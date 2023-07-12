什么是公民开发？

公民开发是指授权非技术用户（被称为公民开发者）使用低代码或无代码平台创建、修改和维护应用程序、工作流和流程。这些平台允许没有编程专业知识的用户可视化地设计和构建软件，重点关注业务逻辑而非复杂的代码。公民开发已成为一种有价值的方法，可满足对数字化解决方案日益增长的需求，并加速实现数字化转型。

公民开发者来自不同的背景，在企业中扮演不同的角色，他们能够实现跨职能协作，培养创新文化。通过让非开发人员更容易参与应用开发，企业可以解决技能短缺问题，加快增长速度，并实现更高水平的敏捷性。

公民开发为何对数字化转型至关重要

数字化转型要求企业不断调整现有流程、文化和技术，以满足数字化世界快速变化的需求。公民开发在推动数字化转型和实现以下关键目标方面发挥着越来越重要的作用：

减少技术债务，提高速度

技术债务是指在软件开发过程中走捷径或草率决策所造成的长期后果，例如过时的代码、低效的算法或不完善的数据结构。从长远来看，这些问题会拖累IT部门，减缓开发速度。公民开发，尤其是在low-code 和no-code 平台的帮助下，可以通过以下方式应对这一挑战：

提高代码质量： Low-code 和 no-code 平台根据既定的行业标准生成简洁高效的代码，从而降低积累技术债务的几率。由于平台管理代码生成，开发人员可以专注于应用程序的功能方面，确保在不影响代码质量的情况下满足预期要求。 简化维护：随着时间的推移，应用需求会发生变化，由于需要维护或更新过时的代码，技术债务可能会增加。通过公民开发，应用程序可以在不依赖IT干预的情况下快速更新和测试。这种对不断变化的需求做出快速反应的能力减少了技术债务的积累。 降低复杂性：公民开发平台提供简化的开发环境，允许非技术用户使用拖放功能、可视化建模和预建模板创建应用程序。这最大程度地降低了与手动编码相关的复杂性，减少了引入可能导致技术债务的错误的可能性。 鼓励可重用性： Low-code 和 no-code 平台通常提供可在不同应用中重用的预建组件和模板。这鼓励了可重用性，减少了冗余，并通过使用经过验证的高效代码将技术债务降至最低。

在有效实施公民开发的情况下，可以显著减少技术债务，同时提高组织创新和适应新挑战的速度。成功的关键在于谨慎选择合适的平台、建立管理措施以及对公民开发人员进行持续培训。

低代码和No-Code 平台：公民开发的支柱

Low-code 低代码平台和 平台是公民开发的基础，通过提供方便易用、用户友好的工具来构建和修改应用程序，而无需丰富的编程知识。这些平台使非技术员工能够参与开发过程，将他们的想法付诸实践，同时将IT部门的资源用于更复杂的项目。no-code

低代码平台提供框架和预置组件，帮助用户通过编写最少的代码创建应用程序。它们通常包括drag-and-drop 界面、可视化建模和预建模板，以帮助用户快速创建应用程序。Low-code 平台还可以与现有系统集成，使公民开发人员和IT专业人员能够在开发项目上进行协作。

另一方面，无代码平台不需要任何编码知识。No-code 平台的目标用户可能不具备任何编码专业知识，包括业务和运营领域的非技术员工。

low-code 和no-code 平台都可以大大缩短应用开发时间，降低与传统软件开发相关的成本。它们还能促进创新和灵活性，使企业能够快速响应市场变化和客户需求。

AppMaster.io：增强公民开发者的能力

AppMaster.io是一个功能强大的no-code 平台，旨在帮助公民开发者和IT专业人士高效创建网络、移动和后台应用程序。凭借其可视化数据模型、业务流程设计、REST API和WSSendpoints ，AppMaster.io ，用户可以快速开发应用程序，并显著减少技术债务。

通过利用AppMaster.io 平台，用户创建应用程序的速度比传统编码方法快10倍，成本效益高3倍。此外，每次修改需求时，该平台都会从头开始生成应用程序，从而消除了技术债务--这一功能对于寻求创建可扩展的高质量软件的公民开发人员来说尤其有利。

AppMaster.io 支持各种兼容性级别，可将任何兼容Postgresql的数据库作为主数据库使用，由于使用了用Go生成的编译无状态后端应用程序，因此可为企业和高负载用例提供出色的可扩展性。作为一个一体化的集成开发环境（IDE），AppMaster.io 为希望增强公民开发者能力和简化应用开发的企业提供了一个全面的解决方案。

