Che cos'è lo sviluppo dei cittadini?

Losviluppo dei cittadini è la pratica che consente agli utenti non tecnici - chiamati citizen developer - di creare, modificare e mantenere applicazioni, flussi di lavoro e processi utilizzando piattaforme low-code o no-code. Queste piattaforme consentono agli utenti che non hanno competenze di programmazione di progettare e costruire visivamente il software, concentrandosi sulla logica di business piuttosto che sulle complessità del codice. Il citizen development è emerso come un valido approccio per soddisfare la crescente domanda di soluzioni digitali e accelerare il viaggio verso la trasformazione digitale.

I citizen developer provengono da diversi background e ruoli all'interno di un'organizzazione, consentendo una collaborazione interfunzionale e promuovendo una cultura dell'innovazione. Rendendo lo sviluppo di applicazioni più accessibile ai non sviluppatori, le aziende possono affrontare la carenza di competenze, accelerare la crescita e raggiungere un maggiore livello di agilità.

Perché lo sviluppo dei cittadini è importante per la trasformazione digitale

La trasformazione digitale richiede alle aziende di adattare continuamente i processi, la cultura e la tecnologia esistenti per soddisfare le esigenze in rapida evoluzione del mondo digitale. Lo sviluppo dei cittadini svolge un ruolo sempre più importante nel guidare la trasformazione digitale e nel raggiungere i seguenti obiettivi chiave:

Sviluppo rapido delle applicazioni: I metodi tradizionali di sviluppo delle applicazioni comportano in genere mesi o addirittura anni di pianificazione, sviluppo e test. Il citizen development accelera l'intero processo, riducendo i tempi di sviluppo da mesi a settimane o addirittura giorni, a seconda della complessità dell'applicazione. Gli sviluppatori cittadini possono creare rapidamente applicazioni su misura per le loro esigenze specifiche, con conseguenti consegne più rapide e un migliore time-to-market.

Riduzione degli arretrati IT: I reparti IT sono spesso sommersi da richieste di applicazioni personalizzate, manutenzione e assistenza. Il citizen development consente ai dipendenti non tecnici di creare e mantenere le applicazioni, liberando i team IT per concentrarsi su altre iniziative strategiche. La collaborazione tra l'IT e i citizen developer può migliorare la produttività e l'efficienza complessiva dell'organizzazione.

Incoraggiare l'innovazione: Lo sviluppo dei cittadini favorisce una cultura dell'innovazione all'interno dell'organizzazione, consentendo ai dipendenti con background diversi di contribuire al processo di sviluppo e di risolvere le sfide aziendali in modo collaborativo. Questo porta a un più ampio bacino di idee e prospettive diverse, che si traducono in soluzioni più innovative.

Aumento dell'agilità aziendale: Quando le aziende si adattano alle mutevoli condizioni del mercato, devono essere in grado di rispondere in modo rapido e deciso. Lo sviluppo cittadino consente alle organizzazioni di sviluppare e distribuire rapidamente nuove applicazioni o di modificare quelle esistenti, rendendo più facile l'adattamento alle esigenze aziendali in evoluzione.

Riduzione del debito tecnico e aumento della velocità

Il debito tecnico si riferisce alle conseguenze a lungo termine di scorciatoie o decisioni affrettate nello sviluppo del software, come codice obsoleto, algoritmi inefficienti o strutture di dati inadeguate. Questi problemi possono appesantire i reparti IT e rallentare il ritmo di sviluppo nel lungo periodo. Il citizen development, in particolare con l'aiuto delle piattaforme low-code e no-code, può affrontare questa sfida:

