichen Entwicklern kann die Gesamtproduktivität und Effizienz im gesamten Unternehmen verbessern.

IT-Abteilungen sind oft mit Anfragen für benutzerdefinierte Anwendungen, Wartung und Support überlastet. Die Entwicklung durch Bürger ermöglicht es nicht-technischen Mitarbeitern, Anwendungen zu erstellen und zu warten, so dass sich die IT-Teams auf andere strategische Initiativen konzentrieren können. Diese Zusammenarbeit zwischen der IT-Abteilung und bürgerlichen Entwicklern kann die Gesamtproduktivität und Effizienz im gesamten Unternehmen verbessern. Ermutigung zur Innovation: Citizen Development fördert eine Innovationskultur innerhalb eines Unternehmens, indem es Mitarbeitern mit unterschiedlichem Hintergrund die Möglichkeit gibt, zum Entwicklungsprozess beizutragen und geschäftliche Herausforderungen gemeinsam zu lösen. Dies führt zu einem größeren Pool an Ideen und unterschiedlichen Perspektiven, was wiederum zu innovativeren Lösungen führt.

Citizen Development fördert eine Innovationskultur innerhalb eines Unternehmens, indem es Mitarbeitern mit unterschiedlichem Hintergrund die Möglichkeit gibt, zum Entwicklungsprozess beizutragen und geschäftliche Herausforderungen gemeinsam zu lösen. Dies führt zu einem größeren Pool an Ideen und unterschiedlichen Perspektiven, was wiederum zu innovativeren Lösungen führt. Erhöhte geschäftliche Agilität: Unternehmen, die sich an veränderte Marktbedingungen anpassen, müssen in der Lage sein, schnell und entschlossen zu reagieren. Citizen Development ermöglicht es Unternehmen, schnell neue Anwendungen zu entwickeln und einzusetzen oder bestehende Anwendungen zu modifizieren, so dass sie sich leichter an neue Geschäftsanforderungen anpassen können.

Technische Schulden reduzieren und die Geschwindigkeit erhöhen

Unter technischen Schulden versteht man die langfristigen Folgen von Abkürzungen oder übereilten Entscheidungen bei der Softwareentwicklung, wie z. B. veralteter Code, ineffiziente Algorithmen oder unzureichende Datenstrukturen. Diese Probleme können IT-Abteilungen belasten und das Entwicklungstempo auf Dauer verlangsamen. Die bürgerschaftliche Entwicklung, insbesondere mit Hilfe der Plattformen low-code und no-code, kann diese Herausforderung angehen, indem sie:

Verbesserung der Codequalität: Die Plattformen Low-code und no-code generieren sauberen und effizienten Code auf der Grundlage etablierter Industriestandards und verringern so die Gefahr der Anhäufung technischer Schulden. Da die Plattform die Codegenerierung verwaltet, können sich die Entwickler auf die funktionalen Aspekte der Anwendung konzentrieren und sicherstellen, dass sie die gewünschten Anforderungen erfüllen, ohne die Codequalität zu beeinträchtigen. Rationalisierung der Wartung: Da sich die Anforderungen an die Anwendung im Laufe der Zeit ändern, können sich die technischen Schulden erhöhen, da veralteter Code gewartet oder aktualisiert werden muss. Mit Citizen Development können Anwendungen schnell aktualisiert und getestet werden, ohne dass die IT-Abteilung eingreifen muss. Diese Fähigkeit, schnell auf sich ändernde Anforderungen zu reagieren, reduziert die Anhäufung von technischen Schulden. Verringerung der Komplexität: Bürgerentwicklungsplattformen bieten eine vereinfachte Entwicklungsumgebung, die es auch technisch nicht versierten Benutzern ermöglicht, Anwendungen mithilfe von Drag-and-Drop-Funktionen, visueller Modellierung und vorgefertigten Vorlagen zu erstellen. Dadurch wird die mit der manuellen Programmierung verbundene Komplexität minimiert und die Wahrscheinlichkeit von Fehlern, die zu technischen Schulden führen könnten, verringert. Förderung der Wiederverwendbarkeit: Die Plattformen Low-code und no-code bieten häufig vorgefertigte Komponenten und Vorlagen, die in verschiedenen Anwendungen wiederverwendet werden können. Dies fördert die Wiederverwendbarkeit, reduziert Redundanzen und minimiert technische Schulden durch die Verwendung von bewährtem, effizientem Code.

Wenn Citizen Development effektiv umgesetzt wird, kann es die technische Verschuldung erheblich reduzieren und gleichzeitig die Geschwindigkeit erhöhen, mit der Unternehmen innovieren und sich an neue Herausforderungen anpassen können. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der sorgfältigen Auswahl geeigneter Plattformen, in der Einrichtung von Governance-Maßnahmen und in der kontinuierlichen Schulung von Bürgerentwicklern.

