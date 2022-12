Jak dystrybutor Autodesk zautomatyzował system zarządzania zamówieniami za pomocą AppMaster.io

O systemach CAD

CAD Systems jest regionalnym dystrybutorem oprogramowania Autodesk Inc w Azji Środkowej od 15 lat. Według wewnętrznych środków firma pokrywa ponad 75% sprzedaży i wdrożeń rozwiązań СAD w Kazachstanie, Kirgistanie, Tadżykistanie i Uzbekistanie.

CAD Systems współpracuje z ponad 50 partnerami w tych regionach i obsługuje ponad 1000 zamówień rocznie.

Problem: uruchomienie systemu zamówień

Firma od kilku lat prężnie się rozwija, a rosnąca liczba zamówień wywiera presję na stosunkowo niewielki zespół. Zamówienia były odbierane ręcznie od partnerów i przetwarzane ręcznie przez pracowników. Anton, dyrektor generalny firmy, obawiał się, że ten przepływ pracy nie jest zrównoważony i szukał sposobów na zmniejszenie obciążenia personelu.

Dodatkowo chciał wprowadzić nowy proces weryfikacji dla każdego zamówienia, aby zapewnić, że pracownicy nie wyślą przypadkowo zamówienia do Autodesk lub nie aktywują licencji przed wyznaczoną datą. Zamówienie musiałoby zostać utworzone przez pracownika, a następnie zatwierdzone przez kierownika.

Chcieliśmy mieć pewność, że minimalizujemy błędy w naszym systemie, zarówno ludzkie, jak i techniczne, oraz że proces jest usprawniony, aby zaoszczędzić czas naszych pracowników. Anton Smirnow, dyrektor generalny

Na początku 2021 roku CAD Systems rozpoczął budowę zautomatyzowanego systemu zarządzania zamówieniami, aby usprawnić usługi partnerów i usprawnić ich pracę z Autodesk. Anton planował zatrudnić kilku programistów do realizacji projektu przy użyciu tradycyjnych narzędzi i technik tworzenia oprogramowania. Jednak po etapie planowania projektu Anton stanął przed dwoma głównymi problemami, które zagrażały etapowi rozwoju.

#1 Budżet

Firma miała ograniczony budżet na rozwój i do realizacji projektu potrzebowałaby wielu tradycyjnych programistów. Problem kosztów został zaakcentowany w środowisku post-Covid.

Na początku projektu wiedzieliśmy, że będziemy potrzebować wielu deweloperów i przyzwoitego budżetu na pokrycie ich kosztów. Szukaliśmy sposobów na zmniejszenie wydatków, na dalszy rozwój projektu. Swietłana Enina, CF

#2 Czas

Rozwój musiałby być przeprowadzony szybko, aby zaspokoić wymagania klientów i nie narażać na szwank zysków firmy. Firma TOO CAD Systems wiedziała, że czekanie wiele miesięcy na pierwsze wyniki nie będzie opcją.

System zarządzania zamówieniami wymaga elastyczności i umiejętności obsługi dużej liczby różnych przypadków biznesowych. Zaimplementowanie tak złożonej funkcjonalności wymagałoby solidnych kilku miesięcy, aby uzyskać przynajmniej MVP. Ibraghim Ushurbakiyev, kierownik projektu

Rozwiązanie: automatyzacja procesów biznesowych na AppMaster.io

Projekt bazy danych

Zespół zaczął od projektowania baz danych. Na platformie utworzyli wiele tabel reprezentujących zamówienia, pozycje zamówienia, produkty i inne istotne informacje, takie jak kraje, ceny i wydarzenia. Stworzyli również tabelę do przechowywania informacji o partnerach, którzy później logują się do platformy i tworzą zamówienia. Za pomocą projektanta wizualnego połączyli te tabele relacjami (jeden do jednego i jeden do wielu). Przypisali również typ danych dla każdego z pól.

Silnik bazy danych na AppMaster.io korzysta z PostgreSQL 13, co oznacza, że CAD Systems może przesłać go do dowolnej chmury zgodnej z PostgreSQL, takiej jak AWS lub Azure.

Logika biznesowa

Zespół stworzył następnie ponad 40 niestandardowych procesów biznesowych, reprezentujących różne scenariusze w ich logice biznesowej. Na przykład opracowali procesy weryfikacji danych przychodzących od swoich partnerów, obliczania cen i rabatów na produkty oraz przechowywania nowych zamówień w bazie danych.

CAD Systems poprosił programistów AppMaster.io o stworzenie nowej integracji z Autodesk API, który został szybko opracowany. Następnie kilkoma kliknięciami mogli podłączyć moduł Autodesk i zacząć korzystać z interfejsu API.