Migliorare la qualità del codice: le piattaforme Low-code e no-code generano codice pulito ed efficiente basato su standard industriali consolidati, riducendo le possibilità di accumulare debiti tecnici. Poiché la piattaforma gestisce la generazione del codice, gli sviluppatori possono concentrarsi sugli aspetti funzionali dell'applicazione, assicurandosi di soddisfare i requisiti desiderati senza compromettere la qualità del codice. Semplificare la manutenzione: Quando i requisiti dell'applicazione cambiano nel tempo, il debito tecnico può aumentare a causa della necessità di mantenere o aggiornare il codice obsoleto. Con il citizen development, le applicazioni possono essere aggiornate e testate rapidamente senza dover ricorrere all'intervento dell'IT. Questa capacità di reagire rapidamente all'evoluzione dei requisiti riduce l'accumulo di debito tecnico. Riduzione delle complessità: Le piattaforme di sviluppo per i cittadini offrono un ambiente di sviluppo semplificato, che consente agli utenti non tecnici di creare applicazioni utilizzando funzionalità drag-and-drop, modellazione visiva e modelli precostituiti. Questo riduce al minimo le complessità associate alla codifica manuale, riducendo la probabilità di introdurre errori che potrebbero portare a debiti tecnici. Incoraggiare la riusabilità: le piattaforme Low-code e no-code spesso forniscono componenti e modelli precostituiti che possono essere riutilizzati in diverse applicazioni. Questo incoraggia la riusabilità, riducendo la ridondanza e minimizzando il debito tecnico grazie all'uso di codice collaudato ed efficiente.

Il citizen development, se implementato in modo efficace, può ridurre in modo significativo il debito tecnico, aumentando al contempo la velocità con cui le organizzazioni possono innovare e adattarsi alle nuove sfide. La chiave del successo risiede nell'attenta selezione di piattaforme appropriate, nella definizione di misure di governance e nella formazione continua dei cittadini sviluppatori.

Piattaforme Low-Code e No-Code: La spina dorsale dello sviluppo dei cittadini

Low-code Le piattaforme Low-Code e no-code sono alla base dello sviluppo dei cittadini, in quanto forniscono strumenti accessibili e facili da usare per costruire e modificare le applicazioni senza richiedere conoscenze approfondite di programmazione. Queste piattaforme consentono ai dipendenti non tecnici di contribuire al processo di sviluppo e di dare vita alle loro idee, liberando al contempo le risorse del reparto IT per progetti più complessi.

Lepiattaforme low-code forniscono framework e componenti precostituiti che aiutano gli utenti a creare applicazioni scrivendo un codice minimo. Spesso includono interfacce drag-and-drop, modellazione visiva e modelli precostituiti per aiutare gli utenti a creare rapidamente le applicazioni. Le piattaforme Low-code possono anche integrarsi con i sistemi esistenti e consentire ai cittadini sviluppatori e ai professionisti IT di collaborare ai progetti di sviluppo.

Lepiattaforme no-code, invece, non richiedono alcuna conoscenza di codifica. Consentono agli utenti di creare applicazioni e flussi di lavoro attraverso interfacce interamente visive e moduli precostituiti che possono essere facilmente personalizzati. Le piattaforme No-code si rivolgono a utenti che potrebbero non avere alcuna esperienza di codifica, compresi i dipendenti non tecnici che ricoprono ruoli aziendali e operativi.

Entrambe le piattaforme low-code e no-code possono ridurre significativamente i tempi di sviluppo delle applicazioni e i costi associati allo sviluppo tradizionale del software. Inoltre, favoriscono l'innovazione e l'agilità, consentendo alle organizzazioni di rispondere rapidamente ai cambiamenti del mercato e alle esigenze dei clienti.

AppMaster.io: Dare potere ai cittadini sviluppatori

AppMaster.io è una potente piattaforma no-code progettata per consentire sia ai cittadini sviluppatori che ai professionisti IT di creare applicazioni web, mobili e backend in modo efficiente ed efficace. Grazie ai suoi modelli di dati visivi, alla progettazione dei processi aziendali e alle API REST e WSS endpoints, AppMaster.io consente agli utenti di sviluppare rapidamente applicazioni con un debito tecnico significativamente ridotto.

Sfruttando la piattaforma AppMaster.io, gli utenti possono creare applicazioni fino a 10 volte più velocemente e 3 volte più economicamente rispetto ai metodi di codifica tradizionali. Inoltre, la piattaforma elimina il debito tecnico generando applicazioni da zero ogni volta che i requisiti vengono modificati: una caratteristica particolarmente vantaggiosa per i cittadini sviluppatori che cercano di creare software scalabile e di alta qualità.

AppMaster.io supporta diversi livelli di compatibilità, lavorando con qualsiasi database compatibile con Postgresql come database primario e fornendo un'eccellente scalabilità per casi d'uso aziendali e ad alto carico grazie all'utilizzo di applicazioni backend compilate e stateless generate con Go. Come ambiente di sviluppo integrato (IDE) all-in-one, AppMaster.io offre una soluzione completa per le organizzazioni che desiderano potenziare gli sviluppatori cittadini e semplificare lo sviluppo delle applicazioni.