Low-Code und No-Code Plattformen: Das Rückgrat der bürgerschaftlichen Entwicklung

Low-code Die Plattformen Low-Code und no-code dienen als Grundlage für die Entwicklung durch die Bürger, indem sie zugängliche, benutzerfreundliche Werkzeuge zum Erstellen und Ändern von Anwendungen bereitstellen, ohne dass umfangreiche Programmierkenntnisse erforderlich sind. Diese Plattformen ermöglichen es auch nicht-technischen Mitarbeitern, zum Entwicklungsprozess beizutragen und ihre Ideen zum Leben zu erwecken, während gleichzeitig die Ressourcen der IT-Abteilung für komplexere Projekte frei werden.

Low-Code-Plattformen bieten Frameworks und vorgefertigte Komponenten, mit denen Benutzer Anwendungen mit minimalem Code erstellen können. Sie enthalten oft drag-and-drop Schnittstellen, visuelle Modellierung und vorgefertigte Vorlagen, die den Benutzern helfen, Anwendungen schnell zu erstellen. Low-code Plattformen können auch in bestehende Systeme integriert werden und ermöglichen es sowohl bürgerlichen Entwicklern als auch IT-Fachleuten, an Entwicklungsprojekten zusammenzuarbeiten.

No-Code-Plattformen hingegen erfordern keinerlei Programmierkenntnisse. Sie ermöglichen es den Nutzern, Anwendungen und Arbeitsabläufe über vollständig visuelle Schnittstellen und vorgefertigte Module zu erstellen, die leicht angepasst werden können. No-code Plattformen richten sich an Nutzer, die keine Programmierkenntnisse haben, einschließlich nicht-technischer Mitarbeiter in Geschäfts- und Betriebsfunktionen.

Die Plattformen low-code und no-code können die Entwicklungszeit von Anwendungen erheblich verkürzen und die mit der herkömmlichen Softwareentwicklung verbundenen Kosten senken. Außerdem fördern sie Innovation und Flexibilität und ermöglichen es Unternehmen, schnell auf Marktveränderungen und Kundenbedürfnisse zu reagieren.

AppMaster.io: Bürgerliche Entwickler befähigen

AppMaster.io ist eine leistungsstarke Plattform ( no-code), die es sowohl bürgerlichen Entwicklern als auch IT-Experten ermöglicht, Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen effizient und effektiv zu erstellen. Mit seinen visuellen Datenmodellen, dem Design von Geschäftsprozessen, der REST-API und WSS endpoints ermöglicht AppMaster.io seinen Nutzern die schnelle Entwicklung von Anwendungen mit deutlich reduziertem technischem Aufwand.

Durch die Nutzung der AppMaster.io Plattform können Benutzer Anwendungen bis zu 10-mal schneller und 3-mal kostengünstiger erstellen als mit herkömmlichen Codierungsmethoden. Darüber hinaus eliminiert die Plattform technische Schulden, indem sie Anwendungen bei jeder Änderung der Anforderungen von Grund auf neu generiert - eine Funktion, die besonders für bürgerliche Entwickler von Vorteil ist, die skalierbare, qualitativ hochwertige Software erstellen möchten.

AppMaster.io unterstützt verschiedene Kompatibilitätsstufen, arbeitet mit jeder Postgresql-kompatiblen Datenbank als primäre Datenbank und bietet aufgrund der Verwendung von kompilierten zustandslosen Backend-Anwendungen, die mit Go generiert wurden, eine hervorragende Skalierbarkeit für Unternehmensanwendungen und Anwendungen mit hoher Last. Als integrierte All-in-One-Entwicklungsumgebung (IDE) bietet AppMaster.io eine umfassende Lösung für Organisationen, die bürgerliche Entwickler unterstützen und die Anwendungsentwicklung rationalisieren möchten.

