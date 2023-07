Qu'est-ce que le développement citoyen ?

Ledéveloppement citoyen est une pratique qui consiste à donner aux utilisateurs non techniques - appelés développeurs citoyens - les moyens de créer, de modifier et de maintenir des applications, des flux de travail et des processus à l'aide de plateformes à code bas ou sans code. Ces plateformes permettent aux utilisateurs qui n'ont pas d'expertise en programmation de concevoir et de construire visuellement des logiciels, en se concentrant sur la logique commerciale plutôt que sur les complexités du code. Le développement citoyen est apparu comme une approche précieuse pour répondre à la demande croissante de solutions numériques et accélérer la transformation numérique.

Les développeurs citoyens viennent d'horizons et de rôles divers au sein d'une organisation, ce qui permet une collaboration interfonctionnelle et favorise une culture de l'innovation. En rendant le développement d'applications plus accessible aux non-développeurs, les entreprises peuvent remédier aux pénuries de compétences, accélérer la croissance et atteindre un plus grand niveau d'agilité.

Pourquoi le développement citoyen est important pour la transformation numérique

La transformation numérique exige des entreprises qu'elles adaptent en permanence leurs processus, leur culture et leur technologie pour répondre à l'évolution rapide des exigences du monde numérique. Le développement citoyen joue un rôle de plus en plus important dans la conduite de la transformation numérique et la réalisation des objectifs clés suivants :

Les méthodes traditionnelles de développement d'applications impliquent généralement des mois, voire des années, de planification, de développement et de test. Le développement citoyen accélère l'ensemble du processus, réduisant le temps de développement de plusieurs mois à quelques semaines, voire quelques jours, en fonction de la complexité de l'application. Les développeurs citoyens peuvent rapidement créer des applications adaptées à leurs besoins spécifiques, ce qui se traduit par une livraison plus rapide et un meilleur délai de mise sur le marché. Réduction de l'arriéré informatique : Les services informatiques sont souvent débordés par les demandes d'applications personnalisées, de maintenance et d'assistance. Le développement citoyen permet aux employés non techniques de créer et de maintenir des applications, libérant ainsi les équipes informatiques pour qu'elles se concentrent sur d'autres initiatives stratégiques. Cette collaboration entre les services informatiques et les développeurs citoyens peut améliorer la productivité et l'efficacité globales dans l'ensemble de l'organisation.

Le développement citoyen favorise une culture de l'innovation au sein d'une organisation en permettant à des employés d'horizons divers de contribuer au processus de développement et de résoudre des problèmes commerciaux en collaboration. Cela permet d'élargir le vivier d'idées et de perspectives diverses, ce qui se traduit par des solutions plus innovantes. Accroître l'agilité de l'entreprise : À mesure que les entreprises s'adaptent à l'évolution des conditions du marché, elles doivent être en mesure de réagir rapidement et de manière décisive. Le développement citoyen permet aux organisations de développer et de déployer rapidement de nouvelles applications ou de modifier des applications existantes, ce qui leur permet de s'adapter plus facilement à l'évolution des besoins de l'entreprise.

Réduire la dette technique et gagner en rapidité

La dette technique désigne les conséquences à long terme des raccourcis ou des décisions hâtives dans le développement de logiciels, comme un code obsolète, des algorithmes inefficaces ou des structures de données inadéquates. Ces problèmes peuvent peser sur les services informatiques et ralentir le rythme de développement à long terme. Le développement citoyen, en particulier avec l'aide des plateformes low-code et no-code, peut relever ce défi en

