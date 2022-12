2 tygodnie zamiast 8 miesięcy: Automatyzacja dla serwisu danych online od AppMaster.io

EMIS to usługa internetowa służąca do automatycznego przekazywania danych gości hotelowych do Federalnej Służby Migracyjnej Federacji Rosyjskiej. Projekt został uruchomiony w 2019 roku, aby uprościć działanie hoteli z procedurą przekazywania danych do Głównej Dyrekcji do Spraw Migracji MSW. Obecnie ma ponad 500 klientów w całym kraju i zarządza ponad 2 000 żądań dziennie.

Problem: współpraca z deweloperami

Przez dłuższy czas serwis EMIS był rozwijany przy użyciu zwykłych metod polegających na zatrudnianiu programistów. Metoda ta miała jednak swoje wady. Trudno było znaleźć jakościowych deweloperów w post-pandemicznym środowisku, budżet był często przekraczany, a także trudno było nadążyć za długiem technicznym.

Podczas procesu rozwoju projektu napotkaliśmy dość częste problemy, takie jak konkurencja o najlepszych deweloperów, brak finansowania oraz dług techniczny, ze względu na ciągłą potrzebę wprowadzania zmian w pierwotnym planie produktu. Po 8 miesiącach potrzeba uproszczenia i przyspieszenia rozwoju usługi EMIS stała się koniecznością. Nataliya Egorova, COO

Rozwiązanie: automatyzacja logiki biznesowej na AppMaster.io

Na początku 2021 roku zespół rozwoju EMIS wypróbował platformę no-code AppMaster.io.

Rozgryzienie funkcjonalności AppMaster.io i samodzielne złożenie prototypu, zbliżonego do tego, co rozwijaliśmy przez ostatnie osiem miesięcy, zajęło nam około dwóch tygodni. Dmitry Reyson, CTO

Firma opracowała wiele przepływów pracy z niestandardowymi procesami biznesowymi w celu parsowania, analizowania i wysyłania danych do Federalnej Służby Migracyjnej bez pisania jakiegokolwiek kodu.

Wyniki: elastyczny, szybki backend za ułamek ceny

Po kilku tygodniach testów, usługa została certyfikowana na platformie AppMaster.io i uruchomiona. EMIS musiał wdrożyć aplikację na swoich serwerach, aby przejść wymogi regulacyjne, więc to było to, co wyróżniało platformę dla nich.

Dzięki AppMaster.io możemy wyeksportować kod źródłowy i binaria, przejść niezbędne certyfikacje i umieścić produkt końcowy na bezpiecznych serwerach. Świetne jest również to, że możemy w każdej chwili zmodyfikować logikę biznesową i opublikować nową wersję w ciągu kilku minut, nie martwiąc się o kontrolę jakości. Dmitry Reyson, CTO

Obecnie tylko backend EMIS jest generowany przez AppMaster.io. Jednak w miarę ulepszania platformy i dodawania kolejnych komponentów, zespół projektowy planuje również przenieść frontend do AppMaster.io.