Integration von Citizen Development in die traditionelle IT

Um Citizen Development in einer Organisation effektiv zu implementieren, ist es entscheidend, eine klare Beziehung zwischen Citizen Developers und der traditionellen IT-Abteilung herzustellen. Dies kann erreicht werden durch:

Festlegung von Governance- und Kooperationspraktiken: Entwicklung klarer Prozesse und Richtlinien, um eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Bürgerentwicklern und IT-Experten zu ermöglichen. Erstellen Sie Protokolle für die Codeüberprüfung, das Testen von Anwendungen und die Bereitstellung und stellen Sie sicher, dass die Sicherheits- und Compliance-Anforderungen des Unternehmens erfüllt werden. Onboarding und Schulungen anbieten: Bieten Sie Trainingsprogramme und Ressourcen an, um bürgerliche Entwickler dabei zu unterstützen, sich mit den Plattformen no-code oder low-code sowie mit den spezifischen Anforderungen der Organisation an die Anwendungsentwicklung vertraut zu machen. So können sie effektiver mitarbeiten und die Wahrscheinlichkeit von Fehlern oder Sicherheitsbedenken verringern. Auswahl der richtigen Plattform: Wählen Sie low-code oder no-code Plattformen, die die Kluft zwischen bürgerlichen Entwicklern und IT-Fachleuten überbrücken und ihnen eine nahtlose Zusammenarbeit bei Anwendungsentwicklungsprojekten ermöglichen. Die Plattform sollte ein Gleichgewicht zwischen der Benutzerfreundlichkeit für technisch nicht versierte Benutzer und der Flexibilität zur Integration in bestehende Systeme und zur Erfüllung komplexer Anforderungen bieten. Aufbau einer Unterstützungsstruktur: Schaffen Sie ein Unterstützungssystem, in dem herkömmliche IT-Fachleute den bürgerlichen Entwicklern als Mentoren zur Seite stehen und sie anleiten können, um sicherzustellen, dass die Anwendungen nach bewährten Verfahren entwickelt werden. Diese Beziehung wird die Qualität der Anwendungen verbessern und dazu beitragen, dass die bürgerlichen Entwickler ihre Kenntnisse erweitern. Messung des Erfolgs: Legen Sie klare Leistungsindikatoren und Ziele für das Bürgerentwicklungsprogramm fest, um den Erfolg des Programms zu verfolgen und Bereiche mit Verbesserungsbedarf zu ermitteln. Dies wird dazu beitragen, das kontinuierliche Wachstum und die Verfeinerung des Programms zu gewährleisten.

Durch die Integration der Bürgerentwicklung in herkömmliche IT-Prozesse können Unternehmen das Beste aus beiden Welten nutzen: Nicht-technische Mitarbeiter werden befähigt, zur digitalen Transformation beizutragen, während das Fachwissen der technischen Experten erhalten bleibt, um die höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Dies wiederum kann zu einer effizienteren Anwendungsentwicklung, schnelleren Innovationen und letztlich zu einer besseren Unternehmensleistung führen.

Herausforderungen und Risiken von Citizen Development

Die Entwicklung durch die Bürger bietet Chancen für eine schnellere digitale Transformation, birgt aber auch potenzielle Herausforderungen und Risiken. Wenn Unternehmen diese potenziellen Fallstricke im Voraus erkennen, können sie diese abmildern und gleichzeitig von den Vorteilen profitieren, die Bürgerentwickler zu bieten haben.

Eines der Hauptprobleme bei der Entwicklung durch Bürger ist die Sicherheit von Anwendungen, die von technisch nicht versierten Benutzern erstellt werden. Diese bürgerlichen Entwickler könnten versehentlich Schwachstellen schaffen oder Sicherheitsstandards nicht einhalten, weil ihnen das Fachwissen über Anwendungssicherheit fehlt. Unternehmen müssen diese Risiken berücksichtigen, angemessene Schulungen und Anleitungen anbieten und strenge Governance-Praktiken einführen, um sie zu minimieren.

Fehlende Standardisierung und Steuerung

Ohne eine angemessene Governance und Standardisierung kann die Entwicklung durch Bürger zu uneinheitlichen Praktiken und einer unzureichenden Anwendungsqualität führen. Der Mangel an Transparenz und Kontrolle über den gesamten Entwicklungsprozess kann die Bemühungen eines Unternehmens um die digitale Transformation erheblich beeinträchtigen. Die Einrichtung eines klaren Governance-Frameworks, das Rollen, Verantwortlichkeiten und Prozesse definiert, trägt dazu bei, dass Citizen Development-Initiativen mit den Unternehmenszielen übereinstimmen und Qualitätsstandards eingehalten werden.

Laufende Wartung und Support

Von Bürgern entwickelte Anwendungen erfordern unter Umständen eine kontinuierliche Wartung und Unterstützung, um funktionsfähig und konform zu bleiben. Da diese Anwendungen in der Regel außerhalb der traditionellen IT-Prozesse erstellt werden, besteht die Gefahr, dass die Wartung von IT-Teams übernommen wird, die mit der Erstellung und Funktionsweise der Anwendungen nicht vertraut sind. Um dieses Risiko zu minimieren, sollten Unternehmen festlegen, wer für die Wartung und Unterstützung dieser Anwendungen zuständig ist, und entsprechende Schulungen und Ressourcen bereitstellen.