Integrare lo sviluppo dei cittadini con l'IT tradizionale

Per implementare efficacemente lo sviluppo dei cittadini in un'organizzazione, è fondamentale stabilire un rapporto chiaro tra gli sviluppatori cittadini e il reparto IT tradizionale. Questo obiettivo può essere raggiunto attraverso:

Definire pratiche di governance e collaborazione: Sviluppare processi e linee guida chiare per consentire una collaborazione senza soluzione di continuità tra gli sviluppatori cittadini e i professionisti dell'IT. Stabilire protocolli per la revisione del codice, il test delle applicazioni e la distribuzione, garantendo al contempo il rispetto dei requisiti di sicurezza e conformità dell'organizzazione. Fornire onboarding e formazione: Offrite programmi di formazione e risorse per aiutare i cittadini sviluppatori a familiarizzare con le piattaforme no-code o low-code e con i requisiti specifici di sviluppo delle applicazioni dell'organizzazione. Ciò consentirà loro di contribuire in modo più efficace e di ridurre la probabilità di errori o problemi di sicurezza. Scegliere la piattaforma giusta: Scegliete le piattaforme low-code o no-code che colmano il divario tra i cittadini sviluppatori e i professionisti IT, consentendo loro di collaborare ai progetti di sviluppo delle applicazioni senza soluzione di continuità. La piattaforma deve offrire un equilibrio tra la facilità d'uso per gli utenti non tecnici e la flessibilità per integrarsi con i sistemi esistenti e soddisfare requisiti complessi. Creare una struttura di supporto: Creare un sistema di supporto in cui i professionisti IT tradizionali possano fare da tutor e fornire indicazioni ai cittadini sviluppatori, assicurando che le applicazioni siano sviluppate secondo le migliori pratiche. Questo rapporto migliorerà la qualità delle applicazioni e contribuirà a far crescere gli sviluppatori cittadini. Misurare il successo: Stabilite indicatori di performance e obiettivi chiari per il programma di sviluppo dei cittadini, per monitorare il successo del programma e identificare le aree di miglioramento. Ciò contribuirà a garantire la crescita e il perfezionamento continui del programma.

Integrando lo sviluppo dei cittadini con i processi IT tradizionali, le organizzazioni possono sfruttare il meglio di entrambi i mondi: dare ai dipendenti non tecnici la possibilità di contribuire alle iniziative di trasformazione digitale, mantenendo al contempo le competenze dei professionisti tecnici per garantire i massimi standard di qualità e sicurezza. A sua volta, questo può portare a uno sviluppo più efficiente delle applicazioni, a un'innovazione più rapida e, in ultima analisi, a una maggiore performance aziendale.

Sfide e rischi dello sviluppo cittadino

Lo sviluppo dei cittadini offre opportunità per una trasformazione digitale più rapida, ma comporta anche sfide e rischi potenziali. Riconoscere in anticipo queste potenziali insidie può aiutare le organizzazioni a mitigarle e a cogliere i vantaggi che gli sviluppatori cittadini hanno da offrire.

Rischi di sicurezza e violazione dei dati

Una delle principali preoccupazioni relative allo sviluppo da parte dei cittadini è la sicurezza delle applicazioni create da utenti non tecnici. Questi sviluppatori cittadini potrebbero inavvertitamente creare vulnerabilità o non rispettare gli standard di sicurezza perché non hanno conoscenze specialistiche in materia di sicurezza delle applicazioni. Le organizzazioni devono tenere conto di questi rischi, fornire una formazione e una guida adeguate e implementare solide pratiche di governance per ridurli.

Mancanza di standardizzazione e governance

Senza un'adeguata governance e standardizzazione, lo sviluppo cittadino può portare a pratiche e qualità delle applicazioni incoerenti. La mancanza di visibilità e controllo sull'intero processo di sviluppo può avere un impatto significativo sugli sforzi di trasformazione digitale di un'organizzazione. Stabilire un quadro di governance chiaro che definisca ruoli, responsabilità e processi aiuta a garantire che le iniziative di citizen development siano in linea con gli obiettivi dell'azienda e rispettino gli standard di qualità.

