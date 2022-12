W przeszłości, usługi zespołu rozwoju aplikacji byłyby wymagane do stworzenia aplikacji mobilnej. Było to zazwyczaj czasochłonne i wymagało tygodni, miesięcy, a nawet lat na dopracowanie. Dziś nie musimy polegać na skomplikowanym procesie tworzenia aplikacji mobilnych. Z no-code, low-code app development, obywatelski deweloper lub użytkownik może zbudować aplikację w kilka minut! Ta opcja tworzenia aplikacji może być bardzo pomocna w przypadku osób, które chcą stworzyć swoją własną aplikację mobilną dotyczącą diety i odżywiania.

Jak stworzyć aplikację o diecie i żywieniu?

Czy kiedykolwiek rozważałeś stworzenie mobilnej aplikacji diety i odżywiania? Rozwój mobilnej diety i aplikacji żywieniowej byłby najbardziej pomocny dla świadomych zdrowia użytkowników, którzy chcą korzystać z informacji żywieniowych w podróży. W oparciu o rosnącą liczbę użytkowników mobilnych aplikacji dietetycznych, wyraźnie istnieje zdrowe zapotrzebowanie na rozwój mobilnych aplikacji dietetycznych. Niezależnie od tego, czy aplikacja wymaga rozwoju bez kodu lub niskiego kodu, istnieją kroki, które musisz podjąć, aby stworzyć aplikację do diety i żywienia, która przyniesie korzyści Twoim użytkownikom.

Google Android Studio

Android Studio to oprogramowanie do tworzenia aplikacji stworzone przez giganta technologicznego Google, które może być używane do tworzenia mobilnych aplikacji dietetycznych i żywieniowych dla użytkowników. Oprogramowanie do tworzenia aplikacji jest darmowe, więc będzie kosztować niewiele do niczego, aby rozpocząć tworzenie aplikacji mobilnej diety i odżywiania. To narzędzie do tworzenia aplikacji mobilnych jest wszechstronne, ponieważ może współdziałać z systemem Windows, macOS, Linux i ChromeOS.

Krok 1: Pobierz Android Studio z Android Developer Website z konsoli rozwoju aplikacji Google.

Krok 2: Po zakończeniu pobierania, zakładając, że użytkownicy wykorzystują system Windows, otwórz plik .exe, aby zainstalować program na swoim urządzeniu. W oknie wyświetlonym na panelu zadań, daj programowi pozwolenie na uruchomienie, klikając "tak" i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć instalację. Jeśli deweloper obywatelski jest użytkownikiem systemu macOS, pobranie pojawi się jako plik .dmg. Wystarczy przeciągnąć ikonę Android Studio do menu aplikacji Maca. Kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz Otwórz, aby rozpocząć pobieranie i instalację programu Android Studio.

Krok 3: Na ekranie wybierz opcję "rozpocznij inny projekt Android Studio", aby wybrać moduł, od którego użytkownicy planują rozpocząć tworzenie aplikacji do tworzenia diety i żywienia.

Krok 4: Przypisz odpowiednią nazwę do tworzonej aplikacji diety i żywienia. Byłoby najlepiej, gdyby nazwa konceptualized jest unikalny, znaczące dla użytkowników końcowych, i łatwe do wymówienia i pisowni. Zapewni to, że Twoja mobilna dieta odżywianie nazwa aplikacji będzie łatwe do zlokalizowania i rangi wyższe w Google SEO.

Krok 5: Wybierz rodzaj Software Development Kit (SDK) do wykorzystania. Wybierz jeden z dostępnych wstępnie ustawionych formatów rozwoju aplikacji. SDK jest kompilacją mobilnych dietetycznych narzędzi programistycznych do tworzenia aplikacji.

Krok 6: Korzystając z pulpitu menedżera programu, wybierz funkcje rozwoju aplikacji, które mają zostać utworzone dla aplikacji dietetycznej i żywieniowej. Ta część konsoli do tworzenia aplikacji obejmuje funkcje projektowe, paski menu i elementy. Użytkownicy mogą tutaj osadzać obiekty, wstawiać fragmenty kodu i wykonywać inne funkcje tworzenia aplikacji.

Krok 7: Zakończ rozwój funkcji mobilnej aplikacji dietetycznej i zapisz zmiany w aplikacji dietetycznej i żywieniowej. Użytkownicy mogą odwołać się do podręcznika rozwoju oprogramowania Android Studio w celu rozwiązania, jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy podczas procesu rozwoju aplikacji.