Amélioration de la qualité du code : les plateformes Low-code et no-code génèrent un code propre et efficace basé sur des normes industrielles établies, réduisant ainsi les risques d'accumulation de dette technique. Comme la plateforme gère la génération du code, les développeurs peuvent se concentrer sur les aspects fonctionnels de l'application, en s'assurant qu'ils répondent aux exigences souhaitées sans compromettre la qualité du code. Rationalisation de la maintenance : Les exigences des applications évoluant au fil du temps, la dette technique peut augmenter en raison de la nécessité de maintenir ou de mettre à jour un code obsolète. Avec le développement citoyen, les applications peuvent être rapidement mises à jour et testées sans intervention du service informatique. Cette capacité à réagir rapidement à l'évolution des besoins réduit l'accumulation de la dette technique. Réduction de la complexité : Les plateformes de développement citoyen offrent un environnement de développement simplifié, permettant aux utilisateurs non techniques de créer des applications à l'aide de la fonctionnalité "glisser-déposer", de la modélisation visuelle et de modèles préconstruits. Cela minimise les complexités associées au codage manuel, réduisant ainsi la probabilité d'introduire des erreurs qui pourraient conduire à une dette technique. Encouragerla réutilisation : les plateformes Low-code et no-code fournissent souvent des composants et des modèles préconstruits qui peuvent être réutilisés dans différentes applications. Cela encourage la réutilisation, réduit la redondance et minimise la dette technique en utilisant un code éprouvé et efficace.

Le développement citoyen, lorsqu'il est mis en œuvre de manière efficace, peut réduire de manière significative la dette technique tout en augmentant la vitesse à laquelle les organisations peuvent innover et s'adapter à de nouveaux défis. La clé du succès réside dans la sélection minutieuse des plateformes appropriées, la mise en place de mesures de gouvernance et la formation continue des développeurs citoyens.

Plateformes Low-Code et No-Code: L'épine dorsale du développement citoyen

Low-code Les plateformes Low-Code et no-code servent de base au développement citoyen en fournissant des outils accessibles et conviviaux permettant de créer et de modifier des applications sans nécessiter de connaissances approfondies en programmation. Ces plateformes permettent aux employés non techniques de contribuer au processus de développement et de donner vie à leurs idées, tout en libérant les ressources du département informatique pour des projets plus complexes.

Lesplateformes "low-code" fournissent des cadres et des composants prédéfinis qui aident les utilisateurs à créer des applications en écrivant un minimum de code. Elles comprennent souvent des interfaces drag-and-drop, une modélisation visuelle et des modèles préconstruits pour aider les utilisateurs à créer rapidement des applications. Les plateformes Low-code peuvent également s'intégrer aux systèmes existants et permettre aux développeurs citoyens et aux professionnels de l'informatique de collaborer à des projets de développement.

Lesplateformes sans code, quant à elles, ne requièrent aucune connaissance en matière de codage. Elles permettent aux utilisateurs de créer des applications et des flux de travail au moyen d'interfaces entièrement visuelles et de modules préconstruits qui peuvent être facilement personnalisés. Les plateformes No-code s'adressent aux utilisateurs qui n'ont pas nécessairement de connaissances en matière de codage, y compris les employés non techniques qui occupent des fonctions commerciales et opérationnelles.

Les plateformes low-code et no-code permettent de raccourcir considérablement le temps de développement des applications et de réduire les coûts associés au développement traditionnel des logiciels. Elles favorisent également l'innovation et l'agilité, permettant aux organisations de répondre rapidement aux changements du marché et aux besoins des clients.

AppMaster.io : L'autonomisation des développeurs citoyens

AppMaster.io est une puissante plateforme no-code conçue pour permettre aux développeurs citoyens et aux professionnels de l'informatique de créer des applications web, mobiles et backend de manière efficace et efficiente. Grâce à ses modèles de données visuels, à la conception des processus d'entreprise, à l'API REST et à WSS endpoints, AppMaster.io permet aux utilisateurs de développer rapidement des applications avec une dette technique considérablement réduite.

En tirant parti de la plateforme AppMaster.io, les utilisateurs peuvent créer des applications jusqu'à 10 fois plus rapidement et 3 fois plus économiquement qu'avec les méthodes de codage traditionnelles. En outre, la plateforme élimine la dette technique en générant des applications à partir de zéro chaque fois que les exigences sont modifiées - une caractéristique particulièrement bénéfique pour les développeurs citoyens qui cherchent à créer des logiciels évolutifs et de haute qualité.