将公民开发与传统IT相结合

要在企业中有效实施公民开发，关键是要在公民开发者和传统IT部门之间建立明确的关系。这可以通过以下方式实现：

定义管理和协作实践：制定明确的流程和指导方针，实现公民开发人员和IT专业人员之间的无缝协作。制定代码审查、应用测试和部署协议，同时确保满足组织的安全性和合规性要求。 提供入职培训：提供培训计划和资源，帮助公民开发人员快速掌握 no-code 或 low-code 平台，以及组织的特定应用开发要求。这将使他们能够更有效地做出贡献，并降低出错或出现安全问题的可能性。 选择正确的平台：选择 low-code 或 no-code 平台，为公民开发人员和 IT 专业人员之间架起桥梁，使他们能够在应用开发项目上无缝协作。平台应兼顾非技术用户的易用性和与现有系统集成的灵活性，以满足复杂的需求。 建立支持结构：建立一个支持系统，让传统的IT专业人员能够指导公民开发人员，确保应用程序的开发遵循最佳实践。这种关系将提高应用程序的质量，并帮助公民开发人员提高技能。 衡量成功：为公民开发项目设定明确的绩效指标和目标，以跟踪项目的成功并确定需要改进的领域。这将有助于确保项目的持续发展和完善。

通过将公民发展与传统的IT流程相结合，企业可以利用两个世界的最佳优势--让非技术员工为数字化转型做出贡献，同时保持技术专业人员的专业知识，以确保最高的质量和安全标准。反过来，这可以提高应用开发效率，加快创新速度，并最终提高业务绩效。

公民开发的挑战和风险

公民开发为加快数字化转型带来了机遇，但也伴随着潜在的挑战和风险。事先认识到这些潜在的隐患，可以帮助企业在收获公民开发者带来的好处的同时，减少这些隐患。

安全风险和数据泄露

公民开发的主要问题之一是由非技术用户创建的应用程序的安全性。由于缺乏应用安全方面的专业知识，这些公民开发者可能会无意中造成漏洞或不符合安全标准。企业必须考虑这些风险，提供适当的培训和指导，并实施强有力的治理措施来降低风险。

缺乏标准化和治理

如果没有适当的治理和标准化，公民开发可能会导致实践和应用质量的不一致。缺乏对整个开发流程的可视性和控制会严重影响企业的数字化转型工作。建立明确的治理框架，定义角色、职责和流程，有助于确保公民开发计划与公司目标保持一致，并坚持质量标准。

持续维护和支持

公民开发的应用可能需要持续的维护和支持，以保持其功能性和合规性。由于这些应用程序通常是在传统IT流程之外创建的，因此存在由IT团队负责维护的风险，因为他们可能并不熟悉这些应用程序是如何创建或如何运行的。为降低这种风险，企业应确定由谁负责维护和支持这些应用程序，并提供适当的培训和资源。

合规性问题

公民开发人员在构建应用程序时可能会无意中忽略法规和合规性要求，这可能会使组织面临重大风险。确保合规性，尤其是在金融和医疗保健等监管严格的行业，对于数字化转型战略至关重要。提供培训、指南以及与IT部门的明确沟通渠道将有助于解决这些问题。

拥抱公民发展：最佳实践

考虑到潜在的挑战和风险，企业可以采取积极措施来体现公民发展的益处，同时最大限度地降低风险。以下最佳实践有助于推动公民发展计划取得成功：

创建正式的公民发展计划

与其让临时性的解决方案在整个组织内出现，不如建立一个正式的公民发展计划，明确关键利益相关者、目标和指导方针。该计划为跟踪进展和对公民开发人员进行问责奠定了基础，同时防止出现影子IT的情况。

建立管理和指导方针

公民开发应受到治理框架的监督，该框架应概述创建、维护和监控应用程序的角色、责任和流程。该框架还应解决安全性和合规性问题。制定明确的指导方针可确保一致性、质量并与整体数字化转型目标保持一致。

培训和入职

通过提供适当的培训和指导，使公民开发人员能够成功胜任其角色。提供教育资源并访问low-code 或no-code 平台，如AppMaster.io ，帮助他们安全高效地开发应用程序。充分的培训不仅能提高他们的产出质量，还能降低安全和合规问题的可能性。

选择合适的平台

选择适合企业需求的公民开发平台至关重要。选择一个兼顾易用性和强大功能的平台，使公民开发人员能够创建应用程序，同时确保整体质量。AppMaster例如，.io 提供了一个no-code 平台，该平台用户友好，功能强大，足以开发安全、可扩展和高效的应用程序。

持续监控和支持

监控公民开发的应用程序的性能和安全性是保持和提高其质量的关键。建立一个收集反馈、评估应用程序、提供持续支持和改进的流程。这将促进公民开发者不断学习和成长的文化，并确保应用程序保持最新和安全。总之，公民开发具有加速数字化转型的潜力，但前提是企业必须注意潜在风险，并专注于实施最佳实践。

通过接受公民开发并利用AppMaster.io 等平台，企业可以在IT和非技术员工中培养创新、创造和协作文化，从而成功高效地推动数字化转型。