Krok 8: Testowanie doświadczenia użytkownika mobilnej aplikacji dietetycznej w celu zapewnienia, że funkcje przyniosą korzyści użytkownikom.

Krok 9: Debugowanie i rozwiązywanie problemów z błędami, opóźnieniami, powolnymi wynikami wyszukiwania, błędami i innymi problemami związanymi z rozwojem aplikacji, które wpłyną na doświadczenie użytkownika. Aktualizacja i zrobić dodatkowy rozwój funkcji mobilnej aplikacji diety w razie potrzeby.

Krok 10: Promuj i uruchom swoją mobilną dietę i aplikację żywieniową dla użytkowników!

Jak mogę stworzyć aplikację żywieniową bez kodowania?

AppMaster

Ten kreator aplikacji pozwala użytkownikom na konstruowanie funkcji aplikacji dietetycznych i żywieniowych w systemie Windows, iOS i Android. Nie ma żadnych ograniczeń co do liczby różnych diet i aplikacji żywieniowych, które użytkownicy mogą tworzyć. Nie ma również ograniczeń co do jego skalowalności, ponieważ użytkownicy mogą dodawać lub aktualizować dowolną liczbę funkcji mobilnych diet nutrition app. Pozwala użytkownikom tworzyć zdrowe aplikacje dietetyczne i żywieniowe niezależnie od doświadczenia programistycznego. Ta aplikacja do odżywiania diety plasuje się bardzo wysoko i jest wśród jednych z najlepszych mobilnych twórców aplikacji dietetycznych i żywieniowych ze względu na swoje liczne funkcje.

AppMaster pomaga nowicjuszom tworzyć aplikacje dietetyczne i żywieniowe z umiejętnościami doświadczonego dewelopera dzięki intuicyjnemu interfejsowi "przeciągnij i upuść". Jest to jedno z najbardziej preferowanych narzędzi do tworzenia aplikacji mobilnych dietetycznych. Możesz tworzyć zdrowe spostrzeżenia żywieniowe i śledzenie diety, które pomagają użytkownikom zrozumieć, co działa, a co nie. Inne funkcje konstruktora aplikacji dietetycznych i żywieniowych obejmują ankiety użytkowników, programy lojalnościowe, niestandardowe układy, interfejsy mediów społecznościowych, niestandardowe plany posiłków i wiadomości w aplikacji. Jego koszty wahają się od 5 dolarów do około 165 dolarów każdego miesiąca.

Czy istnieje aplikacja do odżywiania?

Korzyści z diety i żywienia aplikacji nie można podkreślić wystarczająco dużo! Dieta aplikacje żywieniowe są kluczem do pomocy ich użytkowników utrzymania i zarządzania ich wagi i zdrowego spożycia kalorii odżywczych. Daje im cenne dane zdrowotne, które umożliwiają dokładne śledzenie ich kalorii, odżywiania i celów fitness, aby pozostać zdrowym. Omówmy pięć najlepszych mobilnych aplikacji dietetycznych dostępnych na rynku i najbardziej korzystnych funkcji dla ich użytkowników.

Aqualert: Water Tracker

Kalkulator BMI

Edo

MyFitnessPal

Nuna

Aqualert: Water Tracker

Zdrowe odżywianie nie skupia się tylko na produktach spożywczych, które spożywamy, ale opiera się również na naszym nawodnieniu lub spożyciu wody. Picie wody jest prawdopodobnie najłatwiejszym sposobem utrzymania ogólnego stanu zdrowia i kondycji; jednak wielu z nas potrzebuje pomocy aplikacji śledzących wodę, aby to zrobić. Aqualert jest kompatybilny z systemami Android i iOS i stale dostosowuje się do potrzeb hydratacyjnych użytkownika. Ostrzega użytkowników, aby pili zgodnie z harmonogramem stworzonym w celu zapewnienia maksymalnego nawodnienia. W ten sposób użytkownicy mogą również używać tej aplikacji dietetycznej jako interaktywnego dziennika spożycia wody do śledzenia ich spożycia wody w czasie.