AppMaster.io prend en charge différents niveaux de compatibilité, fonctionne avec n'importe quelle base de données compatible avec Postgresql en tant que base de données principale et offre une excellente évolutivité pour les entreprises et les cas d'utilisation à forte charge grâce à son utilisation d'applications dorsales compilées sans état générées avec Go. En tant qu'environnement de développement intégré (IDE) tout-en-un, AppMaster.io offre une solution complète aux organisations qui cherchent à responsabiliser les développeurs citoyens et à rationaliser le développement d'applications.

Intégrer le développement citoyen à l'informatique traditionnelle

Pour mettre en œuvre efficacement le développement citoyen dans une organisation, il est essentiel d'établir une relation claire entre les développeurs citoyens et le service informatique traditionnel. Pour ce faire, il faut

Définir des pratiques de gouvernance et de collaboration : Élaborer des processus et des lignes directrices clairs pour permettre une collaboration transparente entre les développeurs citoyens et les professionnels de l'informatique. Établir des protocoles pour la révision du code, les tests d'application et le déploiement tout en veillant à ce que les exigences de sécurité et de conformité de l'organisation soient respectées. Assurer l'intégration et la formation : Proposer des programmes de formation et des ressources pour aider les développeurs citoyens à se familiariser avec les plateformes no-code ou low-code , ainsi qu'avec les exigences spécifiques de l'organisation en matière de développement d'applications. Cela leur permettra de contribuer plus efficacement et de réduire la probabilité d'erreurs ou de problèmes de sécurité. Choisir la bonne plateforme : Choisissez les plateformes low-code ou no-code qui comblent le fossé entre les développeurs citoyens et les professionnels de l'informatique, en leur permettant de collaborer de manière transparente sur des projets de développement d'applications. La plateforme doit offrir un équilibre entre la facilité d'utilisation pour les utilisateurs non techniques et la flexibilité nécessaire pour s'intégrer aux systèmes existants et répondre à des exigences complexes. Mettre en place une structure de soutien : Créez un système de soutien dans lequel les professionnels traditionnels de l'informatique peuvent encadrer et guider les développeurs citoyens, en veillant à ce que les applications soient développées selon les meilleures pratiques. Cette relation améliorera la qualité des applications et contribuera au perfectionnement des développeurs citoyens. Mesurer le succès : Définir des indicateurs de performance et des objectifs clairs pour le programme de développement citoyen afin d'en suivre la réussite et d'identifier les domaines à améliorer. Cela permettra d'assurer la croissance et le perfectionnement continus du programme.

En intégrant le développement citoyen aux processus informatiques traditionnels, les organisations peuvent exploiter le meilleur des deux mondes : permettre aux employés non techniques de contribuer aux efforts de transformation numérique tout en conservant l'expertise des professionnels techniques pour garantir les normes de qualité et de sécurité les plus élevées. Cela peut conduire à un développement d'applications plus efficace, à une innovation plus rapide et, en fin de compte, à une meilleure performance de l'entreprise.

Défis et risques du développement citoyen

Le développement citoyen offre des opportunités pour accélérer la transformation numérique, mais il s'accompagne également de défis et de risques potentiels. Reconnaître ces pièges potentiels à l'avance peut aider les organisations à les atténuer tout en récoltant les avantages que les développeurs citoyens ont à offrir.

Risques liés à la sécurité et aux violations de données

L'une des principales préoccupations concernant le développement citoyen est la sécurité des applications créées par des utilisateurs non techniques. Ces développeurs citoyens peuvent créer par inadvertance des vulnérabilités ou ne pas se conformer aux normes de sécurité parce qu'ils n'ont pas de connaissances spécialisées en matière de sécurité des applications. Les organisations doivent tenir compte de ces risques, fournir une formation et des conseils appropriés, et mettre en œuvre des pratiques de gouvernance solides pour les atténuer.

Manque de normalisation et de gouvernance

En l'absence d'une gouvernance et d'une normalisation adéquates, le développement citoyen peut donner lieu à des pratiques et à une qualité d'application incohérentes. Le manque de visibilité et de contrôle sur l'ensemble du processus de développement peut avoir un impact significatif sur les efforts de transformation numérique d'une organisation. L'établissement d'un cadre de gouvernance clair qui définit les rôles, les responsabilités et les processus permet de s'assurer que les initiatives de développement citoyen s'alignent sur les objectifs de l'entreprise et respectent les normes de qualité.