Compliance-Bedenken

Bürgerliche Entwickler können bei der Erstellung von Anwendungen unbeabsichtigt gesetzliche Vorschriften und Compliance-Anforderungen übersehen, was das Unternehmen erheblichen Risiken aussetzen kann. Die Sicherstellung der Compliance, insbesondere in Branchen mit strengen Vorschriften wie dem Finanz- und Gesundheitswesen, ist für Strategien zur digitalen Transformation von entscheidender Bedeutung. Die Bereitstellung von Schulungen, Richtlinien und klaren Kommunikationskanälen mit der IT-Abteilung wird dazu beitragen, diese Bedenken auszuräumen.

Die Entwicklung der Bürger einbeziehen: Bewährte Praktiken

In Anbetracht der potenziellen Herausforderungen und Risiken können Unternehmen aktive Schritte unternehmen, um die Vorteile der Bürgerentwicklung zu nutzen und gleichzeitig die Risiken zu minimieren. Die folgenden Best Practices können dazu beitragen, eine erfolgreiche Bürgerentwicklungsinitiative zu ermöglichen:

Schaffen Sie eine formelle Initiative zur Bürgerbeteiligung

Anstatt zuzulassen, dass in der gesamten Organisation Ad-hoc-Lösungen entstehen, sollten Sie ein formelles Bürgerentwicklungsprogramm aufstellen, das die wichtigsten Beteiligten, Ziele und Richtlinien festlegt. Diese Initiative bildet die Grundlage für die Verfolgung des Fortschritts und die Rechenschaftspflicht der Bürgerentwickler und verhindert gleichzeitig Schatten-IT-Szenarien.

Einführung von Governance und Richtlinien

Die Bürgerentwicklung sollte durch ein Governance-Framework überwacht werden, das Rollen, Verantwortlichkeiten und Prozesse für die Erstellung, Wartung und Überwachung von Anwendungen festlegt. Dieser Rahmen sollte auch Sicherheits- und Compliance-Belange berücksichtigen. Durch die Festlegung klarer Richtlinien werden Konsistenz, Qualität und die Ausrichtung auf die allgemeinen Ziele der digitalen Transformation sichergestellt.

Schulung und Onboarding

Geben Sie bürgerlichen Entwicklern die Möglichkeit, ihre Aufgaben erfolgreich zu erfüllen, indem Sie ihnen eine angemessene Schulung und Anleitung bieten. Stellen Sie Bildungsressourcen und Zugang zu low-code oder no-code Plattformen wie AppMaster.io bereit, die ihnen helfen, Anwendungen sicher und effizient zu entwickeln. Eine angemessene Schulung steigert nicht nur die Qualität der Ergebnisse, sondern verringert auch das Potenzial für Sicherheits- und Compliance-Probleme.

Die Auswahl der richtigen Plattform

Die Wahl einer Bürgerentwicklungsplattform, die den Anforderungen des Unternehmens entspricht, ist entscheidend. Entscheiden Sie sich für eine Plattform, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Benutzerfreundlichkeit und leistungsstarker Funktionalität bietet, so dass Bürgerentwickler Anwendungen erstellen und gleichzeitig die Gesamtqualität gewährleisten können. AppMaster.io zum Beispiel bietet eine no-code Plattform, die benutzerfreundlich und dennoch leistungsstark genug ist, um sichere, skalierbare und effiziente Anwendungen zu entwickeln.

Laufende Überwachung und Unterstützung

Die Überwachung der Leistung und Sicherheit der von Bürgern entwickelten Anwendungen ist der Schlüssel zur Aufrechterhaltung und Verbesserung ihrer Qualität. Führen Sie einen Prozess ein, um Feedback zu sammeln, Anwendungen zu bewerten und fortlaufend Unterstützung und Verbesserungen anzubieten. Dies fördert eine Kultur des kontinuierlichen Lernens und der Weiterentwicklung unter den bürgerschaftlichen Entwicklern und stellt sicher, dass die Anwendungen aktuell und sicher bleiben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entwicklung von Bürgeranwendungen das Potenzial hat, die digitale Transformation zu beschleunigen, vorausgesetzt, die Unternehmen sind sich der potenziellen Risiken bewusst und konzentrieren sich auf die Umsetzung bewährter Verfahren.

Durch die Einbeziehung von Bürgerentwicklern und die Nutzung von Plattformen wie AppMaster.io können Unternehmen eine Kultur der Innovation, Kreativität und Zusammenarbeit zwischen IT-Mitarbeitern und nicht-technischen Mitarbeitern kultivieren und die digitale Transformation erfolgreich und effizient vorantreiben.