Kalkulator BMI

BMI (Body Mass Index) Kalkulatory pomóc użytkownikom stać się zdrowe z ich innowacyjny sposób pomiaru danych zdrowotnych użytkowników. Użytkownicy kalkulatorów BMI osiągają zdrowe cele wagowe poprzez sprawdzanie i śledzenie ich wskaźnika masy ciała. Użytkownicy wprowadzają swoją wagę, wiek, wzrost i płeć, a aplikacja obliczy ich idealne BMI. Wbudowany kalkulator BMI jest kompatybilny z telefonami komórkowymi z systemami operacyjnymi Android i iOS i jest cenną aplikacją, którą można dodać do różnych aplikacji fitness.

Edo

Edo to niezwykle wygodna i informacyjna aplikacja do diety i odżywiania, która pomaga użytkownikom ustawić zdrowe cele żywieniowe. Wykorzystuje skanery kodów kreskowych lub czytniki do sprawdzania danych odżywczych na etykietach produktów spożywczych. Ułatwia również śledzenie zdrowia i ocenia bieżące potrzeby żywieniowe użytkowników i profil żywności. Użytkownicy mogą tworzyć spersonalizowaną dietę i profil żywnościowy zgodnie z ich potrzebami kalorycznymi, osobistymi preferencjami, grupą wiekową, religią i wcześniej istniejącymi warunkami zdrowotnymi. Edo jest kompatybilny zarówno z systemem Android, jak i iOS.

MyFitnessPal

Wśród najlepszych mobilnych aplikacji do odżywiania diety, MyFitnessPal jest prawdopodobnie najbardziej preferowany przez wszystkich użytkowników. Jego obszerna baza danych żywieniowych zawiera dokładne dane dotyczące ponad 6 milionów produktów spożywczych na całym świecie i jest stale aktualizowana. Ta aplikacja dietetyczna wykorzystuje czytniki kodów kreskowych do badania produktów spożywczych z kamery aplikacji, aby uzyskać dostęp do danych na temat kalorii i wartości odżywczych. Ta mobilna aplikacja dietetyczna służy do tworzenia spersonalizowanego profilu użytkownika na podstawie spożywanych produktów spożywczych. Te dane aplikacji diety są dostępne na wielu urządzeniach, takich jak telefony komórkowe i tablety. Aplikacja diety MyFitnessPal wykorzystuje również niestandardowe profile zdrowotne swoich użytkowników i dopasowuje je do powiązanych celów i działań fitness. Ta darmowa aplikacja jest dostępna na iOS i Android.

Nuna

Nuna to więcej niż podstawowa aplikacja do diety i żywienia, a bardziej trener zdrowia. Został opracowany, aby nauczyć użytkowników dobrych nawyków żywieniowych i pomóc im wybrać odżywcze produkty spożywcze. Jest to dobra mobilna aplikacja do diety i odżywiania do śledzenia celów żywieniowych, spożycia kalorii i ogólnego stanu zdrowia. Nuna jest kompatybilna z systemami iOS i Android i podaje użytkownikom pełne dane odżywcze z konsumowanych produktów spożywczych.

Jak działają aplikacje dietetyczne i żywieniowe?

Użytkownicy aplikacji żywieniowych powinni pobrać aplikację lub uzyskać dostęp do strony zapisów online, gdzie mogą:

Uzyskać dostęp do danych żywieniowych i kalorii użytkownika

Dodawać zdjęcia produktów spożywczych

Dodawać aktualne treningi i zdrowe aktywności

Dodać inspirujące fitness Cytaty

Ustawić cele zdrowotne

Jak użytkownik zapisuje swoje treningi?

Użytkownik dotyka przycisku treningu

Wybierz ćwiczenia

Wprowadź czas trwania

Treningi są zapisywane jako zakończone

Jak działa wizualny zapis jedzenia?

Aplikacja wymaga od użytkowników rejestrowania kalorii z produktów spożywczych spożywanych w ciągu dnia. Mogą oni ręcznie wprowadzić dane dotyczące kalorii lub zrobić zdjęcia spożywanych produktów spożywczych. Aplikacja do śledzenia pozwala użytkownikom na chronologiczne przechowywanie danych o wartościach odżywczych i kaloriach z tych produktów spożywczych. W zależności od potrzeb kalorycznych, zdrowe rozwiązanie mobilne odżywiania i aplikacji dietetycznej jest dostępne dla Twojej firmy! Ostatecznie to Ty decydujesz, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom lub potrzebom Twoich użytkowników. Nasz zespół profesjonalistów oferuje usługi no-code app zgodnie z Twoimi potrzebami i może pomóc Ci zbudować aplikację Diet and Nutrition od etapu konsultacji do ukończenia. Połącz się z AppMaster. Zabierajmy się do pracy!