Maintenance et support continus

Les applications développées par les citoyens peuvent nécessiter une maintenance et un support continus pour rester fonctionnelles et conformes. Comme ces applications sont généralement créées en dehors des processus informatiques traditionnels, leur maintenance risque de reposer sur les épaules d'équipes informatiques qui ne connaissent pas forcément la manière dont elles ont été créées ou dont elles fonctionnent. Pour atténuer ce risque, les entreprises doivent déterminer qui est responsable de la maintenance et du support de ces applications et fournir la formation et les ressources adéquates.

Problèmes de conformité

Les développeurs citoyens peuvent involontairement négliger les exigences réglementaires et de conformité lors de la création d'applications, ce qui peut exposer l'organisation à des risques importants. Garantir la conformité, en particulier dans les secteurs soumis à des réglementations strictes comme la finance et la santé, est crucial pour les stratégies de transformation numérique. Des formations, des lignes directrices et des canaux de communication clairs avec le département informatique permettront de répondre à ces préoccupations.

Adopter le développement citoyen : Meilleures pratiques

En gardant à l'esprit les défis et les risques potentiels, les organisations peuvent prendre des mesures actives pour concrétiser les avantages du développement citoyen tout en minimisant les risques. Les meilleures pratiques suivantes peuvent contribuer à la réussite d'une initiative de développement citoyen :

Créer une initiative formelle de développement citoyen

Plutôt que de laisser des solutions ad hoc se développer dans l'ensemble de l'organisation, il convient d'établir un programme officiel de développement des citoyens qui identifie les principales parties prenantes, les objectifs et les lignes directrices. Cette initiative jette les bases du suivi des progrès et de la responsabilisation des développeurs citoyens, tout en évitant les scénarios d'informatique fantôme.

Établir une gouvernance et des lignes directrices

Le développement citoyen doit être supervisé par un cadre de gouvernance qui définit les rôles, les responsabilités et les processus de création, de maintenance et de contrôle des applications. Ce cadre doit également tenir compte des questions de sécurité et de conformité. L'établissement de lignes directrices claires garantit la cohérence, la qualité et l'alignement sur les objectifs globaux de la transformation numérique.

Formation et intégration

Donnez aux développeurs citoyens les moyens de réussir dans leur rôle en leur offrant une formation et des conseils appropriés. Fournissez-leur des ressources éducatives et un accès aux plateformes low-code ou no-code comme AppMaster.io qui les aident à développer des applications de manière sécurisée et efficace. Une formation adéquate permet non seulement d'améliorer la qualité des résultats, mais aussi de réduire les risques de problèmes de sécurité et de conformité.

Choisir la bonne plateforme

Le choix d'une plateforme de développement citoyen adaptée aux besoins de l'organisation est essentiel. Optez pour une plateforme qui offre un équilibre entre facilité d'utilisation et fonctionnalités puissantes, permettant aux développeurs citoyens de créer des applications tout en garantissant la qualité globale. AppMaster.io, par exemple, propose une plateforme no-code conviviale mais suffisamment puissante pour développer des applications sécurisées, évolutives et efficaces.

Contrôle et soutien continus

Le contrôle des performances et de la sécurité des applications développées par les citoyens est essentiel au maintien et à l'amélioration de leur qualité. Mettez en place un processus de collecte des commentaires, d'évaluation des applications et de fourniture d'un soutien et d'améliorations continus. Cela favorise une culture d'apprentissage et de croissance continus parmi les développeurs citoyens et garantit que les applications restent à jour et sécurisées. En conclusion, le développement citoyen a le potentiel d'accélérer les efforts de transformation numérique, à condition que les organisations soient conscientes des risques potentiels et se concentrent sur la mise en œuvre des meilleures pratiques.

En adoptant le développement citoyen et en tirant parti de plateformes telles que AppMaster.io, les organisations peuvent cultiver une culture de l'innovation, de la créativité et de la collaboration au sein du personnel informatique et non technique, afin de mener la transformation numérique avec succès et efficacité.