Zawarli również kilka powszechnie stosowanych operacji, takich jak przeglądanie interfejsu API Autodesk w celu aktualizacji informacji o kliencie lub aktywowania nowej licencji, w oddzielnych procesach biznesowych (powszechnie nazywanych „refaktoryzacją kodu przez abstrakcję” w tworzeniu oprogramowania). Następnie mogli używać tych operacji jako bloków w innych procesach biznesowych, bez konieczności ponownego tworzenia wszystkich funkcji za każdym razem.

Panel internetowy

Jeśli chodzi o frontend, zespół musiał stworzyć 2 aplikacje internetowe: jedną dla dystrybutora (samych systemów CAD), a drugą dla swoich partnerów.

Portal dystrybutorów zawierał pulpit nawigacyjny ze wszystkimi głównymi wskaźnikami, takimi jak łączna liczba zamówień i partnerów, oraz tabelę z przetwarzanymi zamówieniami. Powstało kilka kolejnych stron: przeglądanie wszystkich zamówień, zarządzanie produktami, cenami i krajami, a także strona do administrowania dostępem partnerów do systemu.

Zespół stworzył również stronę do przeglądania wszystkich szczegółów zamówienia. Połączyli kilka przycisków ze swoim niestandardowym procesem biznesowym w celu edycji zamówienia, dodania nowej pozycji zamówienia, aktualizacji cen przez Autodesk API oraz aktywacji licencji.

CAD Systems wykorzystał następnie moduł Uwierzytelniania, aby szybko skonfigurować pulpit partnerów. Posiadał funkcjonalność wyświetlania wszystkich zamówień stworzonych przez partnera, tworzenia nowych zamówień oraz aktualizacji cennika.

Zespół zdefiniował również dwie role użytkowników w module Uwierzytelnianie: administratorów i użytkowników standardowych, ograniczając niektóre funkcje (poprzez oprogramowanie pośredniczące punktów końcowych w ustawieniach API) tylko do określonego personelu.

Zastosowanie

CAD Systems następnie utworzył 2 plany wdrożenia w chmurze AppMaster.io: jeden do rozwoju, a drugi do produkcji. Plan rozwoju jest teraz używany do testowania nowych funkcji, podczas gdy plan produkcyjny obsługuje już ponad 20 ich partnerów. Mogą monitorować wydajność swojej aplikacji za pomocą pulpitu statystyk.

Anton może też spać spokojnie, wiedząc, że systemy CAD pozostają całkowicie niezależne od chmury AppMaster.io. W każdej chwili zespół może przenieść pliki binarne do dowolnego innego dostawcy chmury lub serwerów własnych, a w razie potrzeby wyeksportować kod źródłowy i samodzielnie kontynuować rozwój (backend jest generowany w języku Go, natomiast frontend jest zbudowany na frameworku Vue 2).

Wyniki: 10x taniej i w <1 miesiąc

Dzięki wsparciu specjalistów AppMaster.io , CAD Systems zrealizował swój projekt i uruchomił rozwiązanie w niecały miesiąc. Firma ograniczyła koszty, personel i czas realizacji tego projektu dzięki automatyzacji, modułom i funkcjom wykrywania błędów na platformie.

#1 Funkcjonalność

W procesie zarządzania zamówieniami potrzebujemy dużej elastyczności, aby obsłużyć dużą liczbę różnych przypadków biznesowych, które udało nam się wdrożyć w projekcie na platformie AppMaster.io. Niezwykle łatwo jest też modyfikować i powielać dowolne z nich w dowolnym momencie, nawet dla pracowników nietechnicznych. Ibraghim Ushurbakiyev, kierownik projektu

#2 Wszystko w jednym

To, co wyróżniało platformę AppMaster.io na tle innych rozwiązań bez kodu, takich jak Integromat czy Zapier, to możliwość tworzenia wszystkiego w jednym miejscu. Nie musieliśmy wymyślać, jak połączyć różne narzędzia i obawialiśmy się, że którakolwiek z tych integracji w pewnym momencie się zepsuje. Bardzo doceniliśmy również możliwość wdrożenia aplikacji na naszych lokalnych serwerach oraz wyeksportowania kodu źródłowego. Anton Smirnow, dyrektor generalny

#3 W terminie i budżecie

Patrząc na projekt jako całość widać, że ponad 10 razy zmniejszyliśmy budżet na rozwój i uruchomiliśmy rozwiązanie w rekordowym czasie z wykorzystaniem platformy AppMaster.io. Bez tej platformy bez kodu rozwój zajęłby co najmniej sześć miesięcy. Swietłana Enina, dyrektor finansowy

Podsumowując, zespół CAD Systems był w stanie znacznie odciążyć swoich pracowników dzięki nowemu zautomatyzowanemu systemowi zarządzania zamówieniami i nie stracić żadnych nowych możliwości biznesowych w tym procesie.