Manutenzione e supporto continui

Le applicazioni sviluppate dai cittadini possono richiedere una manutenzione e un supporto continui per rimanere funzionali e conformi. Poiché queste applicazioni vengono solitamente create al di fuori dei processi IT tradizionali, c'è il rischio che la loro manutenzione ricada sulle spalle dei team IT che potrebbero non avere familiarità con il modo in cui sono state create o con il loro funzionamento. Per ridurre questo rischio, le organizzazioni devono identificare i responsabili della manutenzione e del supporto di queste applicazioni e fornire formazione e risorse adeguate.

Problemi di conformità

Gli sviluppatori cittadini possono involontariamente trascurare i requisiti normativi e di conformità durante la creazione delle applicazioni, il che potrebbe esporre l'organizzazione a rischi significativi. Garantire la conformità, soprattutto in settori con normative severe come quello finanziario e sanitario, è fondamentale per le strategie di trasformazione digitale. Fornire formazione, linee guida e canali di comunicazione chiari con il reparto IT aiuterà a risolvere questi problemi.

Abbracciare lo sviluppo dei cittadini: Le migliori pratiche

Tenendo conto delle sfide e dei rischi potenziali, le organizzazioni possono adottare misure attive per incarnare i vantaggi dello sviluppo dei cittadini, riducendo al contempo i rischi. Le seguenti best practice possono aiutare a facilitare il successo di un'iniziativa di sviluppo dei cittadini:

Creare un'iniziativa formale di sviluppo dei cittadini

Piuttosto che permettere a soluzioni ad hoc di nascere in tutta l'organizzazione, stabilite un programma formale di sviluppo dei cittadini che identifichi i principali stakeholder, gli obiettivi e le linee guida. Questa iniziativa fornisce le basi per tracciare i progressi e responsabilizzare gli sviluppatori cittadini, evitando scenari di shadow IT.

Stabilire governance e linee guida

Lo sviluppo dei cittadini deve essere supervisionato da un quadro di governance che delinei ruoli, responsabilità e processi per la creazione, la manutenzione e il monitoraggio delle applicazioni. Questo quadro dovrebbe anche affrontare i problemi di sicurezza e di conformità. La definizione di linee guida chiare garantisce coerenza, qualità e allineamento con gli obiettivi generali di trasformazione digitale.

Formazione e inserimento

Mettete i cittadini sviluppatori in condizione di avere successo nel loro ruolo offrendo una formazione e una guida adeguate. Fornite risorse educative e l'accesso a low-code o no-code piattaforme come AppMaster.io che li aiutino a sviluppare applicazioni in modo sicuro ed efficiente. Una formazione adeguata non solo eleva la qualità dei loro risultati, ma riduce anche il potenziale di problemi di sicurezza e conformità.

Selezione della piattaforma giusta

La scelta di una piattaforma di sviluppo per i cittadini che si adatti alle esigenze dell'organizzazione è fondamentale. Optate per una piattaforma che offra un equilibrio tra facilità d'uso e funzionalità potenti, consentendo agli sviluppatori cittadini di creare applicazioni garantendo al contempo la qualità complessiva. AppMaster.io, ad esempio, offre una piattaforma no-code facile da usare ma sufficientemente potente per sviluppare applicazioni sicure, scalabili ed efficienti.

Monitoraggio e supporto continui

Il monitoraggio delle prestazioni e della sicurezza delle applicazioni sviluppate dai cittadini è fondamentale per mantenere e migliorare la loro qualità. Stabilite un processo per raccogliere feedback, valutare le applicazioni e fornire supporto e miglioramenti continui. Questo favorisce una cultura di apprendimento e crescita continua tra gli sviluppatori cittadini e garantisce che le applicazioni rimangano aggiornate e sicure. In conclusione, lo sviluppo dei cittadini ha il potenziale per accelerare gli sforzi di trasformazione digitale, a patto che le organizzazioni siano consapevoli dei rischi potenziali e si concentrino sull'implementazione delle best practice.

Abbracciando il citizen development e sfruttando piattaforme come AppMaster.io, le organizzazioni possono coltivare una cultura dell'innovazione, della creatività e della collaborazione sia tra i dipendenti IT che tra quelli non tecnici, guidando la trasformazione digitale con successo ed efficienza.